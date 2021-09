Serie B: Vittorie d’oro per Lecce e Benevento. Pari per Brescia e Monza

La quarta giornata del campionato di serie b si apre con la comoda vittoria del Frosinone sul campo del Como, che complica ulteriormente l’avvio di campionato dei lariani. Nonostante un avvio incoraggiante da parte dei padroni di casa,con due occasioni da gol non sfruttate, sono i gialloazzurri a passare in vantaggio con una rete di opportunismo segnata dal centrocampista Luca Garritano, al suo primo centro stagionale. Venti minuti dopo lo stesso Garritano, sfruttando un errore di controllo palle del portiere avversario, serve il compagno di reparto Marcus Rothen per il 2-0. Dopo una ghiotta occasione dei comaschi fallita da La Guaina si chiude il primo tempo col doppio vantaggio degli ospiti, forse eccessivo in rapporto a quanto creato dai padroni di casa. I due gol di vantaggio a per gli uomini di Fabio Grosso un bottino più che rassicurante tant’è che il secondo tempo scivola via senza grossi rischi con la formazione gialloazzurri più vicina al terzo gol rispetto al possibile 1-2 dei lariani. Questa convincente vittoria, la seconda in altrettante trasferte, porta la formazione di Grosso a quota 8 in classifica, mentre slitta ancora l’appuntamento con la prima vittoria del Como, fermo a 2 punti in classifica generale, al secondo ko consecutivo dopo quello con l’Ascoli e alla seconda caduta casalinga in altrettante uscite davanti al proprio pubblico.

Sorprendente pareggio tra la capolista Brescia e il Crotone, ancorato nei bassifondi della classifica. Partita più equilibrata del previsto con i calabresi che giocano viso aperto ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio poco dopo la mezz’ora grazie alla seconda rete in campionato di Mehdi Leris. Nella ripresa le Rondinelle legittimano il vantaggio con raddoppio di testa di Moreo. Dopo due minuti il Crotone rientra in partita con la rete di Samuele Mulattieri, centravanti scuola Inter e grande sorpresa di questo inizio di campionato, che sfrutta uno splendido assist di tacco di Maric. Lo stesso ex nerazzurro pareggia a 7 minuti dalla fine con un gol da opportunista su azione di calcio d’angolo, siglando il suo quinto gol in 4 gare di campionato. Occasione persa per gli uomini di Pippo Inzaghi e primi punti lasciati per i lombardi, mentre per i calabresi, ancora a secco di vittorie, si tratta del terzo pareggio in 4 giornate.

Fondamentale successo esterno da parte del Benevento sul campo della capolista Ascoli. I campani mettono in luce una notevole qualità offensiva e nei primi 25 minuti colpiscono per due volte con il primo gol in campionato di Marco Sau, autore di un bel movimento in area, e col secondo gol in campionato di Roberto Insigne. I bianconeri provano senza successo una reazione nella ripresa ma lasciamo i primi punti in campionato, mentre gli ospiti cominciano ad accarezzare velleità di alta classifica. Pareggio con un nulla di fatto in termini di classifica tra Perugia e Cosenza. Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato, con i padroni di casa più pericolosi in zona gol e gli ospiti che si fanno più che altro vedere su azioni di palla inattiva. Per ironia della sorte sono invece gli umbri a passare in vantaggio proprio su corner grazie a una perentorio colpo di testa del difensore Alessandro Rosi. I calabresi raggiungono la parità intorno a metà ripresa con un gran gol dell’ ex giocatore della Dinamo Zagabria Mario Situm. Nel finale ospiti con l’uomo in meno per un secondo giallo attribuito al centrocampista Luca Palmieri, ma il risultato non cambierà e le due squadre restano in zone anonime di classifica.

Occasione sfumata extremis per il Monza contro il fanalino Ternana di fare un passo in avanti in classifica. I lombardi chiudono il primo tempo meritatamente in vantaggio grazie a una prodezza dai 30 metri di Dany Mota, al suo primo gol in campionato. Dopo un gol giustamente annullato per fuorigioco alla Ternana, i padroni di casa riprendono pieno possesso del campo pur senza incrementare il proprio bottino. Gli uomini di Lucarelli crescono nella ripresa e giungono il pareggio al quinto minuto di recupero col gol all’esordio di Christian Capone, ottenendo così il primo punto in campionato.

Importante successo casalingo della Reggina sulla Spal. Divertente la prima frazione di gara con i granata di Aglietti che passano in vantaggio nel primo quarto d’ora col primo gol in serie b di Hetemaj, lesto a sfruttare una mischia su azione di calcio d’angolo. Gli ospiti però non si abbattono e dopo qualche sortita in avanti riescono a raggiungere il pareggio su un calcio di rigore di Sebastiano Esposito, il gol al secondo tentativo dal dischetto dopo che la Var aveva fatto ripetere l’esecuzione dagli undici metri. Occasioni da entrambe le parti in avvio di ripresa, ma sono i calabresi a passare in vantaggio grazie a una prodezza del subentrato Adriano Montalto. I padroni di casa non riescono a chiudere la partita ma ciò nonostante di candidano per le zone alte della classifica, mentre gli emiliani, ancora a quota 4, non riescono a dare una svolta al loro incerto avvio stagionale.

La sfida più emozionante della giornata è lo scontro diretto in bassa classifica tra Lecce e Alessandria. La sfida del Via del Mare si apre col vantaggio dei padroni di casa su colpo di testa Tuia, seguito da lì a pochi minuti dal pareggio di Simone Corazza, autore di tutte e 5 le reti dell’Alessandria dall’inizio del campionato. Più infuocato l’avvio di ripresa con una clamorosa occasione dei pugliesi in mischia non sfruttata, che precede il vantaggio degli ospiti firmato da un ottimo inserimento di testa del francese Abou Ba. Piemontesi presto ridotti in dieci uomini per una doppia ammonizione a Matteo Di Gennaro. I giallorossi rimettono in piedi la partita a 3 dalla fine con un gran tiro dell’ ex giocatore del Real Madrid Pablo Rodriguez, al suo esordio stagionale. Il Lecce completa il clamoroso sorpasso all’ultimo dei 5 minuti di recupero con un gol contestatissimo in mischia di Massimo Coda. Slitta così ancora l’appuntamento con il primo punto per i piemontesi mentre il Lecce ottiene il primo successo in campionato.

Nel testacoda tra Vicenza e Pisa molto equilibrio in un primo tempo caratterizzato da molti errori. I padroni di casa passano al primo affondo con un colpo di testa di Federico Proia per cui essere raggiunti, sempre su colpo di testa, da Idrissa Toure dopo aver fallito il raddoppio. Nella ripresa permane un sostanziale equilibrio anche se sono i nerazzurri a passare in vantaggio a dieci dalla fine con una sassata di Samuele Birindelli e a chiudere la partita nel finale con Mastini. Mentre i veneti sono ancora a secco di punti la formazione toscana, complice il passo falso del Brescia, sale al comando solitario della classifica. Molto equilibrato e combattuto l’atteso derby Triveneto tra Cittadella e Pordenone, con qualche sporadica occasione per entrambe le parti. Nella ripresa i padroni di casa passano in vantaggio con una rete da opportunista di Orji Okwonkwo, che sfrutta un’incertezza del portiere avversario. La partita, molto più equilibrata di quanto dica il divario in classifica tra le due squadre, si trascina sull’ 1-0 fino al fischio finale. Il Cittadella sale così al terzo posto in classifica a 9 punti, mentre gli avversari, ancora in cerca del primo gol in campionato, restano a secco di punti.