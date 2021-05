Serie B: Playoff, chi sono i giovani talenti da seguire?

Inizia la volata finale per decretare gli ultimi verdetti della Serie B 2020/21. Chi si aggiungerà alle già promosse Empoli e Salernitana per l’ultimo posto valevole per la prossima stagione di Serie A? Il tutto, in attesa della grande doppia sfida per la finalissima che, tra andata e ritorno il 23 e il 27 maggio, stabilirà chi potrà finalmente coronare il proprio sogno di approdare in massima serie. Tanti i veterani in campo e non solo: a darsi battaglia anche alcuni giovani talenti da tenere d’occhio non solo per le partite rimanenti dell’annata ma anche e soprattutto in ottica futura. Ma quali sono i prospetti più interessanti da seguire per ogni squadra e chi potrebbe risultare decisivo in vista delle gare playoff?

Andrea Colpani (Centrocampista) – Monza

Pirola, Bettella, Frattesi e la lista potrebbe andare ancora avanti per diverso tempo. Tanti i giocatori giovani che hanno catturato l’attenzione negli scorsi mesi con la maglia del Monza, in grado quest’anno di sfruttare un mix di profili esperti da una parte e futuribili dall’altra. Da segnalare in particolare però anche Andrea Colpani, centrocampista classe 1999 di proprietà dell’Atalanta. Ottima tecnica, si dimostra a suo agio a dettare i tempi della manovra ed è dotato di un buon inserimento. All’attivo un gol in 25 presenze tra campionato e Coppa Italia: sarà lui l’uomo in più per la formazione di Brocchi?

Pablo Rodriguez (Attaccante) – Lecce

Dalla cantera del Real Madrid al Lecce, sognando la Serie A. Pablo Rodriguez, giocatore spagnolo classe 2001, è certamente una delle rivelazioni più scintillanti degli ultimi mesi in cadetteria e con 6 gol e 3 assist in 19 presenze uno dei migliori realizzatori della sua squadra. In mezzo tanti lampi di classe da vero predestinato, per un centravanti che fa della determinazione, dell’agonismo e della capacità di attaccare la profondità le sue armi migliori.

Youssef Maleh (Centrocampista) – Venezia

Anche il Venezia di Zanetti vanta tra le proprie fila una lunga serie di talenti dalle ottime prospettive. Fra tutti i giovani in forza quest’anno ai veneti, però, a segnalarsi con maggiore continuità e risonanza è stato senza dubbio Youssef Maleh, centrocampista classe ’98 di proprietà della Fiorentina. Il ragazzo ha dimostrato grandi doti tecniche e ottime letture durante la fase di costruzione. Che sia come metronomo davanti alla difesa oppure come mezzala di spinta e qualità, il giovane sa abbinare perfettamente abilità palla al piede e intelligenza tattica: un’arma in più per puntare all’obiettivo promozione.

Frank Tsadjout (Attaccante) – Cittadella

Il presente si chiama Cittadella, il futuro potrebbe puntare invece dritto al Milan. Il prestito in Veneto ha permesso all’attaccante classe ’99 di crescere e far intravedere finalmente le sue potenzialità. Si tratta di un centravanti moderno, che ama muoversi continuamente negli ultimi trenta metri di campo. Molto spesso si sgancia dalla posizione centrale per non dare punti di riferimento alla retroguardia avversaria e partecipare alla manovra, sfruttando il suo mancino di pregevole fattura. La fisicità prorompente, poi, costituisce un plus non indifferente quando si tratta di battagliare con i difensori che gli si parano davanti. In questa stagione già 3 marcature e 4 passaggi vincenti per i compagni: riuscirà a mettere ancora una volta la sua firma sul tabellino per tramutare il sogno di Venturato e i suoi in realtà?

Andrea Papetti (Difensore) – Brescia

Un nuovo gioiello in casa Brescia? Le Rondinelle hanno proposto al grande pubblico una miriade di talenti negli scorsi anni. Ultimo in ordine di tempo Andrea Papetti, difensore centrale classe 2002 che già nella passata stagione aveva avuto la possibilità di esordire in Serie A senza assolutamente sfigurare. Il talento non gli manca affatto, ma complice l’età sembra dover compiere ancora qualche passo in avanti per completare il processo di maturazione. Come si suol dire il tempo è dalla sua parte e con la serietà e la forza che lo contraddistinguono il ragazzo punta a diventare uno dei titolari inamovibili della squadra bresciana già in vista della prossima annata.

Emanuele Zuelli (Centrocampista) – Chievo

Campione di precocità, il centrocampista classe 2001 Zuelli nasce come trequartista ma ha via via saputo ritagliarsi il giusto spazio come play davanti alla difesa con la maglia del Chievo. Il talento eccelle soprattutto per visione di gioco, ma negli ultimi tempi è migliorato notevolmente anche dal punto di vista della copertura in fase di non possesso. Già nei radar di alcuni club di Serie A, il ragazzo sembra destinato a grandi palcoscenici da qui al futuro. Durante la stagione regolare che si è appena conclusa non ha raccolto minuti con continuità: che possa riscattarsi proprio nei playoff?