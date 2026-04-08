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Champions League

Spettacolo al Berbabeu, al Bayern il primo round. Decidono Luis Diaz e Kane

Al Bernabeu i bavaresi colpiscono tra fine primo tempo e avvio di ripresa, poi Mbappé accorcia e lascia aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno a Monaco.

Apr 8, 20261 Lettura
MADRID, SPAIN - APRIL 07: Luis Diaz (obscured) of FC Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal with teammates Serge Gnabry, Harry Kane and Jonathan Tah during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between Real Madrid CF and FC Bayern München at Estadio Santiago Bernabeu on April 07, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Bayern Monaco si prende il primo atto dei quarti di finale di Champions League, espugnando il Bernabeu per 2-1 contro il Real Madrid. A decidere l’andata sono il guizzo di Luis Diaz al 41’ e il lampo immediato di Harry Kane dopo appena 25 secondi della ripresa. Nel finale, il tap-in di Kylian Mbappé rimette in corsa i blancos e tiene aperto il discorso qualificazione.

Partita intensa e ricca di ribaltamenti, nel solco della grande tradizione europea tra Real Madrid e Bayern. I tedeschi partono meglio e sfiorano il vantaggio con Upamecano, impreciso da pochi passi su sponda di Kane. Il Real replica con Mbappé e Vinicius, ma trova un attento Neuer. Al 41’ arriva l’episodio che spezza l’equilibrio: l’azione nasce da un tocco di mano non punibile di Olise, poi Gnabry trova Luis Diaz, bravo a infilarsi alle spalle di Alexander-Arnold e a firmare lo 0-1.

In avvio di secondo tempo altra accelerazione bavarese: Olise serve Kane, che dal limite batte Lunin per il 2-0. I blancos vacillano, poi reagiscono: Vinicius spreca a tu per tu con Neuer, ma al 74’ Mbappé corregge in rete il cross di Alexander-Arnold per il 2-1. Nel finale il forcing spagnolo non basta. In vista del ritorno del 15 aprile all’Allianz Arena, il Bayern avrà due risultati su tre, mentre il Real dovrà vincere con almeno due reti di margine per volare in semifinale.

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