Spalletti sorride, quanti azzurri in gol in queste prime giornate

Forse ci siamo. Questo può essere il cambio di passo per il calcio italiano. Mai come prima si erano visti così tanti calciatori azzurri andare in rete nelle prime partite di campionato. Ben 16 marcatori italiani. Il 40% del totale (16 su 40), esclusi gli autogol. La squadra che ne conta di più è certamente l’Atalanta. Questo non è caso a parte. Da quando Gasperini è sulla panchina della Dea ha sempre valorizzato i giovani italiani e non. Infatti, il settore giovanili atalantino è tra i più ricchi della Serie A. Altri sono quelli del Torino, Inter e Bologna. Tutto questo è stato reso possibile grazie ai grandi e sostenibili investimenti compiuti dalla dirigenza bergamasca guidata dal presidente Percassi. L’Atalanta nelle prime due giornate di campionato ha segnato con Retegui e Brescianini. Due calciatori tra i più promettenti della stagione. L’ex Genoa, prelevato per oltre 25 milioni di euro, per adesso è capocannoniere del campionato. La sua doppietta al Lecce e il gol nella partita persa con il Torino gli hanno permesso di acciuffare la vetta dei marcatori. Appena sotto vi è il suo compagno di squadra, anche lui doppietta alla prima giornata. Brescianini, prima di approdare a Bergamo per una cifra vicina agli 8 milioni, aveva ricevuto offerte da numerosi club italiani. Inter, Roma, Lazio, Fiorentina e Torino. Tuttavia sembrava ormai fatto il suo trasferimento al Napoli. Ma se vuoi crescere e vivere un vero progetto calcistico qual è la miglior meta se non quella nerazzurra di Bergamo? Dalla prossima partita con l’Inter, i due azzurri saranno ancora più sostenuti dalle fasce dopo l’arrivo di Bellanova dal Torino. Uno tra i miglior crossatori in Europa.

Anche Lorenzo Colombo è diventato punto fermo dell’Empoli dopo i suoi due gol (uno in Coppa Italia). Arrivo nella squadra Toscana dopo vari prestiti (Monza, Lecce, Spal e Cremonese) in Serie A non ha ancora affondato in modo decisivo. Bella la sua ultima stagione in Brianza, conclusa con 4 reti in 25 partite e con tante giocate. Ma Ancora pochi gol per dimostrare quello che si è. Forse per Lorenzo è arrivata la stagione decisiva e in una squadra come l’Empoli è la piazza migliore per potere crescere e consacrarsi definitivamente. Tra le altre promesse che non hanno mai compiuto il vero salto vi è Riccardo Orsolini. Dal 2018 a Bologna e troppe stagioni con alti e bassi. La scorsa stagione, con Thiago Motta, è diventata tra i calciatori imprescindibili della squadra e punta a esserlo anche quest’anno. La sua rete, alla prima con l’Udinese, è il segnale che vi vuole essere anche lui tra i convocati per la Nations League. Discorso simile per Andrea Cambiaso. Dopo essere diventato cruciale per la Juventus, Andrea punta a essere altrettanto anche in azzurro. La sua rete con il Como è solo l’ultima dimostrazione di cosa è diventato nelle ultime due stagioni. Un calciatore tutto campo. Terzino destro che sinistro, mediano di centrocampo, esterno alto, ala. Andrea Cambiaso è ovunque e a solo 24 anni non è più tra i calciatori più promettenti ma è tra quelli imprescindibili.

Nelle prime due giornate anche altri terzini sono andati in gol. Stiamo parlando di Giovanni Di Lorenzo, Cristiano Biraghi, Matteo Darmian, Nicolò Savona oltre al difensore del Genoa Vogliacco. Tra gli attaccanti in cerca di riscatto vi è certamente Patrick Cutrone. Dopo la sua esplosione al Milan e il suo trasferimento in Premier al Wolverhampton, veramente poche gioie per un gioiello che a solo 20 anni puntava e diventare il centravanti della nazionale. Gioie che stanno, però, ritornando sul lago. 23 gol in 67 presenze in Serie B con il Como. Al ritorno in Serie A, Cutrone sta ridimostrando la sua sostanza. Gol con il Cagliari e con la Samp in Coppa Italia oltre che ad avere la fascia di capitano al braccio. Invece sul trampolino di lancio Roberto Piccoli, Lorenzo Lucca e Matteo Cancellieri. Il primo, in forza al Cagliari dopo le parentesi al Genoa, Verona, Empoli e Lecce, è diventato il sostituto di Pavoletti ormai arrivato, forse, alla sua ultima stagione nel massimo campionato. Lucca, invece, in Olanda all’Ajax è cresciuto di tanto e si è già visto nella scorsa stagione conclusa con 9 gol. Diventato titolare nell’Udinese spera nell’esordio anche in azzurro. Invece l’ala ventiduenne di proprietà della Lazio vuole prima di tutto trovare spazio sia per giocare e fare esperienza sia dimostrare le proprie qualità. Parma è la squadra giusta perché possiede diversi altri giovani potenziali promesse.

Da Man, a Suzuki, passando per l’ultimo arrivato Leoni (17 anni dalla Sampdoria) e Mihaila. È cresciuto parecchio anche Andrea Pinamonti, appena ritornato al Genoa dopo esservi stato nel 2019/2020. Il suo gol con il Monza è il segnale per dire è tornato anche lui in questo campionato. Continua a esserci, invece Mattia Zaccagni. L’ala laziale, infatti, non deve ancora consacrarsi sia a livello del club che della nazionale. Ora la palla passa a Luciano Spalletti che dopo il fallimento agli Europei deve dimostrare che la strada azzurra sia quella buona, prima di arrivare a un punto di non ritorno. Appuntamento a venerdì prossimo alle 20:45 per la prima gara valida per la Nations League contro la Francia, campione in carica. Altro appuntamento da segnare lunedì 9 sempre alle 20:45 la partita contro Israele.