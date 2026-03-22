Show dello Stoccarda ad Augsburg, Nebel trascina il Mainz

MAINZ- EINTRACHT FRANCOFORTE 2-1

Secondo acuto consecutivo del Mainz contro l’Eintracht Francoforte. I padroni di casa sono undicesimi con 30 punti insieme con l’Amburgo. Gli ospiti sono settimi a quota 38 e interrompono una serie utile di tre turni. Al 6’ Nebel, di destro, su assist di Becker, porta in vantaggio il Mainz. Al 20’ Brown riceve la sfera da Bahoya e, di destro, pareggia. Al 44’ della ripresa Nebel, con un destro da centro area, porta il Mainz alla definitiva vittoria.

ST PAULI- FRIBURGO 1-2

Sotto di una rete, non si è scomposto e l’ha ribaltata aggiudicandosi la posta piena. Il Friburgo supera in rimonta il St Pauli e si porta all’ottavo posto con 37 punti. La squadra di Julian Schuster torna alla vittoria dopo tre turni e bissa il successo ottenuto in Europa League contro i belgi del Genk. Il St Pauli è terzultimo a quota 24 ed è al secondo stop di fila. Al 24’ Sinani, su corner di Ando, con un sinistro da distanza ravvicinata porta il St Pauli in vantaggio. Al 20’ della ripresa Matanovic pareggia per gli ospiti con un tiro di sinistro. Il 2-1 del Friburgo giunge al 33’ con Matanovic con un destro da distanza ravvicinata.

AUGSBURG- STOCCARDA 2-5

Seconda vittoria di fila e terzo posto con 53 punti per lo Stoccarda grazie alla vittoria per 5-2 nella tana dell’Augsburg. I padroni di casa subiscono invece il terzo stop di fila e sono decimi a quota 31 con l’Union Berlino. Al 12’ Undav, con un sinistro da distanza ravvicinata, porta in vantaggio gli ospiti. Al 29’ un destro di Tomas su assist di Nartey porta lo Stoccarda sul 2-0. Al 30’ Nartey sbuca su cross di Mittelstadt e, con un destro da distanza ravvicinata, sigla il 3-0. Al 12’ della ripresa un sinistro di Rieder consente all’Augsburg di accorciare le distanze. Al 13’ Undav, con un destro da centro area, firma il 4-1. Al minuto 26 Kade, di sinistro, riavvicina l’Augsburg. Lo Stoccarda, però, riallunga al 38’ con Demirovic con un destro da centro area su assist di Undav.