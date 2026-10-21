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Luciano Spalletti head coach of Juventus FC during Coppa Italia 2025/26 match between Juventus FC and of Udinese Calcio at Allianz Stadium on December 02, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano
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Spalletti esce allo scoperto: annunciati Kolo Muani e Woltemade, la svolta contro il Rennes

Ott 21, 20262 Lettura

La Juventus prepara una svolta offensiva. Dopo il pesante 3-0 subito contro la Lazio, Luciano Spalletti ha deciso di intervenire sulle scelte tecniche in vista della partita contro il Rennes. La conferma è arrivata direttamente dall’allenatore durante la conferenza stampa di mercoledì 21 ottobre. Kolo Muani e Woltemade giocheranno nella sfida di Europa League in programma giovedì alle 18:45.

Una decisione che conferma le intenzioni già emerse nelle ultime ore e che potrebbe rappresentare un passaggio importante nella ricerca di un nuovo equilibrio. La Juventus ha bisogno di ritrovare risultati e soprattutto di recuperare quella fiducia che sembra essersi progressivamente ridotta durante le ultime settimane.

Spalletti annuncia la scelta offensiva

L’allenatore bianconero ha affrontato il tema della formazione senza nascondersi. Durante la conferenza stampa ha confermato l’impiego dei due attaccanti. Una dichiarazione significativa, soprattutto considerando le difficoltà offensive della Juventus in campionato. Kolo Muani e Woltemade rappresentano due soluzioni differenti, ma potenzialmente complementari.

Il francese possiede velocità, mobilità e capacità di attaccare la profondità. Il tedesco offre invece maggiore presenza fisica e può diventare un riferimento nella costruzione delle azioni. L’utilizzo di entrambi potrebbe permettere alla Juventus di aumentare la propria pericolosità negli ultimi metri. Rimane da capire quale sarà il sistema di gioco scelto da Spalletti. Durante l’allenamento di rifinitura, il tecnico ha provato sia la difesa a tre sia quella a quattro.

Juventus, cinque assenti contro il Rennes

La preparazione della partita è condizionata anche dalle indisponibilità. Nell’allenamento della mattinata non hanno lavorato con il gruppo Yildiz, Locatelli, Ekhator, Thuram e Grabara. Cinque assenze che limitano le possibilità di rotazione e obbligano Spalletti a valutare soluzioni alternative.

In particolare, l’indisponibilità di Yildiz riduce le opzioni offensive. La Juventus deve quindi trovare un sistema capace di valorizzare gli attaccanti disponibili. Il possibile impiego contemporaneo di Kolo Muani e Woltemade risponde proprio a questa esigenza.

Spalletti parla dello spogliatoio

Uno dei passaggi più importanti della conferenza stampa ha riguardato il rapporto tra l’allenatore e i giocatori. Spalletti ha spiegato di aver coinvolto direttamente il gruppo nel confronto successivo alla sconfitta contro la Lazio. L’obiettivo era comprendere il punto di vista dei calciatori e individuare le difficoltà emerse nelle ultime partite. Il tecnico ha ribadito di sentire la squadra coinvolta nel progetto. Una dichiarazione importante dopo le tensioni seguite al risultato negativo contro i biancocelesti.

Il vero obiettivo è ritrovare una squadra

La scelta di utilizzare Kolo Muani e Woltemade rappresenta soltanto una parte del lavoro. Spalletti deve intervenire anche sulla gestione delle partite, sull’intensità e sulla capacità di mantenere equilibrio. La Juventus ha dimostrato di possedere qualità importanti, ma fatica a esprimerle con continuità. Il problema non riguarda esclusivamente il numero degli attaccanti, ma il modo in cui la squadra riesce a costruire occasioni.

Contro il Rennes servirà una prestazione convincente. Spalletti ha deciso di affidarsi ai propri uomini offensivi. Adesso toccherà alla Juventus dimostrare che il confronto interno e le modifiche tattiche possono trasformarsi in una vera ripartenza.

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