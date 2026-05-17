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Tennis

Sinner nella storia: trionfo a Roma e Golden Masters completato

Il numero uno del mondo batte Casper Ruud in finale agli Internazionali d’Italia 2026 e conquista il decimo Masters 1000 della carriera davanti al Presidente Mattarella.

Mag 17, 20262 Lettura
Jannik Sinner greets the spectators after the men's singles semifinal match between Jannik Sinner of Italy and Alex De Minaur of Australia at 2025 China Open tennis tournament in Beijing, China, on September 30, 2025. Photo by Xie Han /Xinhua/ABACAPRESS.COM

Jannik Sinner entra definitivamente nella leggenda del tennis mondiale. Il numero uno del ranking Atp conquista gli Internazionali d’Italia battendo in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 45 minuti di gioco, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sul rosso del Foro Italico, l’altoatesino solleva il 29esimo titolo ATP della carriera e soprattutto completa il prestigioso Career Golden Masters, diventando il più giovane di sempre a riuscirci a soli 24 anni e 9 mesi.

Per il tennis italiano si tratta di una giornata storica: a distanza di 50 anni dall’ultimo successo azzurro a Roma, firmato da Adriano Panatta nel 1976, un italiano torna a trionfare nel torneo più importante del Paese. Sinner diventa inoltre il sesto italiano della storia a vincere il singolare maschile degli Internazionali dopo Palmieri, Gardini, Pietrangeli e Panatta.

Numeri da leggenda per il numero uno del mondo

Il successo romano certifica il dominio assoluto di Sinner nel circuito. L’azzurro conquista infatti il sesto Masters 1000 consecutivo e il decimo totale prima dei 25 anni: meglio di lui, a questa età, soltanto Rafael Nadal e Novak Djokovic. Con questa vittoria il campione di San Candido allunga inoltre a 34 successi consecutivi nei Masters 1000, record assoluto davanti ai 31 di Djokovic.

Impressionante anche il ruolino stagionale: per Sinner arriva la 29esima vittoria consecutiva del 2026, quinta miglior striscia della storia moderna del tennis. In classifica ATP l’azzurro sale a quota 14.700 punti, aumentando il vantaggio su Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio che gli impedirà di difendere il titolo al Roland Garros.

Le parole di Sinner dopo la vittoria

Nel corso della premiazione, Sinner ha celebrato il valore storico del successo romano: “Sono contento di aver riportato il titolo in Italia dopo 50 anni”, ha dichiarato il numero uno del mondo, ringraziando il proprio staff per il lavoro fisico e tecnico svolto negli ultimi mesi. L’altoatesino ha poi sottolineato l’emozione di condividere il palco con il Presidente Mattarella e con Adriano Panatta, simbolo dell’ultimo trionfo azzurro al Foro Italico.

Parole di grande sportività anche per Ruud, protagonista di un torneo di altissimo livello: il norvegese ha elogiato il tennis italiano e il percorso straordinario di Sinner, definendo “difficile da descrivere” il rendimento dell’azzurro in questa stagione. Ora per il numero uno del mondo ci sarà qualche giorno di riposo prima della partenza per Parigi, dove proverà a completare un’altra missione storica: la conquista del Roland Garros.

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