Show pazzesco a Bergamo, Alvini riprende Sarri. De Rossi respira, Venezia ko

INTER – FIORENTINA 2-1

64’ Jimenez (F), 91’ Thuram (I), 95’ Zielinski su rig. (I)

Se i suoi tifosi le hanno addirittura dedicato un celebre motivetto, una ragione ci deve pur essere. E il discorso vale soprattutto quest’anno, in cui i nerazzurri di Cristian Chivu riescono ad aggiudicarsi le partite dopo aver preso uno o due schiaffoni, salvo poi recuperare lo svantaggio e superare l’avversario ormai allo stremo. Così è arrivato anche oggi il successo sulla Fiorentina, dopo il solito gol preso, la solita reazione veemente e la solita remuntada. È il leitmotiv di questa prima parte di stagione per i meneghini che, di fronte al proprio pubblico, per la settima volta incassano il colpo e poi ribaltano tutto. La Fiorentina non è mai esistita per la verità, anche se la spettacolare rete di Jimenez avrebbe potuto uccidere chiunque. Non l’Inter, non questa Inter. I campioni in carica hanno dominato la scena sotto tutti gli aspetti, quello fisico, tecnico, tattico e mentale, dando seguito al primo successo Champions stagionale.

I nerazzurri – questa volta – hanno dovuto attendere fino al 97’ per prendersi con la forza una vittoria dovuta per tutto ciò che avevano creato fino a lì, ma De Gea, due traverse e la svista dell’arbitro Mariani (che avrebbe dovuto decretare un chiaro rigore su Thuram), avevano rimandato tutto. Il calcio, si sa, è imprevedibile, ma è anche la peculiarità che rende questo sport bellissimo. All’Inter, mai come questa volta, sembrava non bastare una gara a senso unico, poi però è accaduto esattamente quello che ci si aspettava. L’Inter aggancia nuovamente la sorprendente Lazio in vetta alla classifica. Per la Viola la situazione si fa complicata. In classifica rimane ancorata al terz’ultimo posto, in piena zona retrocessione, a quota 4, frutto di una sola vittoria e un pareggio in otto partite. Si diceva, dunque, delle prodezze del portiere spagnolo: nel primo tempo, De Gea si rende protagonista di tre interventi su Pio Esposito, Thuram e Barella che tengono a galla la Fiorentina fino all’intervallo (0-0).

La squadra di Vanoli in evidente difficoltà nel corso della prima frazione, nella quale praticamente non riesce mai a farsi vedere dalle parti di Provedel, subisce un vero e proprio assedio nella ripresa, ma proprio quando il copione della gara sembra già scritto ecco il colpo di scena: al 64’, Jimenez irrompe sulla destra e scarica un destro allucinante che spedisce il pallone sotto al sette. Quello dell’esterno spagnolo rappresenta il primo tiro in porta degli ospiti della partita! Inter anche sfortunata, dato che nel forcing nerazzurro Carlos Augusto colpisce due traverse. Il finale, allora, diventa un pieno di emozioni: al 90’ Thuram si riprende quello che il direttore di gara, Mariani, gli aveva negato poco prima (il “calcetto” di Viery sul suo polpaccio era da penalty) firmando il pareggio con un colpo da biliardo, mentre Zielinski si incarica di battere e trasformare un tiro dagli undici metri al 97’ (fallo di Valdepenas su Thuram). Con questi tre punti i campioni d’Italia si portano a 22 punti, ripristinando il binomio di testa con la Lazio, ora a +4 sulla Roma e +5 sul Como. Fra una settimana c’è il derby con il Milan.

ATALANTA – FROSINONE 4-4

1’ e 17’ Schmid (F), 14’ e 45’ Krstovic (A), 33’ Ederson su rig. (A), 48’ Calò (F), 50’ Elmas (A), 82’ Terzic (F)

Che show a Bergamo tra la Dea e il Frosinone! Sorpassi e controsorpassi illuminano il pomeriggio della “New Balance Arena”, tra due squadre che non rinunciano mai ad offendere e segnare un gol in più dell’avversario. Almeno questo l’input dato ad Atalanta e Frosinone dai due tecnici, rispettivamente Maurizio Sarri e Massimiliano Alvini. Una gara che si sblocca già dopo ben 27’’: Ederson perde un pallone sanguinoso, ne approfitta Schmid che fulmina l’estremo orobico Carnesecchi. Al 14’, tuttavia, rimedia Krstovic che, sull’imbeccata di De Ketelaere, pareggia i conti. Trascorrono solamente tre minuti e gli ospiti ripristinano le distanze: Schmid fa doppietta sfruttando l’assist di Ghedjemis. L’Atalanta non si dà per vinta: al 33’, su suggerimento del Var per un braccio largo in area di Cittadini, il signor Marinelli assegna la massima punizione per i padroni di casa. Dal dischetto Ederson è chirurgico. Al 45’ il ribaltone della Dea, con Krstovic che imita Schmid portandosi a quota due marcature. Lo spettacolo di gol riprende anche nel secondo tempo. Calò mette lo zampino sul 3-3 al 48’, mentre Elmas fa esplodere la gioia dei tifosi locali due minuti dopo grazie al nuovo vantaggio nerazzurro. Quando tutto sembra ormai perduto per i ciociari, ecco che arriva il definitivo 4-4: Ghedjemis (grande protagonista con ben tre assist) appoggia per la conclusione a rete di Terzic. I giallazzurri salgono a 14 punti in classifica, mentre l’Atalanta (fischiata a fine gara) tocca i 10.

GENOA – VENEZIA 1-0

25’ Ellertsson

Vittoria fondamentale per la salvezza del Genoa sul Venezia. I padroni di casa scavano un solco in classifica rispetto al Venezia (fanalino di coda) che, comunque, non ha affatto demeritato. Gol decisivo dell’ex Ellertsson al 25’, molto bello, con un sinistro dalla lunga distanza che si infila sotto l’incrocio dei pali, lì dove il portiere Stankovic non avrebbe potuto davvero fare niente e così è stato. I lagunari adesso si ritrovano in una situazione veramente difficile: ultimi a tre punti. Dopo la vittoria con il Napoli, nulla ha potuto la strategia del neo tecnico Davide Nicola e nulla hanno potuto le moltissime occasioni per gli arancioneroverdi (occasionissime per Yeboah, Hainaut e Perez): oggi è stata più forte la saracinesca del portiere rossoblù Bijlow.