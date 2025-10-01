Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Tennis

Sinner trionfa a Pechino: doppio 6-2 a Tien e secondo titolo al China Open

Il numero due al mondo domina la finale contro Learner Tien e conquista il suo terzo trofeo del 2025 dopo Australian Open e Wimbledon

Ott 1, 20251 Lettura
Jannik Sinner greets the spectators after the men's singles semifinal match between Jannik Sinner of Italy and Alex De Minaur of Australia at 2025 China Open tennis tournament in Beijing, China, on September 30, 2025. Photo by Xie Han /Xinhua/ABACAPRESS.COM

Jannik Sinner torna a brillare sul cemento cinese: il campione altoatesino ha vinto per la seconda volta in carriera il China Open, torneo ATP 500 da 4.016.050 dollari disputato sui campi in cemento di Pechino. In finale, il numero 2 del mondo ha superato con autorità Learner Tien, statunitense di origini vietnamite e attuale numero 52 del ranking ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 in appena un’ora e 13 minuti di gioco.

Si tratta del terzo titolo stagionale per Sinner, che nel 2025 ha già messo le mani su due prove del Grande Slam: Australian Open e Wimbledon. Con questo successo, il 24enne azzurro porta a 21 i trofei vinti in carriera, a fronte di 30 finali disputate, confermando un rendimento costante e di altissimo livello.

Nella stagione in corso, Sinner ha uno straordinario bilancio di 42 vittorie e solo 5 sconfitte, con sette finali raggiunte su otto tornei disputati. Impressionante anche il suo rendimento sul cemento, dove il parziale 2025 recita 23 vittorie e 2 sconfitte, con una striscia di nove tornei consecutivi in finale su questa superficie.

Il successo a Pechino ha un sapore speciale per Sinner: il tennista italiano aveva già vinto il China Open nel 2023, ma lo scorso anno si era dovuto arrendere in finale contro Carlos Alcaraz. Stavolta non c’è stata storia contro il giovane Tien, allievo di Michael Chang e alla prima finale in carriera nel circuito maggiore.

«Questo è un posto speciale per me – ha detto Sinner durante la premiazione – sono sempre felice di tornare qui. Il pubblico mi ha dato un sostegno incredibile fin dal primo giorno. Speriamo di rivederci il prossimo anno, intanto ci vediamo a Shanghai». Parole di stima anche per l’avversario: «Hai un grande team dietro di te, hai giocato un tennis incredibile. Ti auguro il meglio per la stagione e per la tua carriera».

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Alcaraz trionfa agli Us Open 2025 e torna numero 1 al mondo

Set 8, 2025

Sinner-Alcaraz, finale US Open 2025: data, orario e dove vederla in TV

Set 6, 2025

Sinner vola in finale, sfiderà Alcaraz per il titolo e il numero 1 del mondo

Set 6, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.