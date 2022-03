Sono più importanti le polemiche che il Mondiale….

Vigilia del primo round valido per l’accesso ai mondiali in Qatar di dicembre- gennaio 2022. Come al solito a fare da risonanza mediatica sono le scelte di Roberto Mancini, tecnico che ha portato l’Italia sul tetto d’Europa, compiendo un vero e proprio miracolo sportivo. Il tecnico marchigiano ha escluso dalla gara 3 giocatori, che si stanno mettendo in luce in Serie A quest’anno: Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni e Niccolò Zaniolo, che torna a vestire la maglia azzurra dopo quella sfortunata partita con l’Olanda, che costò al golden boy giallorosso la rottura del legamento crociato per la seconda volta. Possiamo subito dire che il centravanti del Sassuolo ha un leggero problema fisico; dunque, la scelta è più che mai conservativa, mentre per i due esterni offensivi la situazione è legata ad equilibri del gruppo squadra, che spieghiamo subito sotto. In una partita da dentro-fuori si sceglie ovviamente l’11 migliore anche per quello che riguarda l’intesa tra i compagni.

Chiaro è che sia Zaniolo che Zaccagni saranno abili arruolati in caso di passaggio del turno, come Scamacca e Belotti, ma adesso quello che conta è la sinergia tra i 18 di Mancini che hanno per più tempo giocato insieme e che si conoscono. I due ragazzi in forza alle romane non hanno mai giocato durante le qualificazioni ai mondiali; dunque, mi sembra scontato che il tecnico abbia più di un dilemma nel ritagliarli un ruolo in squadra, anche solo da 15 minuti. Andando invece a vedere i prescelti dal ct ha fatto scalpore la presenza di Joao Pedro rispetto a Belotti, visto che il primo è alle prese con un periodo difficile dal punto di vista realizzativo e di forma fisica(anche Zaniolo non è sembrato brillantissimo nelle ultime uscite romaniste). La posizione in campo del brasiliano, naturalizzato italiano è congeniale al tipo di partita che l’Italia ha preparato contro un avversario chiuso come è la Macedonia del Nord, che ha fatto dell’organizzazione difensiva un pilastro per arrivare seconda nel girone con la Germania.

Servono per questa partita giocatori estrosi e capaci di scambiarsi il pallone velocemente, solo così si può tirare fuori una difesa compatta, per cercare di sbloccare la partita anche nel secondo tempo. Il tridente che presenterà l’Italia sarà composto da Insigne-Immobile-Berardi, con due esterni che sono anche palleggiatori, quindi possono aiutare la manovra e il giro palla, ma con Immobile che può offrire anche una soluzione differente: il pallone in verticale, come accade nella Lazio, in caso la squadra balcanica riuscisse inizialmente a sporcare la fonti di gioco italiane. Ultimo punto per smontare questa polemica del giovedì è il seguente: la fiducia incondizionata a Roberto Mancini. Il tecnico, che di partite dal peso specifico importante ne ha giocate prima e allenate poi, a bizzeffe, avrà sicuramente valutato meglio di chiunque altro l’11 iniziale e l’annessa panchina da portare con se per questa gara delicatissima.

Bisogna secondo me smetterla con questo campanilismo dove il tifoso della squadra di club vuole a tutti i costi vedere un suo giocatore anche se non in forma oppure senza che il giocatore di riferimento abbia mai vestito la maglia della nazionale. Ci vuole pazienza e specialmente, in momenti delicati come questo, si deve fare cerchio attorno alla nazionale che come con Ventura. È appesa ad un bivio. Bisogna evitare polemiche sterili come quella su Donnarumma, uscire dalla sfera personale da intellettuale che sa tutto di calcio, per provare ad avere un giudizio più oggettivo e calibrarlo alla situazione attuale del calcio italiano, senza isterismi.