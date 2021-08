Supercoppa di Francia: Lille campione! Psg sconfitto 1-0

Archiviati amaramente prima gli Europei con l’eliminazione agli ottavi di finale per mano della Svizzera, a cui ha fatto seguito il mancato passaggio alla fase ad eliminazione diretta nel torneo olimpico in fase di svolgimento a Tokyo, il popolo transalpino è tornato a concentrarsi sulla Ligue1 che prenderà il via prossimo weekend, ma che ha aperto ufficialmente i battenti con la Supercoppa di Francia, tra il Lilla vincitore dello scorso campionato, ed il PSG detentore della Coppa Nazionale, scenografia del primo trofeo stagionale il Bloomfield Stadium di Tel-Aviv. Il Lilla a tale appuntamento arriva con il cambiato di allenatore, Galtier dopo il successo in Ligue 1 ha accettato la nuova sfida Nizza, ma soprattutto con un mercato abbastanza sparagnino in entrata, infatti i colpi in casa Lilla si sono registrati soprattutto in uscita, in cui oltre a Maignan volato alla corte del Milan, per sostituire Donnarumma volta a sua volta in Francia approdando al PSG,chi ha lasciato l’Alta Francia è stato anche il centrocampista Boubakary Soumaré volato in Inghilterra alla corte del Leicester.

Discorso diverso per il PSG che a tale appuntamento arriva con una formazione abbastanza striminzita, viste le tante assenze dovute alle ferie che tanti giocatori impegnati tra Europei e Coppa America, stanno ancora facendo, tra i nuovi arrivi soltanto Wijnaldum. Ma fin da subito Pochettino manda in campo la coppia ex Inter composta da Icardi e Hakimi. Parte subito forte il Lilla tanto che al 5’ si rende pericolosa con Yilmaz, il turco che poco ha brillato durante gli Europei con la sua nazionale, calcia una buona punizione mirando sulla destra ma Navas dice di no. In tanti sperano che il ritmo gara possa salire, ma in realtà i carichi di lavoro svolti in preparazione e per molti le gare degli Europei, si fanno sentire e quella che dovrebbe essere una gara spettacolare, in realtà non lo è anche se il PSG al 12’ con Hakimi prova a rendersi pericoloso, il marocchino ha spazio sul limite dell’area dove cerca di sorprendere il portiere, ma la conclusione manca di precisione e il pallone esce largo sulla destra. Al 28’ arriva la prima fiammata parigina, tiro violento dal limite di Draxler, ma Jardim è attento e sventa il pericolo con un buon intervento, al 40’ ci riprova Hakimi che lascia partire un bolide che il portiere trattiene a fatica.

Il Lilla non ci sta e reagisce, infatti quando tutti ormai credono che il primo tempo passi agli archivi sul risultato di 0-0, Xeka riceve palla grazie ad un grande giocata di prima intenzione appena fuori area, calcia forte ed insacca sotto la traversa, firmano il momentaneo 1-0 che spedisce il match agli archivi. Nella ripresa il PSG entra in campo con un piglio diverso, tanto che al 56’ potrebbe pareggiare, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Icardi fa torre regalando un pallone fantastico per Diallo, che di testa clamorosamente manda fuori di pochissimo. Il mancato pareggio da una scossa al PSG ma anche al Lilla che di perdere la prima storica Supercoppa proprio non ha voglia,ma al 91’ sono ancora i parigini a rendersi pericolosi ed ancora una volta sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Wijnaldum riesce a girare di testa verso la porta, ma Jardim quasi fosse un giocatore di volley si oppone con un preciso bagher, rovinando la festa parigina, che al triplice fischio dopo 5 lunghi minuti di recupero vede trionfare per la prima storica volta il Lilla, che di fatto conquista il primo trofeo della stagione,comincia nel migliore dei modi la nuova stagione,ma soprattutto porta nelle casse una importante somma di denaro che servirà a non poco al club dell’Alta Francia. Discorso diverso per il PSG che nonostante le assenze,comincia malissimo la nuova stagione in cui visto il mercato fatto, sarà obbligato non solo nei confini nazionali ma anche in Champions a fare molto di più.