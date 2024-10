Spettacolo Barça, Bayern ko! Vincono City e Liverpool, Atletico ko

Il Barcellona capitanato proprio dall’ex Bayern Hansi Flick si prende la sua rivincita e a distanza di 9 anni batte con un sontuoso 4-1 i tedeschi. Nonostante un possesso palla al di sotto della media i blaugrana sono stati dei veri e propri cecchini, 4 tiri in porta 4 gol. All’Estadio Olimpico la sfida si è subito accesa dopo appena un minuto di gioco con la rete di Raphinha, disastrosa la retroguardia del Bayern Monaco che si è fatta bucare con troppa leggerezza. I bavaresi tentano di rispondere a tono prima al 9′ con Kane dove il gol viene però annullato per fuorigioco e poi al 18′ dove stavolta il destro volante dell’inglese viene convalidato. Gli spagnoli però non ci stanno ed in seguito al rasoterra di un filo fuori di Lewandowski, prima si portano avanti proprio con quest’ultimo che non esulta e poi con il destro magico a giro allo scadere dei primi 45′ ancora di Raphinha. Nella seconda frazione cala il poker l’attaccante 27enne brasiliano che firma una tripletta ed inevitabilmente si prende il premio di man of the match a fine gara. Il Barcellona sale così a quota 6, rimane a 3 il Bayern di Kompany che incassa la seconda sconfitta di fila dopo quella contro l’Aston Villa. Non viene premiata l’idea della difesa alta da parte dell’ex giocatore belga che in questa partita si è fatto penetrare per tutto il tempo.

Batosta pesante per l’Atletico Madrid del Cholo Simeone che dopo aver sbloccato la partita con la rete di Alvarez all’8′ concludendo il primo tempo in vantaggio, nella ripresa si sono visti rimontare di ben tre gol. Il Lille infatti concretizza tre delle quattro occasioni capitatogli e a seguito del pari agguantato da Zhegrova al 60′, prima la ribalta su rigore con David e poi la chiude al 89′ con la doppietta proprio di quest’ultimo. Stesso risultato anche tra Benfica-Feyenoord che a sorpresa ha visto vincitore la formazione di Rotterdam. E nonostante la gara sia stata più o meno anche qui equilibrata, gli olandesi si sono dimostrati chirurgici. Tra due gol annullati, uno nella prima parte e l’altro nella seconda, il Feyenoord ha messo le radici con Ueda al 12′ e Milambo al 33′. Al 66′ Akturkoglu ha poi provato a riaprire i conti ma al 90+2′ è arrivato il definitivo 1-3 per mano ancora di Milambo.

Manita Man City che gioca una partita a senso unico contro lo Sparta Praga. Frena bruscamente il Leverkusen, 1-1 in Francia contro il Brest. Vince di misura il Liverpool con l’aiuto di Nunez dopo aver rischiato il pari negli ultimi minuti con il gol di Openda del Lipsia poi annullato per fuorigioco. Trionfa la Dinamo Zagabria 2-0 sul Salisburgo che finisce la gara in 10 per l’espulsione di Schlager al 66′ sull’1-0.

I risultati della 3ª Giornata

Atalanta-Celtic 0-0

Brest-Bayer Leverkusen 1-1

Atletico Madrid-Lille 1-3

Barcellona-Bayern Monaco 4-1

Benfica-Feyenoord 1-3

Manchester City-Sparta Praga 5-0

RB Lipsia-Liverpool 0-1

RB Salisburgo-Dinamo Zagabria 0-2

Young Boys-Inter 0-1