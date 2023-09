Serie B: Sorridono Palermo, Modena e Sudtirol, pari Parma

PALERMO – FERALPI SALO’ 3-0

Seconda vittoria consecutiva e prima interna dei rosanero di Eugenio Corini. La matricola Feralpi Salò finisce al tappeto per il quarto turno in quattro gare confermando le sue difficoltà ad ambientarsi nella sua nuova categoria. I gardesani sono ancora a secco di reti all’attivo. Al 10’ i padroni di casa ci provano con Segre che mette a lato di pochissimo. Un minuto dopo è Brunori a cercare di regalare un dispiacere all’ex Renate Pizzignacco ma anche la sua conclusione non è baciata dalla precisione. Un minuto dopo la Feralpi ci prova con l’ex di turno Fiordilino ma Lucioni neutralizza. Dopo un tiro fuori misura al 14’, Insigne sale in cattedra e al quarto d’ora, su assist di Henderson, conduce i rosanero al meritato vantaggio. Al 33’ Mateju dal limite prova a raddoppiare ma trova un Pizzignacco attento. La Feralpi Salò è viva soltanto a sprazzi, al 38’ ci prova Compagnon ma il suo tiro è fuori misura. Al 39’ l’ex Venezia Stulac manca il raddoppio con una rasoiata a fil di palo. La ripresa si apre come meglio non potrebbe per il Palermo che al 1’ perviene al raddoppio con lo stesso Stulac su suggerimento di Segre, bravo ad approfittare di un’uscita non felice di Pizzignacco. Al 5’ la Feralpi cerca di riportarsi in partita ma Ceppitelli, su sponda dell’ex Spal Lamantia, fallisce il bersaglio. Il Palermo prova a prendere ulteriormente il largo ma Segre, con una conclusione a giro, al 9’ mette alto di poco. Non meglio va, su opposto fronte, a Ceppitelli, il più pericoloso dei suoi che mette alto di testa. Il Palermo vuole chiuderla definitivamente e ci riesce al 40’ quando Di Francesco triangola bene con Soleri e sigla il definitivo 3-0.

MODENA- PISA 2-0

Finisce 2-0 per i canarini, stavolta con un gol in più rispetto alla sfida da loro vinta al “Braglia” per 1-0 nella stagione 2022-23. Il Modena stende il Pisa e si regala la terza vittoria di fila dopo quelle con Ascoli e Cosenza e seconda davanti al pubblico amico. Al 1’ Gerli conclude sul fondo. E’ il preludio del vantaggio degli emiliani che giunge al 4’ con Tremolada che sbuca perfettamente su cross di Manconi e trafigge Nicolas con un piatto al volo. Il Pisa prova a prendere le contromisure al 15’ con Veloso ma Gagno è attento. E’ sempre lui a provarci al minuto 26 ma la sua punizione è ancora respinta dal portiere modenese. Il Pisa si complica la vita al 31’ quando Hermansson è mandato anzitempo negli spogliatoi dopo un cartellino rosso a lui comminato per un fallo su Guiebre. Pisa costretto a giocare quasi tre quarti di gara con un uomo in meno. Il Modena prova a fare valere l’uomo in più ma una punizione di Tremolada al 36’ è deviata bene da Nicolas. A inizio ripresa i canarini continuano a spingere. All’8’ l’ex Cittadella Strizzolo spedisce sul fondo, non meglio va a Tremolada che manda a lato una punizione al 14’. Il Pisa cerca di rientrare in partita ma non è il tiro di Arena, terminato altissimo al 22’, a potergli consentire di farlo. Al 29’ i nerazzurri hanno un altro sussulto con un’incornata dell’ex Como Canestrelli che non inquadra però lo specchio della porta. Il Modena vuole chiudere i conti al più presto e, se Manconi al 37’ non riesce a superare Nicolas, ci riesce invece Strizzolo al 40’ su assist di Gerli.

