Sprofondo United, tris del Bournemouth! Carrick rischia grosso. Ok Liverpool e Newcastle

Nelle partite della domenica dell’8^ giornata di Premier League è profondo rosso per il Manchester United, che cade clamorosamente 3-0 in casa contro il Bournemouth, trascinato dai gol di Rayan, Tavernier ed Evanilson. Al Liverpool bastano un autogol di Pascal Groß e un’altra rete di Isak a metà primo tempo per battere 2-0 la sorpresa Brighton ed entrare tra le prime quattro. Si impone a Selhurst Park il Newcastle, che batte un Crystal Palace sempre più in crisi, grazie alle reti di Osula al 47’ minuto e Barnes al 58’ minuto, intervallate dal gol annullato per fuorigioco a Willock. Termina invece 1-1 la sfida dell’MKM Stadium tra Hull City e Brentford, con le marcature di McBurnie su rigore al 24’ minuto e Ouattara al 63’ minuto a mantenere l’equilibrio al triplice fischio. È, infine, 0-0 tra Sunderland e Leeds allo Stadium of Light.

MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH 0-3

Il Manchester United non sa più vincere, e incappa nell’ottava partita consecutiva senza successi. A Old Trafford il Bournemouth domina, e sfrutta l’inconsistenza degli avversari per chiudere con il secondo 3-0 consecutivo dopo quello inflitto al Milan. I rossoneri vanno avanti con Rayan al 38’ minuto: l’esterno brasiliano mette in porta col mancino su cross di Kluivert direttamente da calcio piazzato. Cinque minuti dopo ecco il raddoppio con Tavernier, che appoggia in rete da due passi. Lo United non reagisce più, e al 71’ minuto c’è gloria anche per Evanilson, che segna su assist di Cook. I Red Devils crollano al sedicesimo posto in classifica, a +1 dalla zona retrocessione; sale a 9 il Bournemouth, cresciuto notevolmente nelle ultime settimane.

LIVERPOOL-BRIGHTON 2-0

Dopo le difficoltà iniziali, continua a crescere il Liverpool di Andoni Iraola, che ad Anfield batte il Brighton 2-0, lo avvicina in classifica ed entra tra le prime 4. Contro la sorpresa di questo inizio di stagione, ai Reds bastano un autogol al 17’ minuto di Pascal Groß ed una rete di Isak al 21’ minuto per portarsi a casa i tre punti. Continua anche l’ottimo momento di forma del centravanti svedese che, dopo tutti i problemi della passata stagione, ha ripreso a segnare ed è già a quota 6 solo in Premier League. Restano terzi i Seagulls, che in campionato non perdevano da fine agosto.

CRYSTAL PALACE-NEWCASTLE 0-2

Buonissimo successo del Newcastle, che passa 2-0 in casa del Crystal Palace. La squadra di Jaissle torna a vincere dopo tre sconfitte nelle utime quattro gare, risolvendo la pratica nei primi minuti della ripresa, grazie alle reti di Osula al 47′ minuto e di Barnes al 58′ minuto.

HULL CITY-BRENTFORD 1-1

Rallenta invece il Brentford, costretto anzi a rimontare in casa di un Hull City, che aveva assaporato il ritorno alla vittoria dopo un lungo digiuno: vantaggio dei padroni di casa firmato da McBurnie su rigore al 24’ minuto del primo tempo, pari di Ouattara nella ripresa, al 63’ minuto, per l’1-1 finale.

SUNDERLAND-LEEDS 0-0

Partita scialba, senza particolari sussulti né emozioni. Il risultato finale, il pareggio “ad occhiali”, 0-0, è lo specchio esatto di quello che si è visto in campo: come era iniziata così è finita.