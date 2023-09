Serie B: Lo Spezia torna a vincere, Pisa e Modena ko

FERALPI SALO’- SPEZIA 1-2

Dopo sei turni, ecco il primo successo stagionale. Lo Spezia di Massimiliano Alvini toglie lo zero dalla casellina delle vittorie imponendosi al “Garilli” di Piacenza contro la Feralpi Salò. La matricola gardesana non bissa così la prima vittoria della sua storia in cadetteria ottenuta contro il Lecco, subisce la sesta sconfitta stagionale in otto gare e non riesce a dare continuità di rendimento al suo campionato. La squadra di Stefano Vecchi risulta peraltro la più perforata della categoria con quindici reti al passivo a fronte delle solo quattro realizzate. Nell’economia della partita ci poteva forse più stare una divisione della posta. A un primo tempo di chiara marca spezzina, infatti, ha fatto seguito una ripresa più favorevole ai bresciani. Al 2′ lo Spezia ci prova con Antonucci che però conclude altissimo sugli sviluppi di un corner. Pio Esposito, al 4′, su cross di Elia, spedisce di testa sopra la traversa. Lo Spezia sembra avere il comando delle operazioni e al 12′ ci riprova con Antonucci che, dal limite, impegna il portiere ex Renate Pizzignacco in una deviazione sopra la traversa. Tanta prolificità di occasioni da parte dello Spezia è premiata dalla rete del vantaggio che giunge al 15′ con un rigore trasformato da Salvatore Esposito e concesso per un intervento con il braccio di Fiordilino. Al 22′ la Feralpi Salò riesce a scuotersi ma il tiro i Martella al 23′ è a lato. Al 36′ lo Spezia raddoppierebbe con un’incornata di Amian su cross di Reca ma l’arbitro annulla dopo un consulto con il Var. Al 42′ Salvatore Esposito costringe ancora Pizzignacco a un intervento aereo per sventare. Al 46′ arriva il raddoppio ligure con Antonucci che, di testa, sfrutta alla perfezione un cross dell’ex Cagliari Kouda. Nella ripresa la Feralpi Salò entra con maggiore convinzione: al 16′ Tonetto, dal limite, impegna Dragowski, al 24′ Butic, servito da Felici, conclude alto di testa. Lo Spezia si fa vivo per la prima volta al 35′ con Amian che, dalla distanza, dà lavoro a Pizzignacco. Al 39′ i gardesani provano a rimetterla in gioco realizzando l’1-2 con un’incornata dell’ex Spal La Mantia. La squadra di Vecchi sembra credere nel pareggio ma né un tiro a lato di Felici al 42′ né un colpo di testa di Butic al 44′ su cross di Di Molfetta gli consentono di raggiungerlo.

BRESCIA- ASCOLI 1-1

L’Ascoli prova a scappare ma il Brescia lo riagguanta. Finisce 1-1 tra lombardi e marchigiani, come lo scorso campionato e al termine di una sfida ben intepretata su ambedue i fronti. Le rondinelle recriminano per una mancata rete di Borrelli salvata sulla linea di porta nello scorcio finale della prima frazione. Per il Brescia si tratta del terzo pareggio di fila che gli consente però di restare imbattuto da inizio stagione. L’Ascoli agguanta il terzo risultato utile consecutivo e secondo pareggio esterno di fila e sembra acquisire continuità di prestazioni. Al 15′ l’Ascoli passa con l’ex Venezia Falzerano ben imbeccato in contropiede da Rodriguez. Al 17′ il Brescia prova a riportarsi in carreggiata ma Galazzi mette a lato. Al 34′ ci prova l’ex Spal Dickmann ma il suo tiro è respinto. Al 35′ i padroni di casa gridano al gol con un colpo di testa di Borrelli a botta sicura ma Botteghin è bravo a salvare sulla linea di porta. Al 39′ si rivede l’Ascoli con l’ex Pisa Di Tacchio la cui deviazione è però debole e non dà problemi a Lezzerini. Arriva la ripresa e al 5′ l’ex Udinese Nestorovski fa raddoppiare l’Ascoli con un pallonetto, il gol è però annullato per fuorigioco. Il Brescia cerca di riprenderla ma l’ex Spal e Benevento Moncini, al 9′,conclude fuori misura. Al 16′ è il turno di Galazzi, Viviano sventa però l’insidia con un colpo di reni. Il portiere ascolano deve intervenire ancora al 20′ quando Bianchi lo impegna in una deviazione in corner. Il momento è favorevole al Brescia che ci riprova con Paghera , Viviano devia però nuovamente in corner. L’Ascoli tenta di prendere le contromisure, al 32′ Nestorovski calcia alto, al 38′ Mendes, con una punizione a giro, spedisce fuori misura. Al 40′ il Brescia perviene al pareggio, Bisoli pennella un cross e Moncini non si lascia sfuggire l’occasione per metterla dentro. Al 45′ i padroni di casa potrebbero capovolgere l’esito del match ma il gol di Olzer è annullato per fuorigioco. Nel finale l’Ascoli ha due occasioni per tornare avanti ma al 48′ Di Tacchio al volo manda alto e al 40′ Manzari conclude a lato.

