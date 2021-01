Serie B: L’Empoli sorpassa la Salernitana. Pari tra Lecce e Monza

La diciassettesima giornata di Serie B è ricca di emozioni e sorprese. La prima è l’assenza di Balotelli, nel big match di giornata, tra Lecce e Monza. SuperMario si fa male nel riscaldamento ed è out per il match. La sfida del “Via del Mare”, già di per sé ardua, si fa in salita per il Monza. Le fasi iniziali del primo tempo vedono la squadra di Brocchi giocare meglio, con Barillà vicino al vantaggio al 10’. Cresce il Lecce e pian piano prende campo chiudendo la prima frazione di gioco con una grande occasione da gol per Zuta, che esce di poco. Il secondo tempo è molto equilibrato con occasioni da ambo le parti. Al 89’ l’episodio che può cambiare il match. Rosso per Bellusci e ultimi minuti di fuoco per il Monza. Il Lecce ci prova e va vicinissimo al gol della vittoria in 3 occasioni, prima con capitan Mancosu, poi con Meccariello e in fine con Dermaku che in girata sfiora il palo. Finisce 0-0.

Cade la Salernitana in casa, contro il Pordenone. I granata restano in in inferiorità numerica al 29’, per un fallo di Capezzi. Il rosso sembra eccessivo ma la terna arbitrale è categorica. Il Pordenone domina il match e al 73’ si porta in vantaggio con il colpo di testa di Barison. Piove sul bagnato per la Salernitana quando Di Tacchio, già ammonito, interviene in ritardo su Ciurria e lascia i suoi in 9. Al 3° minuto di recupero Diaw realizza il gol del definitivo 2-0. La sconfitta costa il primato alla squadra del presidente Lotito.

L’Empoli vince e convince in trasferta, contro il Cosenza e sale in testa alla classifica. La formazione di Dionisi soffre nel primo tempo, con i padroni di casa vicini alla rete del vantaggio al 28’, quando sullo sviluppo di un calcio d’angolo, Sacko colpisce la traversa. Sul finire della prima frazione di gara Tiritiello stende Matos in area e l’arbitro Massa decreta un rigore per l’Empoli. Olivieri è freddo e realizza l’1-0. I calabresi subiscono il colpo e non trovano la reazione nella ripresa. Al minuto 88, Mancosu sigilla il match e regala vittoria e primato ai toscani.

Pari tra Venezia e Pisa, che porta a 7 il numero di risultati utili consecutivi dei toscani. Il match finisce 1-1. Passano in vantaggio i nerazzurri con la rete di Marconi al 39’. In chiusura di match arriva il pareggio meritato di Svoboda. Rimonta dell’Ascoli che batte in casa la Reggina. La cura Sottil funziona ed arriva un altro risultato utile per i bianconeri. Liotti porta in vantaggio gli ospiti ma sul finire della partita il primo gol in Serie B del baby Cangiano regala il pari all’Ascoli. Quando tutto sembrava deciso, arriva il vantaggio firmato Kragl. Vince il Chievo in trasferta, sul campo della Cremonese. I veronesi soffrono i primi 20 minuti, fino a quando Giaccherini si guadagna un penalty, che lui stesso realizza. I padroni di casa reagiscono e vanno vicini al pari in più occasioni. Del giovane Gaetano, di proprietà del Napoli, l’opportunità più ghiotta. Il Chievo non si scompone e al 81’ chiude la gara con il primo gol in stagione di Bertagnoli.

La Spal rimonta in casa del Frosinone e conquista i 3 punti. Kastanos porta avanti i suoi allo “Stirpe”, al minuto 25. Gli ospiti reagiscono e trovano il pari con una punizione spettacolare di Salvatore Esposito, pochi minuti prima dell’intervallo. La Spal domina la ripresa e trova il meritato vantaggio al 87’, quando Paloschi anticipa tutti in area e festeggia il 31° compleanno con il gol vittoria. Proprio l’attaccante ex Milan salva il risultato, respingendo sulla linea di porta, all’ultimo minuto, una conclusione dell’attacco ciociaro.

Non si ferma più la Virtus Entella, che conquista la terza vittoria di fila. Risultato di prestigio perché a cadere a Chiavari è il Cittadella. La partita è molto tesa ed equilibrata. Mancosu al 40’ porta in vantaggio la Virtus. Il Cittadella prova a trovare il pari nella ripresa e l’Entella prova a colpire in ripartenza senza mai trovare il gol del raddoppio. Finisce 1-0 con la gioia di mister Vivarini, che intravede la zona salvezza. Impresa del Pescara, che in 10 uomini batte la Reggiana in trasferta. Decide l’incontro la rete di Scongliamiglio, che sfrutta un assista da punizione di Valdifiori e realizza il gol vittoria al 86’. Proprio Scongliamiglio, segue Bellanova (espulso nel primo tempo) negli spogliatoi lasciando gli abruzzesi in 9 per i minuti di recupero. Il fortino del Pescara regge e finisce 1-0.