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MONACO, MONACO - AUGUST 27: General view of the UEFA Europa League trophy ahead of the draw at Grimaldi Forum on August 28, 2026 in Monaco, Monaco. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)
Europa League

Sorteggio Europa League: Le possibili avversarie di Milan e Juventus

Ago 28, 20262 Lettura

È tutto pronto per il sorteggio dell’Europa League 2026/27. Oggi alle ore 13 verrà definito il calendario della League Phase della seconda competizione UEFA, che vedrà ai nastri di partenza anche Milan e Juventus. Rossoneri e bianconeri sono inseriti in prima fascia e figurano sulla carta tra le principali candidate ad arrivare fino in fondo. Il cammino sarà però lungo: otto partite nella fase campionato prima di conoscere il quadro definitivo della fase a eliminazione diretta.

Come funziona il sorteggio di Europa League

La formula resta quella introdotta con il nuovo format: 36 squadre, quattro fasce e una classifica unica. Ogni club affronterà due avversarie appartenenti a ciascuna fascia, per un totale di otto incontri, quattro in casa e quattro in trasferta.

Gli accoppiamenti saranno determinati con l’ausilio del software. Non saranno possibili sfide tra squadre appartenenti alla stessa Federazione nazionale, mentre ogni club potrà affrontare al massimo due avversarie provenienti dallo stesso Paese.

Al termine delle otto giornate, la classifica generale stabilirà chi accederà direttamente agli ottavi, chi dovrà disputare i playoff e chi sarà eliminato.

Milan e Juventus tra le favorite

L’Italia si presenta al sorteggio con Milan e Juventus, entrambe collocate in prima fascia. Dopo aver mancato l’accesso alla Champions League, le due big italiane proveranno a trasformare l’Europa League in una grande opportunità internazionale.

La qualità delle rose pone rossoneri e bianconeri tra le squadre più attese della competizione, anche se sarà determinante capire quale peso verrà attribuito al percorso europeo rispetto alla corsa in campionato per tornare tra le prime quattro.

La League Phase inizierà il 16-17 settembre 2026 e terminerà il 28 gennaio 2027, quando tutte le partite dell’ultima giornata saranno disputate contemporaneamente. Il calendario completo con gli orari sarà definito dopo il sorteggio.

Tutte le date dell’Europa League 2026/27

La fase campionato si disputerà nelle seguenti date: 16-17 settembre, 15 ottobre, 22 ottobre, 5 novembre, 26 novembre e 10 dicembre 2026, per poi concludersi il 21 e 28 gennaio 2027.

I playoff sono previsti il 18 e 25 febbraio, gli ottavi l’11 e 18 marzo, i quarti l’8 e 15 aprile e le semifinali il 29 aprile e 6 maggio. La finale di Europa League è in programma il 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte.

Le quattro fasce del sorteggio

Prima fascia: Bayer Leverkusen, Juventus, Milan, AZ, Olympiacos, Real Sociedad, Marsiglia, Lione, Benfica.

Seconda fascia: Celtic, Sparta Praga, Rennes, Union Saint-Gilloise, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Dinamo Zagabria, Anderlecht, Salisburgo.

Terza fascia: Celta Vigo, Sturm Graz, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia, Lech Poznan.

Quarta fascia: Hoffenheim, Torreense, NEC, Hapoel Be’er Sheva, Besiktas, OFI Creta, Lillestrom, Levski Sofia, Ararat Armenia.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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