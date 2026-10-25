Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Mandatory Credit: Photo by ALESSIO MORGESE/DPPI/Shutterstock (16531872ai) Nikola Krstovic goal celebrate during the Italian championship, Serie A football match between Atalanta BC and US Cremonese on 9 February 2026 at Gewiss Stadium in Bergamo, Italy FOOTBALL - ITALIAN CHAMP - ATALANTA v CREMONESE, Bergamo, Italy, Italy - 09 Feb 2026
Serie A

Show pazzesco a Bergamo, Alvini riprende Sarri. De Rossi respira, Venezia ko

Ott 25, 20263 Lettura

INTER – FIORENTINA 2-1
64’ Jimenez (F), 91’ Thuram (I), 95’ Zielinski su rig. (I)

Se i suoi tifosi le hanno addirittura dedicato un celebre motivetto, una ragione ci deve pur essere. E il discorso vale soprattutto quest’anno, in cui i nerazzurri di Cristian Chivu riescono ad aggiudicarsi le partite dopo aver preso uno o due schiaffoni, salvo poi recuperare lo svantaggio e superare l’avversario ormai allo stremo. Così è arrivato anche oggi il successo sulla Fiorentina, dopo il solito gol preso, la solita reazione veemente e la solita remuntada. È il leitmotiv di questa prima parte di stagione per i meneghini che, di fronte al proprio pubblico, per la settima volta incassano il colpo e poi ribaltano tutto. La Fiorentina non è mai esistita per la verità, anche se la spettacolare rete di Jimenez avrebbe potuto uccidere chiunque. Non l’Inter, non questa Inter. I campioni in carica hanno dominato la scena sotto tutti gli aspetti, quello fisico, tecnico, tattico e mentale, dando seguito al primo successo Champions stagionale.

I nerazzurri – questa volta – hanno dovuto attendere fino al 97’ per prendersi con la forza una vittoria dovuta per tutto ciò che avevano creato fino a lì, ma De Gea, due traverse e la svista dell’arbitro Mariani (che avrebbe dovuto decretare un chiaro rigore su Thuram), avevano rimandato tutto. Il calcio, si sa, è imprevedibile, ma è anche la peculiarità che rende questo sport bellissimo. All’Inter, mai come questa volta, sembrava non bastare una gara a senso unico, poi però è accaduto esattamente quello che ci si aspettava. L’Inter aggancia nuovamente la sorprendente Lazio in vetta alla classifica. Per la Viola la situazione si fa complicata. In classifica rimane ancorata al terz’ultimo posto, in piena zona retrocessione, a quota 4, frutto di una sola vittoria e un pareggio in otto partite. Si diceva, dunque, delle prodezze del portiere spagnolo: nel primo tempo, De Gea si rende protagonista di tre interventi su Pio Esposito, Thuram e Barella che tengono a galla la Fiorentina fino all’intervallo (0-0).

La squadra di Vanoli in evidente difficoltà nel corso della prima frazione, nella quale praticamente non riesce mai a farsi vedere dalle parti di Provedel, subisce un vero e proprio assedio nella ripresa, ma proprio quando il copione della gara sembra già scritto ecco il colpo di scena: al 64’, Jimenez irrompe sulla destra e scarica un destro allucinante che spedisce il pallone sotto al sette. Quello dell’esterno spagnolo rappresenta il primo tiro in porta degli ospiti della partita! Inter anche sfortunata, dato che nel forcing nerazzurro Carlos Augusto colpisce due traverse. Il finale, allora, diventa un pieno di emozioni: al 90’ Thuram si riprende quello che il direttore di gara, Mariani, gli aveva negato poco prima (il “calcetto” di Viery sul suo polpaccio era da penalty) firmando il pareggio con un colpo da biliardo, mentre Zielinski si incarica di battere e trasformare un tiro dagli undici metri al 97’ (fallo di Valdepenas su Thuram). Con questi tre punti i campioni d’Italia si portano a 22 punti, ripristinando il binomio di testa con la Lazio, ora a +4 sulla Roma e +5 sul Como. Fra una settimana c’è il derby con il Milan.

ATALANTA – FROSINONE 4-4
1’ e 17’ Schmid (F), 14’ e 45’ Krstovic (A), 33’ Ederson su rig. (A), 48’ Calò (F), 50’ Elmas (A), 82’ Terzic (F)

Che show a Bergamo tra la Dea e il Frosinone! Sorpassi e controsorpassi illuminano il pomeriggio della “New Balance Arena”, tra due squadre che non rinunciano mai ad offendere e segnare un gol in più dell’avversario. Almeno questo l’input dato ad Atalanta e Frosinone dai due tecnici, rispettivamente Maurizio Sarri e Massimiliano Alvini. Una gara che si sblocca già dopo ben 27’’: Ederson perde un pallone sanguinoso, ne approfitta Schmid che fulmina l’estremo orobico Carnesecchi. Al 14’, tuttavia, rimedia Krstovic che, sull’imbeccata di De Ketelaere, pareggia i conti. Trascorrono solamente tre minuti e gli ospiti ripristinano le distanze: Schmid fa doppietta sfruttando l’assist di Ghedjemis. L’Atalanta non si dà per vinta: al 33’, su suggerimento del Var per un braccio largo in area di Cittadini, il signor Marinelli assegna la massima punizione per i padroni di casa. Dal dischetto Ederson è chirurgico. Al 45’ il ribaltone della Dea, con Krstovic che imita Schmid portandosi a quota due marcature. Lo spettacolo di gol riprende anche nel secondo tempo. Calò mette lo zampino sul 3-3 al 48’, mentre Elmas fa esplodere la gioia dei tifosi locali due minuti dopo grazie al nuovo vantaggio nerazzurro. Quando tutto sembra ormai perduto per i ciociari, ecco che arriva il definitivo 4-4: Ghedjemis (grande protagonista con ben tre assist) appoggia per la conclusione a rete di Terzic. I giallazzurri salgono a 14 punti in classifica, mentre l’Atalanta (fischiata a fine gara) tocca i 10.

GENOA – VENEZIA 1-0
25’ Ellertsson

Vittoria fondamentale per la salvezza del Genoa sul Venezia. I padroni di casa scavano un solco in classifica rispetto al Venezia (fanalino di coda) che, comunque, non ha affatto demeritato. Gol decisivo dell’ex Ellertsson al 25’, molto bello, con un sinistro dalla lunga distanza che si infila sotto l’incrocio dei pali, lì dove il portiere Stankovic non avrebbe potuto davvero fare niente e così è stato. I lagunari adesso si ritrovano in una situazione veramente difficile: ultimi a tre punti. Dopo la vittoria con il Napoli, nulla ha potuto la strategia del neo tecnico Davide Nicola e nulla hanno potuto le moltissime occasioni per gli arancioneroverdi (occasionissime per Yeboah, Hainaut e Perez): oggi è stata più forte la saracinesca del portiere rossoblù Bijlow.

0 Shares
Avatar
Emanuele Tocchi

Serie A

Articoli correlati

Serie A LIVE: Lecce-Juventus in diretta

Ott 25, 2026

Ancora pazza Inter: Thuram e Zielinski firmano la rimonta nel recupero

Ott 25, 2026

La Lazio non si ferma più: 2 a 1 contro il Parma. Gattuso in vetta

Ott 25, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.