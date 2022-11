Spagna, che disastro! Analisi del fallimento delle squadre spagnole

Il secondo campionato europeo per ranking non ha rispettato questo valore numerico in questo inizio di Champions League, con 3 squadre eliminate sulle 4 disponibili. Sevilla, Barcelona e Atletico Madrid hanno fallito l’accesso alla fase successiva della competizione. Questo avrà delle ripercussioni gravi nel bilancio di questi club, che devono far fronte a dei costi di gestione altissimi. Anche se tutti gli occhi sono puntati sulla squadra di Xavi, che nel documento di bilancio i suoi manager avevano programmato come minimo l’accesso ai quarti di Champions League, anche lo stesso Atletico Madrid, che ha faticato moltissimo nel fare mercato questa estate, dovrà forse fare dei ridimensionamenti questa estate nel suo organico stellare.

Andiamo ad analizzare, squadra per squadra, come si è arrivati a questa situazione che ricorda molto le squadre italiane nelle precedenti edizioni di Champions, anche se queste squadre, almeno due delle 3, avevano dalla loro il favore assoluto del pronostico.

Atletico, che imbarazzo, ciclo finito?

Nel girone che vedeva la squadra di Simeone affrontare squadre come Club Bruges, Porto e Leverkusen, i “colchoneros” erano obbligati a superare il girone e invece sono arrivati ultimi con 4 miseri punti. Il fallimento, infatti, è sotto gli occhi di tutti. Una squadra con un valore del roster complessivo di 611 milioni di euro, si è vista superare dalla prima del campionato belga( e con giocatori davvero frizzanti e da seguire, non mancheremo con l’approfondimento sulla Jupiter Pro League), la terza della Liga Sagres e la penultima della Bundesliga, ora allenata da Xabi Alonso, ex conoscenza del campionato spagnolo.

Il calcio situazionale del Cholo Simeone è in profonda crisi, ma lo era anche quando vinse il campionato nel 2021, vittoria arrivata grazie ad un pistolero Luis Suarez che si è portato la squadra sulle spalle. L’attenzione difensiva e la grande intensità, principi cardine del cholismo, stanno venendo sempre meno, forse a causa dei pochi stimoli di un tecnico, Diego Simeone, che ha portato titoli nazionali e internazionali (Europa League e Liga), proiettando in una nuova dimensione di potenza l’Atleti. Ma ora la squadra non è più quella grintosa e combattiva dei titoli scorsi, I giocatori sono più forti e meritano di essere inseriti in un contesto di gioco differenti. Neanche il Real Madrid può permettersi un parco attaccanti diversificato con Morata, Griezmann, Joao Felix,Angel Correa e Matheus Cunha. In mezzo al campo De Paul, Witsel, Saul e Jorge Resurrecion Koke sono 4 giocatori di livello assoluto( e Kondogbia ottima alternativa). Sarà strano dirlo ma il problema viene proprio dalla difesa, dove Savic non garantisce più quei rendimenti alti di inizio carriera, anzi sembra un giocatore molto in ombra, mentre Felipe non è un giocatore adatto a livelli così alti.

Una squadra così forte non può arrivare quarta in un girone con squadre dal peso specifico nettamente minore, ma a livello di proposta molto più complete dell’Atletico Madrid, che non combatte più gli avversari, al massimo lo aspetta per colpirlo. In Europa questo, da almeno 4 anni, questo non basta più. Si esce quindi, e meritatamente. Cerezo, presidente dell’Atletico, dovrà forse andare oltre la profonda riconoscenza che Simeone si è stra-meritato. Adesso il livello della squadra richiede un allenatore con stimoli diversi.

