Serie B: Parma primo, Palermo secondo, impresa Catanzaro

CREMONESE- PARMA 1-2

Inossidabile, ancora una volta. Il Parma conserva la sua imbattibilità stagionale e, soprattutto, il primato in classifica con quattro punti di vantaggio sul Palermo secondo mettendo a sedere per 2-1 la Cremonese al Giovanni Zini. I grigiorossi interrompono così una serie di quattro turni utili e restano al decimo posto. Al 4′ il Parma va a bersaglio con Sohm ma la rete è annullata dopo un consulto dell’arbitro con il Var. La Cremonese replica al 9′ con Collocolo che conclude di destro sul fondo. Al 14′ ancora Sohm, su versante emiliano, servito da Man conclude debolmente su Sarr. Il batti e ribatti continua, al 17′ Zanimacchia spara a lato. Al 20′ Coda, dal limite, impegna Chichizola. Al 23′ i grigiorossi insistono con Sernicola che, servizo da Vazquez, impegna ancora l’ex portiere dello Spezia. Al 27′ lo stesso Vazquez va in rete ma il suo gol è annullato per fuorigioco. L’equilibrio si rompe al 9′ della ripresa con il Parma che va in vantaggio con un tiro dal limite di Hernani. Al 19′ la Cremonese la riprende con Castagnetti, sul tiro dell’ex Spal vi è una leggera deviazione di Hernani. Al 21′ il Parma torna avanti con Man che , su servizio in profondità di Sohm, realizza il 2-1. Gli emiliani potrebbero allargare il divario con Mihaila al 39′ ma il suo rasoterra termina alto. Al 49′ la Cremonese spreca l’ultima occasione per pareggiare con Ciofani che conclude fuori di testa.

TERNANA- REGGIANA 3-0

All’ottavo turno ecco la prima posta piena. Per le Fere i tre punti arrivano con un po’ di ritardo rispetto allo scorso campionato quando giunsero già al secondo turno grazie all’1-0 contro un’altra granata, la quasi omonima Reggina, ma tanto è. Boccata d’ossigeno, quindi, per gli umbri mentre gli emiliani subiscono il terzo stop stagionale e secondo esterno dopo quello contro il Cittadella. L’avvio delle ostilità sorride decisamente ai padroni di casa che colpiscono due volte al 9′ con la rete del vantaggio di Celli sugli sviluppi di un corner e all’11’ con Diakitè su azione di mischia. Al 26′ la Ternana continua a fare il bello e il cattivo tempo con Falletti che, dal limite, impegna Bardi. Subito dopo è Corrado a concludere sull’esterno della rete. Al 32′ la Reggiana si scuote con l’ex di turno Pettinari che manda a lato. Non meglio va a Nardi che conclude anch’egli fuori misura al 38′. Gli ospiti sembrano essere entrati decisamente in partita e provano a colpire anche al 39′ con Blanco, Iannarilli fa però buona guardia. Al 43′ una punizione di Kabashi dà ancora lavoro al portiere umbro. Dopo un iniziale predominio umbro e un’altrettanto decisa risposta dei granata priva però di reti, le due squadre vanno negli spogliatoi. All’8′ della ripresa la Ternana prova a prendere ulteriormente il largo con Dionisi che calcia a lato. Al 22′ è Raimondo a impegnare Bardi. La Reggiana si scuote al 25′ con Gondo che impegna Iannarilli in una deviazione in corner. Emiliani ancora in evidenza al 33′ con l’ex Virtus Entella Lanini che calcia sul fondo. Al 36′ la Ternana cerca nuovamente l’affondo con Pyythia ma il suo tiro dal limite vede l’attenta risposta di Bardi. Al 42′ è Luperini a concludere alto. Al 43′ le Fere mettono la ciliegina sulla torta con Distefano che, su assist di Luperini, sigla il definitivo 3-0.

