Serie B: ll Parma rallenta la capolista Pisa, 1 a 1 al Tardini. Pari Perugia

A sorpresa mezzo passo del Perugia nella gara casalinga contro l’Alessandria. Poche occasioni nel primo tempo molto concentrate nel primo quarto d’ora dove infatti sono scaturiti i due gol che hanno fissato sull’1-1 il primo tempo. Vantaggio degli umbri che sfruttano un clamoroso errore di Di Gennaro che consegna a De Luca la palla che porta in vantaggio i padroni di casa. Gli ospiti pareggiano nel giro di tre minuti con una rete di testa in tutto da corner del difensore Giuseppe Prestia. Molto equilibrata anche la ripresa senza grandi pericoli creati da entrambe le squadre se non al quarto dei 5 minuti di recupero quando il portiere dei piemontesi Pisseri salva il risultato con una grandissima parata su una sassata dai 25 metri di Rosi. La partita finisce così con molte lamentele nei confronti dello stesso portiere per numerose e ripetute perdite di tempo, infatti l’arbitro Marino espelle alcuni uomini dello staff degli umbri. Il Perugia non riesce a bissare il netto successo sulla Cremonese e resta a metà classifica, mentre l’Alessandria ottiene dopo 46 anni il suo primo punto in serie b.

Primo tempo piuttosto combattuto con gli ospiti che partono forte e passano in vantaggio nel primo quarto d’ora con il sesto gol in campionato del bomber Lorenzo Lucca. Meglio i ducali nel prosieguo della prima frazione ma il risultato non cambia. La reazione dei padroni di casa viene premiata in apertura di ripresa con una bella azione finalizzata da Del Prato. Il resto del secondo tempo è equilibrato e il pareggio finale è tutto sommato giusto anche se rallenta la scalata verso l’alta classifica dei gialloblu, mentre per i nerazzurri si tratta del primo pareggio dopo 5 vittorie di seguito.

Seconda vittoria consecutiva della Ternana nel posticipo casalingo contro la Spal. Primo tempo equilibrato con gli ospiti che si vedono annullare un gol di Colombo intorno a metà frazione per un tocco con il braccio dello stesso attaccante. Pochi minuti dopo questo spavento i padroni di casa passano in vantaggio con un potente sinistro di Bruno Martella. Umbri più convincenti in avvio di ripresa ma poi si fanno sotto anche gli emiliani in alcune circostanze con Colombo e Seck ma il risultato non cambia. Ternana che balza a 7 punti in classifica raggiungendo in classifica proprio gli avversari sconfitti.

Importante alto nelle zona alte della Cremonese con una vittoria sul campo del Vicenza ancora a secco di punti. Primo tempo equilibrato con i padroni di casa che sfiorano il gol sul finale di tempo colpendo il palo esterno ma poco dopo gli ospiti, dopo un lungo consulto Var in seguito a un fallo di braccio di Calderoni, passano in vantaggio proprio col penalty trasformato da Ciofani. I veneti riprendono a spingere nella ripresa e creano occasioni tra cui un palo su uno spreco di Ranocchia davanti al portiere. I lombardi crescono nel finale ma non chiudono la partita. Cremonese che sale al terzo posto mentre per i biancorossi è la sesta sconfitta in altrettante giornate.