Serie B: Sprofonda l’Entella, mentre il Monza si avvicina alla promozione

Succede qualcosa di impensabile in Serie B, dal momento che l’Empoli non riesce a fare risultato ad Ascoli, nonostante quello che tanti addetti ai lavori avevano pronosticato online, sugli appositi portali che permettono anche di giocare alla roulette in modo semplice e rapido. Una sconfitta che, però, non intacca il percorso della compagine toscana verso la promozione, dal momento che manca ancora da compiere un piccolo passettino e poi si potrà finalmente esultare.

Tra i vari verdetti, la 35° giornata ha riservato anche un grandissimo numero di sorprese, oltre che purtroppo ad alcuni epiloghi che erano ormai dietro l’angolo e annunciati. L’Entella, infatti, non riesce a imporsi contro il Vicenza, che si porta a casa i tre punti con la vittoria per 2-1, saluta la Serie B e deve cedere il passo, retrocedendo in Serie C.

I capitomboli in vetta: quante sorprese!

I risultati che non t’aspetti, poi, arrivano proprio dalla vetta della classifica. Dopo ben 28 risultati utili consecutivi, in effetti, prima o poi doveva capitare un passo falso. Forse, però, arriva quando un po’ tutti meno se l’aspettavano, visto che la striscia dell’Empoli termina sul campo dell’Ascoli, che si impone con il risultato di 2-0.

Per l’Empoli è la sconfitta numero due in campionato ed è anche piuttosto pesante, dal momento che potrebbe riaprire tutto per quanto riguarda la testa del campionato. Intendiamoci: i toscani restano ben saldi nella loro posizione, visto che hanno ben sette punti di vantaggio sulla terza posizione, ma per quanto riguarda la promozione diretta è ancora in tutto in gioco.

Servirà fare punteggio pieno nel prossimo match contro il Cosenza, visto che poi l’Empoli potrebbe anche rischiare di non farcela, dal momento che ci sono due durissimi scontri diretti, contro la Salernitana e poi contro il Lecce. Ed entrambe queste ultime compagini, invece, hanno fatto registrare uno stop completamente inatteso, visto che hanno perso con il medesimo punteggio, 3-1, rispettivamente contro il Cittadella e il Monza.

Per quanto riguarda la compagine brianzola, invece, si tratta di un ritorno alla vittoria davvero fondamentale. Grande protagonista del successo è stato Mario Balotelli con una doppietta, anche se ha trovato comunque il modo per litigare con la panchina della Salernitana, e sono tre punti importantissimi visto che permette di rientrare fino a -3 rispetto al secondo posto. Anche il Venezia la spunta con il medesimo punteggio, 3-1, nel derby contro il Chievo Verona, mentre il pari ottenuto dalla Reggina sul campo della Cremonese ha permessi ai calabresi di arrivare davvero a un soffio dalla zona playoff, così come il Brescia, che si riporta a -2 dal Chievo dopo il netto successo ottenuto sulla Spal con il punteggio di 3-1.

Cosa succede in fondo alla classifica

Se in testa le sorprese in questa 35esima giornata sono state dietro l’angolo, ecco che anche in coda non sono mancati i risultati sorprendenti. Infatti, il Pordenone ha lasciato per strada i tre punti contro la Reggiana, ma resta comunque ancorato alla speranza, visto che il quart’ultimo posto dista sempre sei punti.

Il netto successo, con il punteggio di 3-0, con cui il Cosenza ha liquidato il Pescara non ha fatto altro che peggiorare ancora di più la situazione degli abruzzesi, che ormai sono quasi definitivamente retrocessi in Serie C. La vittoria del Cosenza è stata molto importante, soprattutto in virtù del contemporaneo successo che è stato ottenuto dall’Ascoli. In questo momento, infatti, non si dovrebbero nemmeno disputare i playout, dato che tra quintultima e quartultima ci sono ben cinque punti di distacco, anche se ovviamente le ultime tre partite potrebbero riservare ancora tantissime sorprese.