Siviglia, si torna a casa, ma le premesse sono diverse, molto diverse…

Certamente la squadra di Ramon Monchi, che naviga pessime acque anche in Liga, dove ora è terz’ultimo, ha molte più scuse per spiegare l’eliminazione contro un colosso come il Manchester City e una squadra molto giovane e adrenalinica come il BvB di Bellingham, Moukoko e Adeyemi. Il terzo posto ottenuto regala l’accesso all’Europa League, terreno di conquista del team andaluso(6 coppe tra Coppa Uefa ed Europa League, uno ai danni dell’Inter di Conte). Ma non è più quel team nettamente più forte delle altre quando scendeva dalla Champions. Sono cambiate molte cose…

Prima di tutto la squadra è in profondo restyling. Il ciclo con Lopetegui è finito, con il tecnico basco che è stato succeduto da una vecchia conoscenza sevillana come Jorge Sampaoli, che farà sicuramente da traghettatore per questa stagione. La squadra ha comunque dei nomi importanti, in tutti i reparti, eccezion fatta per Bono, spesso incerto il portiere titolare della nazionale marocchina. In difesa sono arrivati giocatori del calibro di Alex Telles, il roccioso difensore ex Galatasary Marcao e l’investimento futuribile Nianzou, il quale sta avendo non poche difficoltà in questo inizio di stagione. Una campagna acquisti che, nonostante l’arrivo di Isco Alarcon e la presenza di giocatori ormai più vicini al tramonto della loro carriera, ha visto l’età media abbassarsi arrivando a 25 anni. Forse proprio questa è una causa del cambio di rendimento in campionato e nelle coppe europee.

Una squadra che però può contare sulla classe di Erik Lamela, Suso, Isco, Januzaj, El Nesyri e Rafa Mir, può essere sempre pericolosa in Europa League. Certamente il problema è nella difesa, Troppi gol subiti rispetto a quelli fatti dalla squadra di Jorge Sampaoli. 12 gol subiti in 6 partite di Champions, contro i 6 fatti. In Liga ancora peggio: 19 gol subiti a dispetto di 11 gol fatti. Rendimento da squadra che, continuando di questo passo, potrebbe portare a a risultati sportivi imprevisti.

Insomma, in questo anno 0 del Sevilla, forse più che incutere timore agli avversari, chi li troverà nel sorteggio di Europa League, rispetto ad altri avversari, potrebbe tirare un sospiro di sollievo, anche se, và detto, che potrebbero metterci tutto l’impegno immaginabile, dato che rimarrà solo questo torneo in stagione dove mettere il massimo delle forze.

Barca, un fallimento senza arte ne parte.

Veniamo poi alla più dolente delle note per il calcio spagnolo: l’eliminazione della seconda forza del campionato: il Barcelona. I blaugrana pagano la sconfitta a Milano contro l’Inter per opera del gol di Hakan Chananoglu, mentre nel ritorno in casa, terminato per 3-3, si sono visti tutti I limiti difensivi della squadra di Xavi Hernandez. La sfortuna ha fatto la sua parte, poichè nel omento più delicato sono rimasti ai box sia Christensen che Koundè, designando a comandare la linea difensiva giocatori inesperti( Eric Garcia) e non più adatti a certi livelli(Pique), con buona pace dei tifosi.

Il presidente Laporte dovrà spiegare come mai, una squadra capace di trovare risorse economiche tali da portare l’ex centrale del Siviglia, Rapinha e per ultimo il più importante, ovvero Robert Lewandoski, da febbraio giocherà I playoff di Europa League. Nei progetti dei dirigenti del Barcellona, ai quali sicuramente manca un po’ di umiltà, il confronto sarebbe dovuto essere alla pari con il Bayern Munchen, invece il campo ha detto 0-5 per i tedeschi nel doppio confronto.

Una squadra di talento, ben guidata, perchè Xavi è uno degli allenatori emergenti più forti in circolazione e queste sconfitte forgeranno di più il suo carattere, portandolo a far bene nel prossimo futuro. Una squadra vicina al miliardo per valore della rosa, scende però in Europa League a testa bassa e con molti problemi economici da risolvere.