Serie B: Vittorie per Bari, Parma e Modena, pari Venezia

VENEZIA- COSENZA 1-1

Finisce in parità , come la scorsa stagione. Venezia e Cosenza si dividono la posta e, dopo le rispettive vittorie per 3-0 contro Como e Ascoli, mantengono l’imbattibilità dopo due turni di campionato. Il Venezia recrimina per due traverse in serie colpite in pieno recupero. I lagunari vanno a bersaglio già al 3’ con Busio che infila la porta calabrese con un tapin dopo una precedente respinta di un tiro di Johnsen ma la rete è annullata per fuorigioco. Al 23’ il Venezia potrebbe raddoppiare con Tessmann ma Micai, dal limite, respinge. Al 38’ il Cosenza va in vantaggio per merito di Voca che riceve da Mazzocchi e segna con una conclusione che rimbalza sul palo e termina in rete con la complicità di una deviazione di Idzes. Al 4’ della ripresa il Venezia pareggia con Pierini che, di sinistro, su azione di rifinitura di Bjarkason, non sbaglia. Terza rete stagionale per lui dopo le due segnate al Como. Nel finale i lagunari hanno due occasioni per intascare l’intera posta. Al 52’ Tessmann coglie la traversa di testa, un minuto dopo , con dinamica quasi identica, è Idzes a colpire il legno sempre con un’incornata sugli sviluppi di un corner.

PARMA- CITTADELLA 2-0

Dopo la Feralpi Salò, il Cittadella. Il Parma inanella la seconda vittoria consecutiva confermandosi la bestia nera dei granata dopo il 3-1 rifilato loro al “Tardini” lo scorso campionato. Cittadella al primo stop stagionale dopo la vittoria nel turno inaugurale con la Reggiana. Al 2’ gli emiliani mettono già la freccia con un rigore trasformato da Benedyczak (secondo in altrettanti turni dopo quello realizzato contro la Feralpi Salò) e concesso per fallo di Kastrati su Partipilo. Al 26’ il Cittadella sfiora il pareggio con un tiro dal limite di Pittarello deviato in corner. Al 41’ granata ancora in evidenza con Carissoni che spara alto sugli sviluppi di un corner. Al 2’ della ripresa Bernabè, dal limite, porta il Parma al raddoppio, seconda rete in due gare anche per lui. Al 25’ il Cittadella ci prova con Pandolfi che mette a lato da pochi passi.

CREMONESE- BARI 0-1

Prima vittoria stagionale del Bari dopo il pareggio casalingo con il Palermo. La Cremonese, dopo il pari con il Catanzaro, incappa in un passo falso e deve rimandare la prima affermazione del suo campionato cadetto in cui è disceso dopo la retrocessione dalla serie A della stagione 2022-23. Al 33’ i grigio rossi potrebbero rompere l’equilibrio ma l’ex Perugia e Latina Buonaiuto , su invito di Vazquez, spara a lato. Non sbaglia invece il Bari che, al 44’, affonda la lama con Sibilli da centro area su cross dell’ex Pistoiese Morachioli. La Cremonese getta il cuore oltre l’ostacolo nella ripresa per riequilibrare le sorti: al 20’ l’ex Juventus 23 Zanimacchia mette sull’esterno della rete, al 34’ vi è un’incornata di Abrego bloccata da Brenno. Non migliore fortuna ha Pickel che , al 48’, si vede respingere dal portiere dei galletti il suo colpo di testa.

MODENA- ASCOLI 1-0

Dopo il rinvio della sfida inaugurale, il Modena inaugura al “Braglia” il suo campionato imponendosi per 1-0 sull’Ascoli. Per i marchigiani , che lo scorso campionato in terra emiliana prevalsero per 1-0, è la seconda sconfitta di fila dopo lo 0-3 contro il Cosenza. La squadra bianconera è ancora senza reti all’attivo in campionato. Il Modena ci prova al 5’ con Bonfanti che, dal limite, mette a lato. Al 14’ è Manconi a sfiorare il vantaggio dei canarini colpendo in pieno la traversa. Al 43’ Tremolada spara alto. Il Modena è padrone della situazione e al 2’ va a un soffio dal vantaggio con Zaro che impegna Viviano con un’incornata. E’ il preludio del gol del vantaggio che giunge al 14’ con l’ex Cittadella Strizzolo su sponda di Manconi. Al 17’ l’Ascoli prova a riprenderla con Mendes ma Gagno è attento. Al 52’ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Quaranta, la quarta per loro in due giornate dopo le tre contro il Cosenza.

FERALPI SALO’- SUDTIROL 0-2

Dopo l’eliminazione dalla Sampdoria in Coppa Italia e il pareggio con lo Spezia nel turno inaugurale di serie B, il Sudtirol assapora la prima vittoria della sua stagione ufficiale mettendo a sedere la matricola Feralpi Salò. Secondo stop consecutivo per i gardesani di Stefano Vecchi dopo quello al “Tardini di Parma maturato con identico punteggio. Altoatesini pericolosi al 7’ con Rover ma il portiere ex Renate Pizzignacco è attento. Al 9’ Rauti, di testa, colpisce il palo e il Sudtirol è ancora vicino al gol. La rete ospite si materializza però al 23’ con un tiro al volo di Odogwu su tocco di testa di Rauti. Nella ripresa al 12’ la Feralpi Salò va a bersaglio con un’incornata dell’ex Spal La Mantia ma la rete è annullata per una spinta del suo autore su Giorgini. Al 37’ il Sudtirol chiude i conti con un colpo di testa di Merkaj su cross di Casiraghi.

COMO – REGGIANA 2-2

Avanti per 2-0, è stato poi raggiunto. Il Como getta alle ortiche la prima vittoria stagionale al “Luigi Sinigaglia” impattando per 2-2 contro una volitiva Reggiana che coglie così il primo punto della stagione. Al 4’ i lariani passano in vantaggio con un’incornata di Ioannou su cross di Iovine. Al 34’ Cutrone colpisce il palo fallendo il raddoppio dei padroni di casa. Al 44’ si vede la Reggiana con Lanini, l’ex Virtus Entella pennalla una precisa punizione ma Semper vola a deviare sopra la traversa. Al 2’ della ripresa il Como allarga il fossato con un tiro di sinistro al volo di Cerri su cross di Ioannou, decisivo anche in fase di rifinitura e non soltanto realizzativa. Al 9’ la Reggiana la riapre con un tiro violento dell’ex Ternana Pettinari. Al 32’ il Como cerca di riallargare il vantaggio con Verdi ma il suo tiro dal limite è respinto da Bardi. Al 44’ gli emiliani impattano con l’ex Cittadella e Perugia Vido che trasforma un rigore concesso per fallo di Mustapha su Vergara.