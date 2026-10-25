Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
BOURNEMOUTH, ENGLAND - OCTOBER 22: Marcus Tavernier of Bournemouth celebrates scoring his teams second goal during the UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3 match between AFC Bournemouth and AC Milan at Bournemouth Stadium on October 22, 2026 in Bournemouth, England. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)
Premier League

Sprofondo United, tris del Bournemouth! Carrick rischia grosso. Ok Liverpool e Newcastle

Ott 25, 20262 Lettura

Nelle partite della domenica dell’8^ giornata di Premier League è profondo rosso per il Manchester United, che cade clamorosamente 3-0 in casa contro il Bournemouth, trascinato dai gol di Rayan, Tavernier ed Evanilson. Al Liverpool bastano un autogol di Pascal Groß e un’altra rete di Isak a metà primo tempo per battere 2-0 la sorpresa Brighton ed entrare tra le prime quattro. Si impone a Selhurst Park il Newcastle, che batte un Crystal Palace sempre più in crisi, grazie alle reti di Osula al 47’ minuto e Barnes al 58’ minuto, intervallate dal gol annullato per fuorigioco a Willock. Termina invece 1-1 la sfida dell’MKM Stadium tra Hull City e Brentford, con le marcature di McBurnie su rigore al 24’ minuto e Ouattara al 63’ minuto a mantenere l’equilibrio al triplice fischio. È, infine, 0-0 tra Sunderland e Leeds allo Stadium of Light.

MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH 0-3

Il Manchester United non sa più vincere, e incappa nell’ottava partita consecutiva senza successi. A Old Trafford il Bournemouth domina, e sfrutta l’inconsistenza degli avversari per chiudere con il secondo 3-0 consecutivo dopo quello inflitto al Milan. I rossoneri vanno avanti con Rayan al 38’ minuto: l’esterno brasiliano mette in porta col mancino su cross di Kluivert direttamente da calcio piazzato. Cinque minuti dopo ecco il raddoppio con Tavernier, che appoggia in rete da due passi. Lo United non reagisce più, e al 71’ minuto c’è gloria anche per Evanilson, che segna su assist di Cook. I Red Devils crollano al sedicesimo posto in classifica, a +1 dalla zona retrocessione; sale a 9 il Bournemouth, cresciuto notevolmente nelle ultime settimane.

LIVERPOOL-BRIGHTON 2-0

Dopo le difficoltà iniziali, continua a crescere il Liverpool di Andoni Iraola, che ad Anfield batte il Brighton 2-0, lo avvicina in classifica ed entra tra le prime 4. Contro la sorpresa di questo inizio di stagione, ai Reds bastano un autogol al 17’ minuto di Pascal Groß ed una rete di Isak al 21’ minuto per portarsi a casa i tre punti. Continua anche l’ottimo momento di forma del centravanti svedese che, dopo tutti i problemi della passata stagione, ha ripreso a segnare ed è già a quota 6 solo in Premier League. Restano terzi i Seagulls, che in campionato non perdevano da fine agosto.

CRYSTAL PALACE-NEWCASTLE 0-2

Buonissimo successo del Newcastle, che passa 2-0 in casa del Crystal Palace. La squadra di Jaissle torna a vincere dopo tre sconfitte nelle utime quattro gare, risolvendo la pratica nei primi minuti della ripresa, grazie alle reti di Osula al 47′ minuto e di Barnes al 58′ minuto.

HULL CITY-BRENTFORD 1-1

Rallenta invece il Brentford, costretto anzi a rimontare in casa di un Hull City, che aveva assaporato il ritorno alla vittoria dopo un lungo digiuno: vantaggio dei padroni di casa firmato da McBurnie su rigore al 24’ minuto del primo tempo, pari di Ouattara nella ripresa, al 63’ minuto, per l’1-1 finale.

SUNDERLAND-LEEDS 0-0

Partita scialba, senza particolari sussulti né emozioni. Il risultato finale, il pareggio “ad occhiali”, 0-0, è lo specchio esatto di quello che si è visto in campo: come era iniziata così è finita.

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

Crollo City: prima sconfitta e Arsenal in vetta. De Zerbi sorprende il Chelsea

Ott 24, 2026

Williams illude il Nottingham: Enciso punisce Milenkovic e salva l’Ipswich

Ott 24, 2026

Il Tottenham risorge: De Zerbi trova la prima vittoria e scaccia la crisi

Ott 20, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.