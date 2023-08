Serie B: Parma, Cittadella e Venezia non sbagliano, pari Sudtirol

Tre volte sotto, tre volte in recupero. Un caparbio Sudtirol impone al “Druso” il pareggio per 3-3 a uno Spezia desideroso di riabbracciare al più presto la serie A dopo la retrocessione dallo scorso campionato. Gli altoatesini concludono così il loro primo impegno interno di campionato con un mezzo sorriso, ben diversamente da quanto avevano fatto la scorsa stagione quando, nel debutto davanti al loro pubblico, persero per 1-2 contro il Venezia alla seconda giornata. Lo Spezia mette la freccia già all’8′ per merito di Moro che, di testa, mette in rete sfruttando nel modo migliore un cross dell’ex Empoli Bandinelli. Al 32′ il Sudtirol beneficia di un penalty per fallo di Muhi su Odogwu. Casiraghi, dagli undici metri, non sbaglia. Al 36′ lo Spezia riacciuffa il vantaggio con Reca il cui tirocross rimbalza sul palo e termina poi in rete. Il Sudtirol non tira i remi in barca e , al 5′ della ripresa, rimette il segno ics ancora su rigore e nuovamente con Casiraghi. Il penalty era stato concesso per un intervento falloso dello stesso portiere su Merkaj. Al 17′ lo Spezia va in corsia di sorpasso per la terza volta con Moro che, su cross dell’ex Cagliari Kouda , non lascia scampo a Poluzzi. Quando gli aquilotti sembrano già pregustare la vittoria, al 48′, nell’ottavo degl undici minuti di recupero, Odogwu sfrutta un rimpallo favorevole e regala agli altoatesini il 3-3.

PARMA- FERALPI SALO’ 2-0

Con un gol per tempo gli emiliani hanno ragione della matricola gardesana di Stefano Vecchi autrice comunque di una buona gara e vittima un po’ anche dell’inesperienza di una categoria a cui si accosta per la prima volta. Gli emiliani hanno segnato al 37′ della prima frazione con un penalty trasformato da Benedyczak e concesso per un intervento con il braccio di Martella accertato dopo consulto dell’arbitro con il Var e al 21′ della ripresa con Bernabè su assist di Man. Gardesani vicini al gol della bandiera al 36′ con una traversa colpita da Balestrero.

CITTADELLA- REGGIANA 1-0

La sfida tutta in granata tra i veneti e i neopromossi emiliani si risolve a favore dei primi. Il Cittadella la risolve con una rete di Amatucci al 49′ della prima frazione su cross di Vita. Cittadella vittorioso alla prima di campionato al “Tombolato” come lo scorso campionato quando sconfisse il Pisa per 4-3.

VENEZIA- COMO 3-0

Il Venezia si conferma la bestia nera del Como sul campo amico. Se lo scorso campionato lo sconfisse al “Penzo” per 3-2, quest’anno lo ha nuovamente battuto con un più netto 3-0. I lagunari hanno aperto le danze al 19′ della prima frazione con Pierini su suggerimento di Zampano, bravo a vincere un contrasto con Bellemo. Al 32′ lo stesso Pierini è pervenuto al raddoppio su cross di Johnsen e con un destro da distanza ravvicinata. Al 9′ della ripresa Pohjanpalo ha ribadito in rete per il 3-0 finale un tiro non precisissimo di Elletrsson.