Calcio Estero

Stangata per il PSG, sentenza choc! Deve 61 milioni a Mbappé

La sentenza del tribunale del lavoro di Parigi riconosce il diritto dell’ex stella del Psg agli stipendi e bonus arretrati. Il club francese annuncia il ricorso.

Dic 16, 20251 Lettura

Kylian Mbappé ha ottenuto una vittoria significativa davanti al tribunale del lavoro di Parigi, che ha condannato il Paris Saint-Germain a versare 61 milioni di euro all’attuale attaccante del Real Madrid. La cifra riguarda stipendi e bonus non corrisposti relativi agli ultimi mesi della stagione 2023-24, periodo in cui l’attaccante francese militava ancora nel club parigino.

La causa legale si è sviluppata dopo il fallimento dei tentativi di mediazione extragiudiziale. Mbappé aveva avanzato pretese complessive pari a 263 milioni di euro, tra cui:

  • 44,6 milioni per licenziamento senza giusta causa
  • 40,4 milioni come premio alla firma, includendo i giorni di riposo
  • 37,5 milioni per lavoro dissimulato, chiedendo la riqualificazione del contratto da determinato a indeterminato

Di contro, il Psg aveva chiesto 440 milioni di euro di risarcimento, accusando l’ex giocatore di condotta sleale, gravi violazioni contrattuali e mancanza di buona fede, in particolare per aver nascosto la decisione di non rinnovare il contratto, riducendo le possibilità del club di monetizzare il trasferimento con una cessione.

I giudici respingono le accuse del Psg

Il tribunale ha respinto tutte le richieste del club francese, giudicando infondate le accuse mosse a Mbappé. La sentenza stabilisce dunque che il Psg dovrà versare 61 milioni di euro al suo ex tesserato. La cifra comprende le mensilità e i premi non pagati nei mesi finali della permanenza del giocatore a Parigi.

Possibile ricorso del club parigino

Il Paris Saint-Germain ha già annunciato l’intenzione di impugnare la decisione davanti alla Corte d’Appello. Nel frattempo, è stata revocata anche la misura cautelare che aveva bloccato 55,4 milioni di euro sui conti del club, somma che corrispondeva proprio agli stipendi e premi reclamati da Mbappé.

Questa sentenza rappresenta un punto fermo in una battaglia legale che potrebbe proseguire ancora a lungo, ma per ora è Mbappé ad aver ottenuto un riconoscimento giudiziario netto delle proprie rivendicazioni economiche.