PISA- COSENZA 1-2

Vince il Cosenza al termine di una partita dal finale incandescente. Il Pisa, infatti, dopo l’iniziale vantaggio ospite, l’aveva pareggiata in pieno recupero ma il Cosenza l’ha subito rifatta sua. Per i toscani, ancora a secco di vittorie interne, è la terza sconfitta stagionale e seconda interna dopo quella con il Parma. Il Cosenza, invece, coglie il secondo successo esterno di fila dopo quello con il Palermo e vendica l’1-3 subito lo scorso campionato all’”Arena Garibaldi”. Gli ospiti vanno a bersaglio già al 6′ per merito di Voca che, servito in profondità da Rispoli, non lascia scampo a Nicolas. All’11’ il Pisa risponde con Mlakar che, pescato da Moreo, calcia però a alto. Al 18′ è ancora Pisa con una torsione di Canestrelli che Micai sventa. Il Cosenza si rivede al minuto 36 con un diagonale di Rispoli che Nicolas respinge. Al 41′ il Pisa resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Barbieri per doppia ammonizione, fatale gli è un fallo su Tutino. Al 48′ proprio quest’ultimo potrebbe fare prendere il largo al Cosenza ma coglie il palo con un tiro dal limite. La ripresa si apre con un’occasione per il Pisa con Estevese il cui destro è respinto dall’ex Bari e Salernitana Micai. Al 17′ i padroni di casa insistono con Valoti che, su traversone di Torregrossa, di testa impegna Micai. Al 29′ si vede il Cosenza con Calò che, dal limite, spara a lato di poco. Al 39′ è ancora lui a provarci su punizione ma il suo tiro è a lato. Al 43′ l’ex Juve Stabia Canotto prova a chiuderla per i calabresi ma Nicolas neutralizza. Il Pisa mostra di crederci e al 49′ impone il segno ics agli ospiti con Masucci su assist di Beruatto. Fine delle trasmissioni? Nemmeno per idea, perché il Cosenza si riporta avanti al minuto 53 con Mazzocchi che, di testa e su invito di Calò, gli regala la posta piena e il riscatto dalla sconfitta interna con la Cremonese

MODENA- VENEZIA 1-3

Il suo intento era vendicare l’umiliante 0-5 subito al “Penzo” nella gara di ritorno della stagione 2022-23. Contro il Venezia, invece, il Modena ha finito per pagare dazio ancora una volta subendo dai lagunari la prima sconfitta stagionale. Il Venezia, dal canto suo, riscatta l’1-3 subito dal Palermo in casa lo scorso turno e si conferma sempre più l’antiParma al secondo posto. Al 7′ il Modena ci prova con Tremolada che impegna Joronen in corner. Il Venezia replica al 9′ con un tirocross di Zampano che termina sul fondo. Al 21′ il Modena si riaffaccia verso la porta ospite con Tremolada che si inserisce su un errato retropassaggio di Ellertsson ma non supera Joronen. Al 35′ Pohjanpalo, su cross di Candela, mette a lato di testa. Al 48′ i lagunari si ripetono con Altare la cui conclusione in girata sugli sviluppi di un corner finisce fuori misura. Al 3′ della ripresa l’equilibrio si rompe con un’incornata di Bonfanti su corner di Palumbo. Al 10′ il Venezia pareggia con un colpo di testa di Altare su corner di Candela. Al 18′ Pohjanpalo, in rovesciata, impegna Seculin. Il Venezia crede alla posta piena e al 31′ perviene al pareggio con l’ex Monza Gytkjaer che riceve da Ellertsson e mette dentro. Al 38′ gli ospiti prendono il largo con un tiro dal limite di Bjarkason. Nel finale il Modena tenta almeno di limitare il passivo, né il colpo di testa fuori misura di Zaro al 44′ né quello di Strizzolo su assist di Gerli a lato gli consentono di farlo.