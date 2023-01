Supercoppa: Il derby d’Arabia che vale un trofeo

Manca ormai veramente poco, poche ore, all’assegnazione del primo trofeo stagionale, la supercoppa italiana, che andrà in scena domani sera a Riad dove a darsi battaglia saranno Inter e Milan, dando vita a un agguerritissimo, almeno così si prospetta, derby d’Arabia. Ma chi arriva meglio a questa partita? Sicuramente l’Inter, nonostante l’incognita Lukaku che sembra non abbia ancora recuperato dall’infortunio, ma che dopo la sosta per il mondiale, a parte il passo falso di Monza, è riuscita a battere la capolista Napoli, passare il turno di Coppa Italia contro il Parma e sabato portare a casa tre punti contro il Verona, non una gara difficile sulla carta, ma sicuramente importante, soprattutto per il morale, in vista della finale di Supercoppa; per quanto riguarda la formazione, sembra ormai tutto deciso, a parte il dubbio Dumfries/Darmian, per il resto dentro i titolarissimi con un Lautaro in forma mondiale, tornato galvanizzato dal Qatar e che potrebbe essere il vero uomo in più per Mister Inzaghi.

Il Milan invece è in un ”momento no”, anche se la ripartenza post mondiale aveva dato altri input, una vittoria convincente su un campo ostico come quello di Salerno, sembrava aver fornito segnali molto importanti, segnali però, che nelle ultime tre partite sono diventati invece molto preoccupanti; i rossoneri, nella gara casalinga contro la Roma, dopo aver dominato l’intera gara, si sono fatti rimontare da 2-0 a 2-2 in pochi minuti, tre giorni dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro il Torino e per finire la settimana nel peggiore dei modi, il deludentissimo pareggio contro il Lecce; una squadra che al momento manca di brillantezza, Theo Hernandez e Giroud sicuramente non nella forma migliore ma con un Leao che se decide di accendersi, può decidere la partita in qualsiasi momento; la formazione sarà quella tipo, con la buona notizia dei recuperi di Kjaer e Rebic per la panchina, gli undici saranno sicuramente i migliori, perché dopo un periodo così, in un momento così complicato, la vittoria di un trofeo, potrebbe rivelarsi la vera svolta della stagione.

Abbiamo analizzato chi potrebbe arrivare con la forma migliore a questa partita, ma si sa, in una finale secca, in un derby e a maggior ragione in un derby di Supercoppa, tutto può succedere, i risultati fino ad ora ottenuti contano fino ad un certo punto, domani alle ore 20.00 tutto si azzera, tutto si ferma, Inter e Milan daranno il via al derby più importante della stagione.