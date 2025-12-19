Sprofondo viola: la Fiorentina giocherà i playoff di Conference

Dopo la giornata numero 6 di UECL, lo Strasburgo guida ora la classifica della competizione con 16 punti, seguito da Rakow e Sparta Praga a 14 e 13. A 13 punti anche Vallecano, Shakhtar e Magonza.

Solo 10° il Palace che ha pareggiato con il Kuopion Palloseura per 2-2. Lo Slovan Bratislava ha battuto di misura l’Hacken. Risultati analogo tra Larnaca e Shkendija, mentre finisce 0-1 tra Omonia Nicosia e Rakow.

Il Magonza supera agilmente i turchi del Samsunspor per 2-0, così come la Dynamo Kiev contro il Noah. 3-0 tra Sparta Praga ed Aberdeen, mentre finisce a reti bianche tra Az Alkmaar e Jagiellonia. Porte inviolate anche tra lo stesso Shakhtar e il Rijeka. 1-1 tra Zrinjski Monstar e Rapid Vienna, i padroni di casa hanno pareggiato al 93’ con un autogol.

Dilaga il Legia Varsavia per 4-1 contro il Lincoln Red Imps. 0-0 tra Celje e Shelbourne FC. La vittoria dello Strasburgo per 3-1 contro gli islandesi del Breioablik vale la prima pizza della classifica, con il raddoppio francese che è arrivato solo al minuto numero 80, prima di chiudere con Enciso al 94’. 3-0 Tra Vallecano e Drita, 3-1 tra Shamrock Rovers ed Hamrun Spartans. 2-1 per gli ospiti nel match Sigma Olomouc-Lech Poznan.

Finisce 3-2 tra Aek Atene e Universitatea Craiova; i greci pareggiano prima al 94’ e poi vincono al 108’ con un rigore di Jovic, partita folle. La Fiorentina cade anche oggi: 1-0 con il Losanna. 6 punti in Serie A, 0 vittorie, oltre ad essere appena scivolati al 16° posto in UECL. È crisi nera.