SUDTIROL- ASCOLI 3-1

Altoatesini sugli scudi con la seconda vittoria di fila dopo quella con la Feralpi Salò e prima al “Druso” nell’arco della stagione. L’Ascoli finisce al tappeto per la terza volta in quattro gare dopo i due cappaò esterni con Cosenza e Modena. All’11’ i marchigiani ci provano con Mendes ma il suo tiro finisce alto. Al 23’ altro sussulto bianconero con una punizione di Caligara che Poluzzi devia in corner. Al 33’ ancora Caligara conclude alto e così accade anche per un tiro di Manzani al 41’. La squadra ospite sembra averne decisamente di più e corona questa sua superiorità di rendimento al 44’ quando buca la porta di Poluzzi con un siluro dal limite di Mendes. Il Sudtirol entra in campo nella ripresa con ben diverso piglio e , se al 5’ Odogwu conclude alto, all’8’ Merkaj, servito da Casiraghi, non sbaglia insaccando in spaccata. Il gol mette le ali al morale degli altoatesini che al 19’ capovolgono le sorti del match con un tiro cross dello stesso Casiraghi, a suo agio sia come rifinitore sia come marcatore. L’Ascoli sembra accusare il colpo e i padroni di casa provano ad approfittarne: al 21’ Odogwu, servito da Merkaj, conclude fuori misura. Al 30’ l’Ascoli prova a riprenderla con l’ex Venezia Falzerano dal limite, il suo tiro è però deviato in corner. Il Sudtirol la chiude a suo favore al 38’ con un rigore trasformato da Casiraghi, alla sua doppietta personale, concesso per fallo di Botteghin su Mercari. Gli altoatesini potrebbero dare al loro punteggio addirittura proporzioni più vaste ma Merkaj, al 44’, scaglia a lato il suo diagonale. L’Ascoli tenta almeno di dare al suo passivo dimensioni più contenute ma Mendes, il più propositivo dei suoi, di testa al 49’ conclude troppo centralmente. Seconda doppietta per Casiraghi, giunto a quattro reti stagionali e miniera d’oro del Sudtirol, dopo quella realizzata contro lo Spezia.

PARMA- REGGIANA 0-0

Né vinti né vincitori nel derby emiliano tra il lanciato Parma e la matricola Reggiana. I gialloblù incappano così nel primo segno ics dopo tre vittorie di fila e conservano la loro imbattibilità stagionale. Reggiana al secondo pareggio esterno consecutivo dopo quello contro il Como e ancora in cerca della prima posta piena stagionale. Al 1’ i granata ospiti ci provano con Libutti ma Del Prato respinge. All’8’ il Parma replica con Hernani che conclude però malamente su servizio di Bonny. Al 18’ padroni di casa ancora in evidenza con un’incornata di Circati su angolo di Mihaila, Pettinari salva però sulla linea di porta. Sfiorato il gol, il Parma insiste con altrettanta tenacia: al 22’ Bernabè, dal limite, impegna Bardi. Non meglio va a Mihaila che al 42’, sempre dalla lunga distanza, conclude alto. Mihaila cerca di pungere ancora quatto minuti dopo ma anche in questo caso la sua generosità offensiva non è assistita dalla precisione. L’atto finale della prima frazione è ancora di marca parmense con un tiro di Hernani alto al 49’. A inizio ripresa il Parma ricomincia da dove aveva interrotto con un tiro alto di Estevez al 3’. All’8’ è Hernani a deviare a lato al volo. Messa alle corde, la Reggiana prova a rispondere al 10’ ma il tiro di Pettinari è respinto. Il monologo gialloblù riprende con Partipilo che ci prova sia al 17’ impegnando Bardi in tuffo sia un minuto dopo mettendo a lato di testa. Al 39’ anche Colak, con un’incornata, non riesce a perforare le porta reggiana. I granata provano il colpo al 42’ con un tirocross dell’ex Crotone e Monza Sampirisi che Chichizola blocca però agevolmente. Finisce a reti bianche ma il risultato sta decisamente stretto al Parma che ha prodotto una mole di occasioni assai maggiore degli ospiti.

BRESCIA-COSENZA 1-0

Ironia della sorte, ha ricominciato proprio da dove aveva terminato lo scorso campionato. Il Brescia stende per 1-0 al “Rigamonti” quel Cosenza che lo aveva fatto retrocedere in Lega Pro e comincia il suo campionato come meglio non potrebbe dopo il ripescaggio in cadetteria in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato. Per i calabresi, che hanno disputato con un uomo in meno l’ultimo quarto d’ora della gara a causa di un’espulsione, è il secondo stop di fila dopo quello al “San Vito Marulla” contro il Modena. Brescia pericoloso al 3′ con Fogliata il cui tiro è deviato da Arioli in corner. Al 4′ è Bisoli a mettere a lato di testa. Il Cosenza prova a reagire al 26′ con Voca ma il suo tiro termina fuori misura. Non miglior sorte ha una conclusione di Zuccon al 32′ che termina alta di poco. Prima parte di tempo favorevole ai padroni di casa, seconda agli ospiti. All’8′ della ripresa il Brescia rompe l’equilibrio con Bjarnason che, su inserimento di Fogliata, infila l’ex Bari Micai con un tiro di piatto. All’11’ Voca, il più pericoloso dei suoi, mette a lato di testa. Al 31′ il Cosenza si complica ulteriormente la vita perdendo Sgarbi per un’espulsione susseguente a un intervento a gamba alta su Borrelli. Gli ospiti tengono comunque la lama affilata e al 36′ si rendono pericolosi con una punizione di Calò a lato di poco. Sull’immediato capovolgimento di fronte Borrelli sfiora il raddoppio colpendo il palo di testa. Al 38′ anche l’ex Spal Dickmann fallisce il raddoppio delle rondinelle con un tiro fuori di un soffio. Il Cosenza gioca l’ultima carta al 49′ con l’ex Juve Stabia Canotto che però, dal limite, non riesce a superare Lezzerini.