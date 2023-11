Spalletti-Totti, pace fatta! L’abbraccio in un incontro di beneficenza

Sei anni sei. Da tanto il rapporto tra Luciano Spalletti e Francesco Totti, allora rispettivamente tecnico e capitano della Roma, era entrato in corto circuito. La tenerezza dei bambini dell’Ospedale Pediatrico del Bambin Gesù in Roma ha però compiuto l’impresa di sciogliere il ghiaccio nel loro rapporto e di farli ritrovare in un abbraccio. Totti entrò in rotta di collisione con il tecnico toscano perché sosteneva di non essere adeguatamente utilizzato e valorizzato. Volarono parole grosse. Che adesso, però, si sono sciolte come neve al sole.

La vittoria comune di due Coppe Italia e di una Supercoppa Italiana ha ricordato loro i bei tempi andati e ne ha favorito il riavvicinamento. Come ricordato da Forza Roma, Spalletti ha affermato di avere abbracciato Totti “dalla parte del cuore” . L’attuale tecnico della nazionale ha evidenziato come non vi fossero ambiente e occasione migliore per ritrovare il reciproco affetto e la reciproca stima: “se questo momento lo doniamo a qualcuno è ancora meglio – ha spiegato Spalletti – c’erano moltissime persone che avevano piacere per questa riappacificazione, anche se in realtà non abbiamo mai litigato, anzi, ci siamo sempre stimati”.

Per Spalletti l’abbraccio vale doppio anche in considerazione dell’epoca particolarmente turbolenta che si sta vivendo: “in un’epoca di conflitti – ha concluso – trovarsi qui ad abbracciarci donandolo ai bambini, attraverso i loro occhi, può essere un messaggio per un futuro sempre migliore”. Felice anche Totti che ha innanzitutto evidenziato l’importanza di essere in ospedale con i bambini : “abbiamo avuto a disposizione quest’occasione – ha affermato – e siamo riusciti a riconciliare un po’ tutto, non ci siamo detti nulla, a noi basta un semplice sguardo avendo un rapporto che da sempre è andato oltre il calcio”.