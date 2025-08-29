Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Europa League

Sorteggio: Tutte le avversarie di Roma e Bologna in Europa

Roma e Bologna conoscono le avversarie della fase a gironi: debutti casalinghi di prestigio e trasferte insidiose in tutta Europa

Ago 29, 20251 Lettura
NYON, SWITZERLAND - AUGUST 4: UEFA Europa League Pairings on display during the UEFA Europa League 2025/26 Play-offs Round Draw at the UEFA Headquarters, The House of the European Football, on August 4, 2025, in Nyon, Switzerland. (Photo by Isaac Bertin - UEFA/UEFA via Getty Images)

A Montecarlo si sono svolti i sorteggi di Europa League. Due le squadre italiane coinvolte: la Roma, inserita in prima fascia, e il Bologna, inserita invece in quarta fascia. Si inizia il 24 e 25 settembre per poi arrivare alla finale di Istanbul del 20 maggio. Il calendario completo con date e orari verrà stilato domani, sabato 30 agosto.

Roma, le avversarie in Europa League

Le avversarie della Roma in Europa League saranno: Lille, Rangers, Viktoria Plzen, Celtic, Midtjylland, Nizza, Stoccarda, Panathinaikos. Ecco l’elenco delle sfide, che i giallorossi disputeranno quattro in casa e quattro in trasferta.

Roma-Lille

Rangers Glasgow-Roma

Roma-Viktoria Plzen

Celtic-Roma

Roma-Midtjylland

Nizza-Roma

Roma-Stoccarda

Panathinaikos-Roma

Bologna, le avversarie in Europa League

Le avversarie del Bologna in Europa League saranno: Aston Villa, Salisburgo, Celtic, Maccabi Tel Aviv, Friburgo, FCSB, Brann e Celta Vigo. Ecco tutte le sfide dei rossoblù, che ne giocheranno quattro in casa e quattro in trasferta.

Aston Villa-Bologna

Bologna-Salisburgo

Bologna-Celtic

Maccabi Tel Aviv-Bologna

Bologna-Friburgo

FCSB-Bologna

Bologna-Brann

Celta Vigo-Bologna

Calendario ufficiale e regolamento della competizione

Le date della fase campionato di Europa League sono state così suddivise:

1ª giornata: 24 e 25 settembre 2025

2ª giornata: 2 ottobre 2025

3ª giornata: 23 ottobre 2025

4ª giornata: 6 novembre 2025

5ª giornata: 27 novembre 2025

6ª giornata: 11 dicembre 2025

7ª giornata: 22 gennaio 2026

8ª giornata: 29 gennaio 2026

La fase a eliminazione diretta si articolerà secondo il seguente calendario:

Playoff: 19 e 26 febbraio 2026

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026 a Istanbul

Le prime 8 squadre della classifica generale accederanno direttamente agli ottavi di finale, con il vantaggio del ruolo di teste di serie. Le squadre classificate tra il 9° e il 24° posto disputeranno i playoff: quelle dal 9° al 16° posto sfideranno le formazioni tra il 17° e il 24°.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Europa League: Sorteggio, le possibili avversarie per le italiane

Ago 29, 2025

Panathinaikos e Braga ai gironi. Eliminate Dinamo Kiev e Slovan Bratislava

Ago 29, 2025

Il programma completo del ritorno dei playoff di Europa League

Ago 28, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.