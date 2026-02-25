Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Sorloth porta l’Atletico agli ottavi. Avanti Newcastle e Leverkusen

Il Cholo batte 4-1 il Bruges, i Magpies e le Aspirine eliminano Qarabag e Olympiacos

Feb 25, 2026
MADRID, SPAIN - FEBRUARY 24: Alexander Sorloth of Atletico de Madrid celebrates scoring his team's third goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg match between Atletico de Madrid and Club Brugge KV at Estadio Civitas Metropolitano on February 24, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez - UEFA/UEFA via Getty Images)

ATLETICO MADRID- BRUGES 4-1 (andata 3-3)

Larga vittoria e volo verso gli ottavi di finale. L’Atletico Madrid supera il Bruges al Riyadh Air Metropolitan di Madrid per 4-1 e prosegue il suo cammino in Champions League frantumando i sogni di gloria dei belgi. La squadra di Diego Simeone ha già nella propria argenteria di famiglia una Coppa delle Coppe, tre Coppe Uefa, una Supercoppa Uefa e una Coppa Intercontinentale e vorrebbe fare spazio anche al principale alloro calcistico continentale. Al 23′ Sorloth porta in vantaggio i Colchoneros finalizzando con un tiro di sinistro nel modo migliore un contropiede di Oblak. Al 36′ Ordonez porta gli ospiti al pareggio con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Al 3′ della ripresa Cardoso riporta avanti i padroni di casa con un destro dal limite. Al 31′ Sorloth carica il sinistro e realizza il 3-1 e la doppietta personale. La ciliegina sulla torta della squadra di Simeone è messa ancora da lui al 42′ con un destro da distanza ravvicinata su calcio d’angolo di Ruggeri per la tripletta personale e il definitivo 4-1.

NEWCASTLE- QARABAG 3-2 (andata 6-1)

La sua qualificazione era già ampiamente in cassaforte dopo la sfida dell’andata vinta per 6-1. Al Qarabag, però, il Newcastle non ha voluto ancora una volta concedere nemmeno le briciole imponendosi per 3-2 sul campo amico e spiccando il volo verso gli ottavi di finale. Al 4′, con un destro da distanza ravvicinata susseguente a un calcio d’angolo, Tonali segna l’1-0 dei padroni di casa, già largamente vittoriosi per 6-1 nel match d’andata. Tempo due minuti e Joelinton, con un tiro di destro su traversone di Barnes, raddoppia. Al 5′ della ripresa Duran, di destro, su assist di Montiel, accorcia le distanze. Al 7′ Botman, di testa, su corner di Trippier, riporta però al largo i Magpies. Gli ospiti non si perdono d’animo e al minuto 12, dopo un rigore di Jankovic parato da Ramsdale e concesso per un fallo di mano di Burn, si rifanno con un sinistro da posizione decentrata di Cafarquliyev per il 3-2.

BAYER LEVERKUSEN- OLYMPIAKOS 0-0 (andata 2-0)

Dopo la vittoria per 2-0 all’andata in terra greca, ha vissuto di rendita e staccato il biglietto per gli ottavi di finale di Champions League. Serata di giubilo per il Bayer Leverkusen che non va oltre lo 0-0 con l’Olympiakos ma riesce comunque a decollare verso gli ottavi di finale. Al 17′ della ripresa i teutonici vanno a un soffio dal vantaggio con un sinistro di Grimaldo che si stampa sulla traversa su assist di Poku.

Cristiano Comelli