PALERMO- SUDTIROL 2-1

Il bis è servito. Dopo avere superato il Venezia, il Palermo piega anche il Sudtirol per 2-1 condannandolo alla prima sconfitta stagionale. Per i rosanero è anche la seconda vittoria interna del campionato. I rosanero si rendono pericolosi al 7′ con Di Francsco ma la retroguardia altoatesina respinge. All’8′ Mancuso, servito da Stulac, conclude sul fondo in spaccata. Il Palermo continua a condurre le danze e ci riprova al 10′ con Brunori ma Poluzzi è bravo a deviare in corner. Al 18′ Segre, di testa, manda a lato. Il Palermo prosegue il monologo al 26′ con l’ex Venezia Stulac che calcia fuori misura. Al 38′, alla sua prima occasione della gara, il Sudtirol passa clamorosamente in vantaggio con un tiro di Ciervo dal limite dell’area. Una punizione eccessiva per un Palermo che aveva fin lì dominato la scena. I rosanero non si scompongono e al 42′ ci riprovano con Brunori in semirovesciata, Poluzzi sventa però in due tempi. Al 48′ Segre, dal limite, impegna Poluzzi, Al 3′ della ripresa i padroni di casa pareggiano con Ceccaroni su cross di Di Francesco. Al 7′ il Sudtirol ci prova con Lunetta ma il suo colpo di testa è sventato da pigliacelli. Gli altoatesini sembrano più ispirati che nella prima frazione e lo dimostrano con un tiro del loro bomber Casiraghi al 10′ che termina però alto. Al 23′ il Palermo risponde con un tiro a lato di Mancuso. La partita sembra scorrere all’insegna di un maggiore equilibrio, al 26′ Cagnano, pescato da Casiraghi, impegna Pigliacelli in una respinta con il piede. Al 31′ il Sudtirol risponde con un tiro fuori di poco di Lonardi. Al 38′ occasione per il Palermo con Di Francesco che non riesce però a superare Poluzzi. Non va a buon fine neppure il tiro di Brunori al 40′. Al 44′ i rosanero si assicurano la posta piena con un’incornata di Aurelio su cross di Henderson. Palermo secondo in classifica con sedici punti a un soffio dal Parma.

BARI – COMO 1-1

Divisione della posta, ancora una volta. E’ destino che Bari e Como non riescano a superarsi. Era accaduto nella stagione 2022-23 quando a Como terminò all’andata per 1-1 e a Bari al ritorno per 2-2 ed è successo anche questa volta con un 1-1 finale. I galletti di Michele Mignani collezionano il sesto pareggio in otto turni e devono ancora attendere per la seconda vittoria stagionale e prima interna. Al momento il loro unico squillo di tromba resta l’1-0 sul campo della Cremonese. Il Como conferma il suo ottimo momento di forma cogliendo il sesto risultato utile di fila, anche se un pareggio dopo quattro vittorie consecutive, e resta nei quartieri nobili. L’avvio delle ostilità è favorevole ai lariani che ci provano al 12′ con un colpo di tacco di Cutrone che però non è preciso. Al 16′ lo stesso Cutrone si ripropone ma conclude centralmente. Il Bari reagisce al 21′ con Nasti che va a bersaglio ma si vede annullare la rete per fuorigioco. Al 30′ Acampora impegna Semper in una deviazione in corner. Il Como reagisce al 35′ con Chajia ma il suo tiro è a lato. Al 5′ della ripresa il Como resta in dieci per l’espulsione di Kone per doppia ammonizione. Al 19′ il Bari si porta in vantaggio con Diaw che infila Semper su corner di Sibilli. Il Como non si scompone e al 23′ pareggia con Bellemo ben innescato da Abildgaard. I padroni di casa giocano l’ultima carta al 48′ con Vicari che, servito da Achik, conclude fuori misura.

