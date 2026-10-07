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SPLIT, CROATIA - OCTOBER 06: Mikel Merino of Spain celebrates scoring his teams second goal during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Croatia and Spain at Stadion Poljud on October 06, 2026 in Split, Croatia. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations League

Spagna inarrestabile: Merino ribalta la Croazia. Kane trascina l’Inghilterra

Ott 7, 20262 Lettura

La Spagna non si ferma in Nations League. A Spalato i campioni del mondo soffrono contro la Croazia, vanno sotto nel primo tempo, ma nella ripresa cambiano passo e completano la rimonta: 2-1 con doppietta di Mikel Merino, decisivo dopo l’ingresso dalla panchina. Quarta vittoria in quattro partite e primo posto a quota 12 punti. Alle spalle delle Furie Rosse continua la corsa dell’Inghilterra, che supera 3-0 la Cechia trascinata da Harry Kane.

Merino cambia la Spagna

La Croazia parte con maggiore intensità e al 17′ trova il vantaggio. Unai Simon respinge il primo tentativo di Stanisic, ma Perisic è il più rapido sulla ribattuta e firma l’1-0. La Spagna fatica a trovare ritmo: Yamal e Baena provano a scuotere le Furie Rosse, senza riuscire a evitare lo svantaggio all’intervallo.

Nella ripresa l’ingresso di Merino cambia la partita. Il centrocampista pareggia al 61′ sfruttando l’assist di Dani Olmo, poi la Croazia resta in dieci per l’espulsione di Perisic. All’89’ arriva il colpo decisivo: Zubimendi pesca Merino con un lancio preciso, controllo e conclusione imparabile alle spalle di Livakovic. Spagna prima con 12 punti, Croazia ferma a 3.

Kane trascina l’Inghilterra

Tutto facile per l’Inghilterra, che domina la Cechia e conquista un netto 3-0. Dopo le occasioni di Rogers e Bellingham, il risultato si sblocca al 27′ grazie all’autorete di Coufal.

A quel punto i Tre Leoni aumentano la pressione e sale in cattedra Harry Kane: il centravanti firma il 2-0 al 40′ e completa la doppietta al 57′. Gli inglesi salgono così a 9 punti, mantenendo il secondo posto, mentre la Cechia resta ancora a quota zero.

Svizzera padrona in Lega B

Nel gruppo 1 della Lega B continua la marcia perfetta della Svizzera. Gli elvetici battono 3-0 la Macedonia e conquistano la quarta vittoria consecutiva. Rieder apre le marcature al 43′, mentre nella ripresa Manzambi e Ndoye completano il successo.

La squadra di Yakin sale a 12 punti e consolida il primato. Alle sue spalle c’è la Slovenia, che raggiunge quota 7 dopo il 2-1 in rimonta sulla Scozia: Matko e Sturm ribaltano il vantaggio iniziale firmato da Christie.

Asllani porta l’Albania in vetta

Cambiano gli equilibri anche in Lega C. Nel gruppo 1 la Finlandia perde 1-0 in Bielorussia, punita dal gol immediato di Shimanski. Il risultato permette ai bielorussi di raggiungere proprio i finlandesi a quota 7.

Ne approfitta l’Albania, che supera 2-1 San Marino e vola al comando con 9 punti. Protagonista assoluto Kristjan Asllani, autore di una doppietta: vantaggio all’11’ e rigore decisivo al 93′, dopo il momentaneo pareggio sammarinese di Lazzari.

Nel gruppo 3 scappa invece la Slovacchia, che travolge 4-0 la Moldavia con Strelec, Suslov, Hancko e Haraslin e raggiunge quota 10. Finisce 2-2 Kazakistan-Isole Fær Øer. Nel gruppo 4 l’Islanda resta prima nonostante lo 0-0 con l’Estonia, mentre la Bulgaria supera 2-0 il Lussemburgo.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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