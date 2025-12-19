Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Conference League

Sprofondo viola: la Fiorentina giocherà i playoff di Conference

Si complica anche il percorso in Conference League in un periodo estremamente buio per la formazione di Firenze.

Dic 19, 20251 Lettura
LAUSANNE, SWITZERLAND - DECEMBER 18: Amir Richardson of ACF Fiorentina is challenged by Nathan Butler-Oyedeji of FC Lausanne-Sport during the UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Lausanne-Sport and ACF Fiorentina at Stade de la Tuiliere on December 18, 2025 in Lausanne, Switzerland. (Photo by Kristian Skeie - UEFA/UEFA via Getty Images)

Dopo la giornata numero 6 di UECL, lo Strasburgo guida ora la classifica della competizione con 16 punti, seguito da Rakow e Sparta Praga a 14 e 13. A 13 punti anche Vallecano, Shakhtar e Magonza.
Solo 10° il Palace che ha pareggiato con il Kuopion Palloseura per 2-2. Lo Slovan Bratislava ha battuto di misura l’Hacken. Risultati analogo tra Larnaca e Shkendija, mentre finisce 0-1 tra Omonia Nicosia e Rakow.

Il Magonza supera agilmente i turchi del Samsunspor per 2-0, così come la Dynamo Kiev contro il Noah. 3-0 tra Sparta Praga ed Aberdeen, mentre finisce a reti bianche tra Az Alkmaar e Jagiellonia. Porte inviolate anche tra lo stesso Shakhtar e il Rijeka. 1-1 tra Zrinjski Monstar e Rapid Vienna, i padroni di casa hanno pareggiato al 93’ con un autogol.

Dilaga il Legia Varsavia per 4-1 contro il Lincoln Red Imps. 0-0 tra Celje e Shelbourne FC. La vittoria dello Strasburgo per 3-1 contro gli islandesi del Breioablik vale la prima pizza della classifica, con il raddoppio francese che è arrivato solo al minuto numero 80, prima di chiudere con Enciso al 94’. 3-0 Tra Vallecano e Drita, 3-1 tra Shamrock Rovers ed Hamrun Spartans. 2-1 per gli ospiti nel match Sigma Olomouc-Lech Poznan.

Finisce 3-2 tra Aek Atene e Universitatea Craiova; i greci pareggiano prima al 94’ e poi vincono al 108’ con un rigore di Jovic, partita folle. La Fiorentina cade anche oggi: 1-0 con il Losanna. 6 punti in Serie A, 0 vittorie, oltre ad essere appena scivolati al 16° posto in UECL. È crisi nera.

