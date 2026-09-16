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Juventus

Spalletti scuote la Juve:”Sappiamo dove migliorare”. E risponde su Conte

Set 16, 20262 Lettura

La Juventus cerca una reazione immediata. Dopo la pesante battuta d’arresto contro il Sassuolo, i bianconeri tornano all’Allianz Stadium per affrontare il NEC in Europa League, una partita che Luciano Spalletti considera importante soprattutto per ritrovare compattezza, intensità e certezze. Alla vigilia, l’allenatore ha analizzato gli errori commessi a Reggio Emilia, soffermandosi anche sui singoli e sulle indiscrezioni che hanno accostato Antonio Conte alla panchina della Juventus.

La reazione dopo Sassuolo

Spalletti non nasconde la necessità di correggere rapidamente quanto non ha funzionato nell’ultima uscita. La Juventus ha analizzato in profondità la sconfitta, individuando soprattutto nella fase senza palla uno degli aspetti sui quali intervenire.

L’obiettivo è avere una squadra più corta e compatta, capace di chiudere con maggiore efficacia le linee di passaggio e di scegliere il momento corretto per aggredire l’avversario. Per il tecnico, però, non è soltanto una questione tattica: a fare la differenza deve essere soprattutto la velocità con cui i giocatori leggono le situazioni.

Da qui il richiamo al «ritmo mentale», considerato fondamentale per anticipare le giocate degli avversari e mantenere alta l’intensità durante tutta la gara. Sulla formazione Spalletti prova inizialmente a non concedere indicazioni, salvo poi anticipare una scelta: Weston McKennie giocherà dal primo minuto contro il NEC.

Koopmeiners chiamato a rispondere

Un passaggio importante della conferenza riguarda anche Teun Koopmeiners. Spalletti ribadisce la considerazione nei confronti del centrocampista, dal quale la Juventus si aspetta prestazioni all’altezza del suo profilo internazionale.

Il tecnico chiede però al giocatore maggiore incisività nelle decisioni individuali durante la partita. Non basta inserirsi nel sistema collettivo: Koopmeiners deve riuscire a mostrare sul campo le qualità che hanno costruito la sua reputazione, assumendosi responsabilità nei momenti decisivi.

La sfida europea può quindi diventare un’occasione importante anche per il centrocampista, chiamato a dare un contributo significativo alla ricerca di una Juventus più aggressiva e continua.

Le voci su Conte e la pressione

Inevitabile anche il tema legato al futuro della panchina. Le indiscrezioni su Antonio Conte non sembrano modificare l’approccio di Spalletti, che considera la pressione una componente naturale del lavoro ad alto livello.

Il tecnico sottolinea l’importanza di conservare la propria identità senza lasciarsi condizionare dalle opinioni esterne. Quanto alle voci sull’ex allenatore bianconero, Spalletti ammette che non lo sorprendono, soprattutto in un momento nel quale la Juventus ha bisogno di tornare immediatamente alla vittoria.

La priorità resta dunque il campo. L’allenatore assicura di continuare a lavorare secondo gli stessi principi adottati dall’inizio della sua esperienza, pur riconoscendo che errori come quelli commessi contro il Sassuolo non possono diventare abituali.

Il NEC e il pericolo offensivo

L’attenzione si sposta infine sull’avversario. Spalletti descrive il NEC come una squadra propositiva e votata all’attacco, capace di produrre una media realizzativa importante e di portare pressione con continuità.

Per la Juventus sarà quindi fondamentale controllare il ritmo della partita ed evitare di concedere agli olandesi situazioni favorevoli. Dopo la sconfitta in campionato, l’Europa League offre ai bianconeri la possibilità di fornire una risposta immediata.

All’Allianz Stadium serviranno intensità, concentrazione e personalità: Spalletti vuole rivedere una Juventus riconoscibile, capace di trasformare le difficoltà dell’ultima partita in una reazione convincente.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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