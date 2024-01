Supercoppa Italiana: Inter campione! Lautaro stende il Napoli

La Supercoppa Italiana viene giocata sul filo della tensione e vede rispettati i pronostici. All’Al-Awwal Park Stadium di Riyad la spunta l’Inter dopo un’autentica battaglia, che vede il Napoli chiudere in dieci (espulso Simeone) e resistere con un muro apparentemente inscalfibile fino al 91′: l’eroe è Lautaro Martinez, con la zampata decisiva nel finale. Simone Inzaghi entra nella storia: quinta Supercoppa da tecnico,

nessuno come lui in Italia.

LA PARTITA

Nel cielo di Riad bisogna cercare – come è naturale – anche indicazioni per la lotta scudetto a quattromila chilometri di distanza, allora è chiaro che questa Inter dimostra di avere sempre la fame giusta e ancora una volta la capacità – settantadue ore dopo la prestazione spettacolare contro la Lazio – di venire a capo di una partita complicata da leggere, perché scompaginata da Mazzarri con grande mestiere: il Napoli imposta a quattro e difende a cinque, crea fin da subito una specie di ragnatela che limita molto il classico sviluppo del gioco interista o comunque riesce a sporcare quasi tutte le iniziative nerazzurre al momento del dunque. L’Inter si conferma la regina di coppe, anzi, di Supercoppe. A Riyad trionfano i nerazzurri, che sconfiggono 1-0 il Napoli sfondando il muro di Mazzarri al 90′: l’eroe è Lautaro Martinez, con la zampata che vale la terza Supercoppa Italiana consecutiva, eguagliando il Milan (1992-94). Simone Inzaghi entra nella storia con la settima vittoria in questo trofeo, la quinta da tecnico: scavalcati Lippi e Capello (4), il tecnico nerazzurro è nella storia del calcio italiano e diventa il più vincente di sempre nel torneo. I nerazzurri controllano le operazioni in avvio, ma non riescono a sfondare contro un’avversaria che chiude benissimo gli spazi e prova a ripartire con Kvara e Politano. La prima occasione porta la firma di Federico Dimarco, il cui tiro sibila di pochissimo a lato del palo con una deviazione. Ci provano anche Mkhitaryan e Lautaro, che al 38′ minuto si vede annullare una rete: nettissimo l’offside di Thuram all’inizio dell’azione, si va al riposo sullo 0-0. Prima della ripresa si onora il compianto Gigi Riva con un minuto di silenzio, ma l’Al-Awwal Park Stadium risponde (a sorpresa) con qualche fischio. A questo momento agrodolce seguono dei minuti intrisi di nervosismo, con qualche giallo di troppo e il primo squillo del Napoli: bravo Sommer a deviare l’insidiosa conclusione di Kvaratskhelia. Risponde Thuram, in un’Inter che vede ammonire Barella (diffidato, salta la Fiorentina) e si ritrova in superiorità numerica: un pestone di Simeone ad Acerbi costa all’attaccante il secondo giallo e l’espulsione al 60′ minuto. Mazzarri opta per un atteggiamento conservativo, schierando i suoi a riccio con un 5-4-0, ma rischia troppo: Thuram e Lautaro falliscono il vantaggio in due occasioni, con Pavard ugualmente pericoloso. Il tecnico allora torna sui suoi passi: dentro Raspadori per alzare il baricentro. La mossa viene ripetuta anche da Simone Inzaghi, che inserisce Sanchez da trequartista passando al 4-3-1-2 nei minuti finali: è assedio totale, con Arnautovic che calcia sull’uscente Gollini all’85’ minuto. L’Inter spreca anche con Frattesi, poi passa al 90′ minuto: Pavard si inserisce da esterno alto e mette in mezzo per Lautaro, che insacca con la spaccata vincente la rete che consegna la Supercoppa all’Inter. Il Toro viene ammonito nell’esultanza e sostituito da Inzaghi, dando via a un finale da cuori forti: Inter chiusa in difesa, Napoli all’assalto. La miglior occasione è nerazzurra, con Calhanoglu che impegna Gollini. La Supercoppa è dell’Inter, che la alza per l’ottava volta ed è seconda solo alla Juve (9): Lautaro solleverà dunque il primo trofeo da capitano. Il bilancio del mini torneo – con lo stadio praticamente esaurito per la finale dopo i vuoti imbarazzanti della prima semifinale – è in attivo soprattutto dal punto di vista economico, dato che all’Inter vanno 8 milioni di premio, al Napoli 5 e a Fiorentina e Lazio 1.5 (più altri 6 milioni redistribuiti alle altre società), ma quello che accade nel minuto di silenzio per Gigi Riva all’inizio del secondo tempo dà la misura di una distanza che forse solo gli anni (ma qui siamo già alla quarta edizione) potranno colmare: il raccoglimento viene infatti fischiato, come era già accaduto per Beckenbauer prima di Barcellona-Real, perché viene percepito come qualcosa di estraneo alla cultura locale. Nel rispetto delle differenze, è chiaro comunque che l’effetto risulta grottesco, per usare un eufemismo. Anche perché accade proprio con il calciatore italiano che più di ogni altro non si è mai messo in vendita: quanto di più lontano dalle nuove usanze, certamente non solo quelle saudite.

FURIA MAZZARRI

Walter Mazzarri furioso per la direzione dell’arbitro Rapuano e in particolare per l’espulsione di Simeone, che ha determinato l’esito della Finale di Supercoppa Italiana. Il tecnico azzurro ha abbandonato il campo in segno di protesta dopo il gol di Lautaro Martinez e ha disertato anche la premiazione.

IL TRISTE EPISODIO

Inter e Napoli hanno deciso di onorare la leggenda del calcio italiano e si sono riunite in un minuto di silenzio prima dell’inizio del secondo tempo (la triste notizia della morte era arrivata troppo tardi per farlo all’inizio della gara). Un minuto macchiato dai fischi di tanti tifosi arabi presenti allo stadio Al-Awwal Park di Riad, nonostante l’altoparlante avesse spiegato le ragioni dell’iniziativa. Una reazione sconcertante: gli applausi dei giocatori in campo, dei giornalisti e dei tifosi italiani presenti (in netta inferiorità) non sono stati sufficienti a coprire i vergognosi fischi che il pubblico arabo già aveva riservato poche settimane fa a un’altra leggenda del calcio, Franz Beckenbauer, in occasione della Supercoppa spagnola. I fischi si sono molto sentiti anche in tv e la vicenda è diventata un caso sui social, con molte persone che chiedono di chiudere definitivamente ogni relazione calcistica tra Italia e Arabia. Il motivo, ricostruisce la Lega Serie A, sta nel fatto che nella cultura araba il silenzio in ricordo dei morti non è previsto.