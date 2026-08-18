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Tennis

Sinner giocherà gli US Open? Arriva il momento della verità: cosa sta succedendo

Il numero uno del mondo testa il ginocchio destro prima della partenza per New York. Dopo quasi due mesi senza partite, la presenza a Flushing Meadows resta legata alle risposte degli ultimi allenamenti.

Ago 18, 20262 Lettura
Jannik Sinner greets the spectators after the men's singles semifinal match between Jannik Sinner of Italy and Alex De Minaur of Australia at 2025 China Open tennis tournament in Beijing, China, on September 30, 2025. Photo by Xie Han /Xinhua/ABACAPRESS.COM

Mentre a Cincinnati entra nel vivo il settimo Masters 1000 della stagione, l’attenzione del tennis internazionale si sposta già verso lo US Open 2026, ultimo appuntamento Slam dell’anno. A Flushing Meadows il torneo scatterà domenica 30 agosto, ma uno dei principali interrogativi riguarda Jannik Sinner. Il numero uno del mondo è alle prese con un problema al ginocchio destro e la sua presenza a New York dipenderà dalle risposte che arriveranno nei prossimi giorni.

Sinner testa il ginocchio prima dello US Open

Dopo aver festeggiato il 25° compleanno, Sinner è tornato al lavoro a Torino con un programma specifico per verificare le condizioni del ginocchio. L’azzurro è stato visto alla Stampa Sporting per una seduta mirata, mentre in agenda è previsto anche un nuovo passaggio al J Medical per gli ultimi controlli.

La linea scelta dal suo staff appare chiara: nessuna partenza per gli Stati Uniti senza sufficienti garanzie dal punto di vista fisico. Lo US Open è infatti uno degli Slam più impegnativi per caldo e umidità, condizioni che in passato hanno messo alla prova Sinner. Forzare il rientro senza una condizione atletica adeguata rappresenterebbe un rischio, soprattutto considerando la durata e l’intensità delle partite al meglio dei cinque set.

Quasi due mesi senza partite per Sinner

Il problema al ginocchio non è l’unica incognita. Sinner non disputa un match ufficiale dalla finale di Wimbledon del 12 luglio, vinta contro Alexander Zverev. In caso di partecipazione allo US Open, il numero uno del ranking tornerebbe quindi alla competizione dopo quasi due mesi di stop.

Il cemento resta la superficie sulla quale l’italiano riesce a esprimere al meglio rapidità, anticipo e aggressività da fondo campo. Il vero nodo sarà però ritrovare ritmo partita, intensità e automatismi in poco più di una settimana di preparazione a New York. Gli allenamenti dei prossimi giorni saranno quindi fondamentali per capire se Sinner potrà presentarsi a Flushing Meadows nelle condizioni necessarie per puntare fino in fondo al titolo.

Djokovic elogia Sinner verso Flushing Meadows

In attesa di conoscere la decisione definitiva, Novak Djokovic ha speso parole importanti per il numero uno del mondo, sottolineando le numerose somiglianze tra i rispettivi percorsi. Il serbo ha ricordato le comuni origini montane, il passato nello sci e la scelta di lasciare casa giovanissimi per inseguire una carriera nel tennis.

Secondo Djokovic, proprio lo sci avrebbe contribuito a sviluppare caratteristiche come elasticità, equilibrio, coordinazione e capacità di movimento, qualità evidenti anche nel tennis di Sinner. Nole ha inoltre riconosciuto diverse similitudini tecniche con l’azzurro, arrivando ad ammettere di rivedere parte del proprio percorso nel campione italiano.

Ora, però, sarà il campo a dare il verdetto più importante. La presenza di Jannik Sinner allo US Open 2026 resta legata alle condizioni del ginocchio destro: controlli e allenamenti di questi giorni stabiliranno se il numero uno del mondo potrà partire per New York e presentarsi tra i grandi protagonisti di Flushing Meadows.

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