SAMPDORIA- CATANZARO 1-2

La crisi è sempre più profonda. La Sampdoria scivola per il secondo turno consecutivo e la quarta volta nel corso della stagione contro un volitivo Catanzaro e resta clamorosamente nei bassifondi della graduatoria. La panchina di Andrea Pirlo scotta sempre di più. Torna invece al sorriso il Catanzaro che conquista la seconda vittoria esterna stagionale e rompe un digiuno di poste piene perdurante da tre turni. I calabresi si confermano come rivelazione del campionato con il loro terzo posto in coabitazione con il Venezia e alle spalle di Parma e Palermo. A conti fatti, per quanto emerso nei novanta minuti, un pareggio sarebbe stato forse verdetto più equo viste le numerose occasioni create dai blucerchiati nella ripresa. Al 6′ gli ospiti ci provano con Katseris ma Stankovic blocca in tufo. Al 12′ la Sampdoria risponde con un tiro dal limite di Borini a lato. Il batti e ribatti prosegue: al 20′ Verna spara alto fallendo il vantaggio dei calabresi, replica la Sampdoria al 22′ con una conclusione di Ricci fuori misura e, subito dopo, con una punizione di Esposito deviata dalla barriera che crea qualche grattacapo a Fulignati. Al 34′ i doriani beneficiano di un penalty per fallo di Brighenti su Esposito. Dal dischetto Borini trasforma. Neppure il tempo di mettere la palla al centro che il Catanzaro perviene al pareggio al 36′ con un traversone di Vandeputte che disorienta Stankovic e si infila alle sue spalle. Al 45′ il Catanzaro capovolge le sorti del match con Brignola che raccoglie un cross teso di Iemmello e insacca a porta vuota. Al 49′ la Sampdoria cerca di riportarsi in carreggiata con una rovesciata di Esposito ma Fulignati blocca. Nella ripresa la Sampdoria entra con piglio diverso. Al 4′ Borini calcia sulla traversa su assist di Stojanovic. All’8′ è Vieira a provarci di testa ma a trovare Fulignati pronto alla parata. I doriani continuano a tenere in pugno il gioco e al 14′ ci riprovano con Stojanovic che manda alto dal limite. Al 18′ De Luca costringe Fulignati alla deviazione in corner. Un minuto dopo è Barreca a sparare altissimo. Sampdoria volenterosa ma imprecisa, e anche in credito con la buona sorte per la traversa di inizio frazione. Il Catanzaro esce dal guscio al 20′ con Stoppa , Stankovic sventa però in corner. Al 22′ la Samprodia riprende il monologo, corner di Ricci e Murru manda alto di tesa. E alta termina anche tre minuti dopo la conclusione di Delle Monache. Al 36′ il Catanzaro realizzerebbe il 3-1 con Iemmello ma l’arbitro annulla vedendo un fallo di Ambrosino che lo aveva servito. Al 43′ la Sampdoria cerca di capitalizzare l’ultima occasione con Esposito ma Fulignati devia in corner.

CITTADELLA – LECCO 2-1

Avanti di una rete e con l’illusione della vittoria, si è fatto raggiungere e superare nel finale. Un Lecco ingenuo incappa in un altro giro a vuoto conrto il Cittadella perdendo per 2-1 e dovendo ancora rimandare la prima posta piena stagionale. Il Cittadella ottiene il secondo risultato utile di fila dopo il pareggio di Catanzaro e la seconda vittoria interna stagionale dopo quella con la Reggiana nella giornata d’esordio e fa rifiatare la sua classifica. L’avvio è favorevole ai manzoniani che ci provano prima con Sersanti di testa al 1′ con parata di Kastrati, poi con Novakovich su assist di Buso. Il Cittadella reagisce al 15′ con Vita che, di testa, manda a lato. Al 20′ il Lecco va a bersaglio con un’incornata di Ionita su cross di Caporale. Al 29′ il Cittadella cerca di riportarsi in partita con una conclusione a giro di Pittarello su assist di Vita, il tiro è però a lato. Al 38′ una punizione di Salvi è respinta da Saracco. Tre minuti dopo Novakovich risponde per gli ospiti calciando a lato. La ripresa si apre con il Lecco in avanti e un tiro di Degli Innocenti dal limite a lato. Al 10′ il Cittadella beneficia di un penalty per fallo di Lepore su Pittarello, quest’ultimo, però, sbaglia dagli undici metri calciando sul palo. Al 16′ il Lecco prova a raddoppiare con Sersanti il cui colpo di testa su corner di Lepore termina però alto di poco. I manzoniani insistono e al 26′ ci provano con Di Stefano, Kastrati fa però buona guardia. Al 30′ il Cittadella risponde con un tiro a lato dell’ex Renate Maistrello. Al 32′ è Lepore, su opposto versante, a dare lavoro a Kastrati. I continui capovolgimenti di fronte fanno capire che la sfida è ancora aperta a ogni esito. Al 35′ il Cittadella sfodera una conclusione con Branca che però calcia alto, Quattro minuti dopo Pittarello, di testa, conclude debolmente su punizione di Branca. Al 41′ si rivede il Lecco con un tiro alto di Crociata. Un minuto dopo il Cittadella la pareggia con Pittarello che ribadisce in rete di testa una respinta di Saracco su precedente incornata di Pandolfi. Fine delle trasmissioni? Per nulla, perché il Cittadella ribalta clamorsamente l’esito della contesa con Cassano al 44′ su palla vagante. Al 51′ Pandolfi tenta di incrementare il bottino dei granata con un diagonale ma trova un Saracco attento. Lecco fanalino di coda con un solo punto.