Show a Copenhagen, 4-3 allo United. Il Bayern ipoteca gli ottavi

Lo Stadio Parken con la partita andata in scena tra Copenagen e Manchester United si è trasformato in delle montagne russe. Quello successo in Danimarca ha dell’incredibile. La formazione di Ten Hag dopo un ottimo inizio ed essere passata in doppio vantaggio con Hojlund, in un momento di totale controllo al 42′ rimane in 10 per un brutto fallo di M. Rashford punito giustamente con il rosso (piede a martello) su E. Jelert. Dall’espulsione la partita prende tutta un’altra piega e nei lunghi minuti di recupero del primo tempo dovuti ad un’interruzione per un malore sugli spalti al 15′, Elyounoussi e Goncalves dal dischetto riacciuffano il 2-2.

Al 69′ i Red Devils tentano nuovamente il sorpasso con B. Fernandes su rigore e dopo la risposta ancora una volta dei “Leoni” con L. Lerager al 83′, al 87′ R. Bardghji completa definitivamente la rimonta. Gli uomini guidati da J. Neestrup rimescolano le carte e rientrano in piena lotta agli ottavi. Nella prossima giornata, il 29 Novembre, dovranno scontrarsi contro il Bayern Monaco in trasferta. Lo United invece a quota 3 volerà in Turchia contro il Galatasaray fermo a 4pt. Lo stesso Galatasaray che dopo aver rischiato di passare avanti all’Allianz Arena con la rete poi annullata a Yilmaz per una posizione irregolare, non ha saputo tenere botta ai due colpi inferti dal solito H. Kane al 80′ e 86′. Inutile il gol allo scadere di C. Bakambu.

Nel Gruppo B l’Arsenal comanda il girone a quota 9 ma non ha ancora la certezza matematica degli ottavi. Al secondo e terzo posto seguono PSV e Lens entrambi a quota 5, chiude ultimo il Siviglia a 2. I Gunners dopo il 2-1 proprio contro il Siviglia al Pizjuan si impongono anche all’Emirates Stadium 2-0 grazie alle reti di L. Trossard al 29′ e B. Saka al 64′. Mercoledì 29 Novembre gli inglesi ancora in casa sfideranno il Lens che ha perso in Olanda sotto la pioggia battente con il PSV 1-0. I francesi dovranno inoltre fare a meno di M. Guilavogui uscito dal Philip Stadion poco prima del fischio finale per doppia ammonizione. Il PSV invece che ha vinto contro il Lens grazie a L. De Jong dovrà affrontare il Siviglia fuoricasa.