Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Champions League

Sorteggio Champions: date e possibili incroci delle italiane

Tutte le info in vista del sorteggio play-off: data e avversarie delle italiane

Gen 30, 20261 Lettura
NYON, SWITZERLAND - MARCH 15: A general view of the draw cards during the UEFA Champions League 2023/24 Quarter-finals And Semi-finals Draw at the UEFA Headquarters, The House of the European Football, on March 15, 2024 in Nyon, Switzerland (Photo by Kristian Skeie - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Champions League 2025/2026 entra nella fase decisiva. Dopo il sorteggio del 28 agosto a Monaco, alle 12 a Nyon verranno definiti i playoff che apriranno la strada alla fase a eliminazione diretta. La finale è in programma il 30 maggio 2026. Le tre squadre italiane qualificate ai playoff, tutte classificate entro il 16° posto, saranno teste di serie e giocheranno il ritorno in casa (andata 17-18 febbraio, ritorno 24-25 febbraio). Il sorteggio sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, NOW e sul sito UEFA.

Le squadre già agli ottavi

Sono già qualificate agli ottavi di finale: Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City.

Teste di serie:
Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen

Non teste di serie:
Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt, Benfica

Possibili incroci

Real Madrid o Inter vs Bodo/Glimt o Benfica

PSG o Newcastle vs Monaco o Qarabag

Juventus o Atletico Madrid vs Club Brugge o Galatasaray

Atalanta o Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund o Olympiakos

Verso i quarti

Il sorteggio di ottavi, quarti e semifinali è fissato per il 27 febbraio e coinvolgerà le prime otto classificate e le vincitrici dei playoff, tracciando il percorso completo fino alla finale.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Champions League: sorteggi di fuoco per le italiane

Gen 30, 2026

Playoff Champions League: Le possibili avversarie delle italiane

Gen 29, 2026

L’Inter sbanca Dortmund, Atalanta ko, pari Juve. Napoli eliminato

Gen 29, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.