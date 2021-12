Speciale Calciomercato: Haaland re mida, ma chi se lo può permettere?

Da tempo i top club hanno cominciato a sentire la crisi economica, accentuata dall’ostracismo calcistico e da quella voglia disperata di spremere fino al midollo i propri atleti ed i propri tifosi. Barcellona, Manchester United e la stessa Juventus hanno incominciato a vacillare non solo dietro le scrivanie ma, anche e soprattutto, sul rettangolo verde. Acquistare top player senza avere un bagaglio economico solido non è stata una gran mossa, ed ecco l’idea geniale: Super Lega (un campionato privato in grado di risollevare le finanze europee); in sostanza si è speso vincendo, si è investito pur sapendo di non potere e ad oggi si cerca un modo per ritornare nella comfort zone. Buona parte di questa problematica è scaturita dagli agenti/procuratori che mirano ad aumentare ingaggi e trasferimenti dei loro assistiti giocando con il fuoco e sapendo di avere il coltello dalla parte del manico.

Cadena Ser, quotidiano spagnolo, ci svela dei retroscena che definire raccapriccianti è poco. Erling Haaland è, quasi, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund (precisamente nel 2024) ed i team più importanti hanno messo gli occhi su di lui pur sapendo che il momento è teso per ciò che concerne l’economia. L’attaccante norvegese è assistito da Mino Raiola, che per fare partire il calciatore chiede una commissione di 40-45 milioni, e dal padre (il quale ne chiederebbe “solo” 20-25); a queste cifre vanno aggiunti 75-80 milioni di euro ai tedeschi per il costo del cartellino mentre il ragazzo ha intenzione di percepire 35 milioni netti di euro l’anno (puntando ad un quinquennale, che diventerebbero circa 70 lordi). Se facessimo i “conti della serva” il bomber nordico sarebbe un investimento di 500 milioni di euro, ammortizzati in 5 stagioni calcistiche ergo 100 milioni di euro l’anno.

L’ex Salisburgo alla fine del tutto avrebbe 26 anni, ancora in fase di crescita sportiva quindi potrebbe accrescere ancora di più il proprio valore ma chi può sostenere oggi quest’investimento? Escludendo qualsiasi squadra italiana per ovvi motivi possiamo citare le 7 squadre interessate a lui. Il Manchester City dopo anni ha registrato una perdita sostanziale (da valutare se il passivo è imputabile o meno solo alla pandemia), qualora questo fosse un deficit straordinario avrebbe le risorse per prendere la punta centrale; il Paris Saint Germain economicamente è messo un pochino meglio avendo registrato una perdita ma venendo da anni di utile d’esercizio (per i parigini è necessario vincere in campo internazionale per incrementare la visibilità, già esplosa grazie agli atleti di punta e alle sponsorship); il Barcellona è in piena bufera e lo escluderemmo a priori, a meno che non arrivi uno sponsor in grado di dare il via libera (si aprla di Crypto Exchange); il Chelsea non è messo malissimo ha avuto solo un decremento del fatturato a causa della pandemia mondiale non intaccando più di tanto il resto.

Bayern Monaco, Real Madrid e Liverpool sono le tre compagini che stanno lavorando per il meglio, dati alla mano, ed infatti sono proprio i galacticos ad essere i favoriti per l’acquisto del bomber. I blancos, inoltre, hanno intenzione di prendere anche Mbappè ma questa è un’altra storia. Infine, la Puma avrebbe portato al ragazzo un’offerta di sponsorizzazione per 5 milioni di euro a stagione per 5 anni (25 milioni totali) da concludere dopo Gennaio ovvero quando terminerà l’accordo tra il classe 2000 e la Nike.

INVESTIMENTO HAALAND

Ruolo: Attaccante

Fine contratto: 2024

Costo cartellino: 75-80 mln da versare al Borussia Dortmund

Stipendio: 70 milioni lordi (circa 35 netti per 5 anni)

Commissioni Raiola: 40-45 milioni

Commissioni Haaland sr.: 20-25 milioni

Totale: 500 milioni