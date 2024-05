Playout: La Ternana riprende il Bari, la salvezza al ritorno

Il Bari prova a scappare ma la Ternana lo raggiunge. Il primo atto della sfida dei playout che stabilirà chi delle due compagini potrà continuare a risiedere nel condominio serie B termina quindi senza né vinti né vincitori. Il risultato si può considerare equo dal momento che il primo tempo è stato più favorevole agli ospiti e la ripresa ai padroni di casa. L’1-1 pone però gli umbri in una condizione di vantaggio rispetto al match casalingo di ritorno in programma giovedì 23 maggio alle 20.30 al Libero Liberati di Terni. Ternana che recrimina per due pali colpiti e un rigore fallito da Casasola. Il Bari se la prende invece con la malasorte per un palo colpito da Sibilli proprio all’inizio delle ostilità. In avvio di gara il Bari va già a un soffio dal gol con un colpo di testa dell’ex AlbinoLeffe Sibilli che termina sul palo. Al 3′ arriva la replica della Ternana con Pereiro che, imbeccato da Favasuli, conclude fuori misura. Avvio arrembante da ambo le parti, espressione di due squadre che vogliono restare aggrappate alla cadetteria. Al 6′ le Fere ci riprovano con Carboni che impegna Pissardo in una respinta con un tiro dal limite. Due minuti dopo Distefano fa ancora ruggire gli umbri vedendosi deviare il tiro in calcio d’angolo. Più Ternana che Bari in questa fase della gara. Al 9′ i rossoverdi beneficiano di un penalty per un fallo di Nasti su Carboni. Dagli undici metri, però, Casasola si fa parare il tiro da Pissardo.

Gli umbri sembrano la sola squadra in campo, al 13′ Pereiro, a giro, conclude di poco a lato. Sempre lui riprova al 21′ concludendo altissimo. Ternana padrona del campo. Al 25′ il Bari si riaffaccia verso l’area umbra con una punizione di Bellemo, Iannarilli sventa però senza problemi. Al 35′ la Ternana colpisce un palo con Distefano che devia sul legno un cross di Luperini. Al 39′ i pugliesi propongono una nuova offensiva con Di Cesare il cui cross è però sventato dal portiere umbro ex Viterbese. Al 41′ la Ternana propone un tema con Carboni ma il suo cross è intercettato da Pissardo. Al 45′ Pereiro, al volo, colpisce un secondo palo per le Fere creando un brivido a Pissardo. Poco dopo è ancora lui a concludere ma Pissardo non ha problemi a sventare il suo tiro al volo. Al 46′ il Bari risponde con una conclusione sul fondo di Bellomo. Il primo tempo termina a reti bianche. Ambedue le squadre hanno creato occasioni per passare, il Bari con un palo in avvio, la Ternana con due legni colpiti e un rigore fallito. Umbri maggiormente vicini al gol. Al 6′ della ripresa il Bari ha una buona occasione per passare ma Nasti arriva con leggero ritardo su cross di Sibilli. Al 10′ i pugliesi, entrati meglio nella ripresa, ci provano con un’incornata di Di Cesare che esce di un soffio. Al 14′ il Bari raccoglie i frutti del suo migliore avvio di ripresa andando a bersaglio con Nasti che riceve da Ricci e, di sinistro, non lascia scampo a Iannarilli. Al 19′ la Ternana tenta di mettersi in carreggiata con un tiro dal limite di Pereiro che però termina alto.

Il Bari cerca di incrementare il bottino per andare nella sfida di ritorno al Libero Liberati con il maggiore vantaggio possibile. Al 29′ i pugliesi potrebbero raddoppiare ma l’incornata di Pucino sugli sviluppi di un corner termina di poco fuori misura. Al 35′ Bari vicino ancora una volta al raddoppio con un’incornata di Puscas su cross di Achik ben parata da Iannarilli. La Ternana , però, ci crede e al 37′ perviene al pareggio con Pereiro la cui conclusione si insacca alle spalle di Pissardo con la complicità di una deviazione involontaria di Di Cesare. Tutto da rifare, quindi, per un Bari che nel secondo tempo era partito decisamente meglio. Al 39′ il Bari va a un passo dal nuovo vantaggio con una conclusione a giro di Kallon, Iannarilli prima non trattiene la sfera, poi la recupera rapidamente sventando l’insidia. Al 45′ il Bari tenta di riacciuffare il vantaggio in extremis con una punizione di Achik che termina però alta. Finisce 1-1.