Champions League

Sorteggio: Le avversarie di Inter, Juventus, Napoli e Atalanta

Sorteggi a Montecarlo tra spettacolo e grandi sfide: l’Inter affronta Liverpool e Arsenal, la Juve pesca il Real Madrid, per Napoli e Atalanta c’è il Chelsea

Ago 29, 20251 Lettura
MONACO, MONACO - AUGUST 28: A general view of the Champions League trophy during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase Draw at Grimaldi Forum on August 28, 2025 in Monaco, Monaco. (Photo by Kristian Skeie - UEFA/UEFA via Getty Images)

Con Zlatan Ibrahimovic e Kakà protagonisti sul palco di Montecarlo – il primo incaricato di estrarre le palline, il secondo di azionare il software per gli accoppiamenti – ha preso ufficialmente il via la nuova stagione della Champions League 2025-26. Una competizione sempre più globale, che conferma anche quest’anno il format a 36 squadre con classifica unica, introdotto nella passata edizione.

Italiane tra giganti e insidie: il dettaglio degli avversari

INTER

Liverpool (H)

Borussia Dortmund (A)

Arsenal (H)

Atletico Madrid (A)

Slavia Praga (H)

Ajax (A)

Kairat Almaty (H)

Union Saint Gilloise (A)

L’Inter si troverà di fronte un calendario di grande prestigio con sfide di alto livello a San Siro, dove accoglierà due inglesi d’élite: Liverpool e Arsenal.

ATALANTA

Chelsea (H)

Psg campione in carica (A)

Bruges (H)

Eintracht Francoforte (A)

Slavia Praga (H)

Marsiglia (A)

Athletic Bilbao (H)

Union Saint Gilloise (A)

Girone impegnativo anche per la Dea, che dovrà vedersela con il Chelsea e il temibile Paris Saint-Germain in trasferta, oltre a sfide tecniche e insidiose contro squadre come Marsiglia e Bilbao.

JUVENTUS

Borussia Dortmund (H)

Real Madrid (A)

Benfica (H)

Villarreal (A)

Sporting Lisbona (H)

Bodo/Glimt (A)

Pafos (H)

Monaco (A)

Per i bianconeri spicca il match di cartello al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, un banco di prova affascinante per misurare le ambizioni europee della squadra.

NAPOLI

Chelsea (H)

Manchester City (A)

Eintracht Francoforte (H)

Benfica (A)

Sporting Lisbona (H)

Psv (A)

Qarabag (H)

Copenhagen (A)

Subito scintille per il Napoli, che ritrova il Chelsea e si prepara a una sfida emotivamente carica per Kevin De Bruyne, ex della serata nel big match contro il suo passato: Manchester City.

Il nuovo format: una mini-marcia verso gli ottavi

La fase campionato prevede otto partite per ciascuna squadra, distribuite su otto giornate tra settembre e gennaio. Le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dal 9° al 24° posto disputeranno spareggi a eliminazione diretta per accedere al tabellone principale. Da quel momento in poi, la competizione seguirà la classica formula a eliminazione diretta, fino alla finale in programma il 30 maggio a Budapest, con fischio d’inizio alle ore 18, una novità assoluta.

