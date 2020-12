Serie B: L’Empoli pareggia con il Chievo, Lecce shock

La tredicesima giornata di Serie B si apre con un pareggio tra Salernitana e Frosinone, nel primo anticipo del venerdì. L’Empoli ha la possibilità di allungare in classifica, nel match del sabato pomeriggio, a Verona, contro il Chievo. La formazione di Dionisi però, parte con handicap. I gialloblu si portano in vantaggio, grazie alla prima rete in stagione di Joel Obi, bravo ad approfittare di una spizzata di Mogos. Gli ospiti reagiscono ma non riescono ad impensierire seriamente la porta di Semper e il primo tempo si chiude con il vantaggio del Chievo. La ripresa vede l’Empoli provarci, con i padroni di casa bravi a difendere ma meno a ripartire. Al minuto 61, una bella giocata di Mancuso, porta alla rete di La Mantia. Il rosso di Renzetti mette in difficoltà il Chievo, che pur soffrendo, impedisce la vittoria dell’Empoli, che non approfitta dunque, dello stop della Salernitana.

Il Pisa sorprende il Lecce in casa, rifilandogli 3 reti. I nerazzurri approfittano delle distrazioni dei salentini, trovando un risultato a dir poco clamoroso. Già al secondo minuto, gli ospiti passano in vantaggio, con la rete di Soddimo. Il raddoppio arriva al 17’, con la bella conclusione di Gucher. Nel secondo tempo Corini mette in campo Coda e Mancosu, alla ricerca della scossa. Il Lecce è padrone del campo ma non riesce a riaprire il match, anzi arriva il definitivo 3-0 al 68’, firmato Sibilli.

Vince il Brescia al “Rigamonti”, 3-1 sulla Reggiana. Torregrossa di testa porta avanti i padroni di casa che però si fanno raggiungere dal pari di Radrezza, che con una vera e propria prodezza, sorprende la difesa bresciana. Al secondo minuto di recupero della prima frazione, una punizione di Jagiello, deviata dalla barriera, beffa Cerofolini. Gol fondamentale, perché permette al Brescia un secondo tempo tutto difesa e contropiede. Proprio da una ripartenza arriva il sigillo finale di Ragusa per il definitivo 3-1.

Il Vicenza batte l’Ascoli per 2-1. La squadra di Di Carlo sblocca il match con la rete di Meggiorini al 9’. Pareggio degli ospiti con il tedesco Sabiri che sorprende Grandi. Quando tutto sembrava deciso arriva il gol dell’ex che regala la vittoria ai padroni di casa. Segna proprio Padella, ex capitano dell’Ascoli, che si scusa ma regala una vittoria fondamentale al Vicenza. Vince la Cremonese contro il Cosenza. Basta la rete di Pinato al 14’ per decidere il match. La squadra calabrese prova a pareggiarla, forse meritando, ma non riesce a trovare la via del gol.

L’ altro big match di giornata vede contrapposte Pescara e Monza nel posticipo delle 16. Partita ricca di emozioni che finisce 3-2 per la formazione abruzzese. Apre le danze Galano, con un tiro di prima intenzione. Pareggia Bettella di testa dallo sviluppo di un calcio di punizione. Poco dopo il pari, proprio l’autore del momentaneo 1-0, Galano, è costretto ad uscire per infortunio. Primo tempo equilibrato che si chiude in parità. Nella ripresa Cetin Valencia, colombiano del Pescara, diventa protagonista. Prima sbaglia l’impossibile e poi si conquista il calcio di rigore e l’espulsione di Scaglia. Proprio lui segna dal dischetto.

Il Monza non molla e anche in inferiorità numerica prova a pareggiare e al minuto 84 ci riesce, ancora con Bettella, che di mestiere farebbe il difensore, ma si trasforma in bomber e fa 2-2. La partita però è infinita e al 90’ Bocchetti anticipa tutti e segna il gol del definitivo 3-2, regalando la vittoria al Pescara. Poche emozioni nel posticipo delle 18 tra Venezia e Spal. Meglio i lagunari che vanno vicini al gol nel primo tempo con Mazzocchi. Finisce 0-0.