Calcio Estero

Supercoppa, sarà ancora Clasico: il Real elimina l’Atletico

il Real Madrid batte 2-1 l’Atletico e vola in finale. Decisivi Valverde e Rodrygo: sarà ancora Clasico contro il Barcellona.

Gen 9, 20261 Lettura
MADRID, SPAIN - OCTOBER 22: Vinicius Junior of Real Madrid celebrates scoring his team's fifth goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3 match between Real Madrid C.F. and Borussia Dortmund at Estadio Santiago Bernabeu on October 22, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun - UEFA/UEFA via Getty Images)

Dopo il largo successo del Barcellona sull’Athletic Bilbao, arriva la risposta del Real Madrid. I Blancos vincono il derby contro l’Atletico Madrid e staccano il pass per la finale della Supercoppa di Spagna: decisivi Valverde e Rodrygo. Ora l’ultimo atto sarà ancora una volta un infuocato Clasico.

La Supercoppa di Spagna avrà ancora una volta come protagonista il Clasico. Dopo il roboante 5-0 del Barcellona contro l’Athletic Bilbao, il Real Madrid non sbaglia l’altra semifinale e supera 2-1 l’Atletico Madrid, conquistando la qualificazione alla finale. Un successo pesante, arrivato nonostante l’assenza di Kylian Mbappé, che conferma la solidità e la profondità della rosa madridista.

Il derby si mette subito sui binari giusti per il Real. Bastano appena due minuti a Federico Valverde per sbloccare la partita con un super gol che lascia immobile la difesa colchonera. Una rete che indirizza il match e dà fiducia alla squadra guidata da Xabi Alonso, capace di gestire i ritmi con ordine e personalità.

Nella ripresa il Real trova anche il raddoppio: al 55’ è Rodrygo a firmare il 2-0, sfruttando al meglio una manovra rapida e verticale. L’Atletico prova a rientrare in partita quasi subito con Alexander Sørloth, che al 58’ accorcia le distanze. Il forcing finale dei Colchoneros, però, non basta. Il Real difende il vantaggio con esperienza e porta a casa una vittoria che vale l’accesso all’atto conclusivo.

La Supercoppa di Spagna si deciderà dunque con Barcellona-Real Madrid, l’ennesimo capitolo di una rivalità che continua a scrivere la storia del calcio spagnolo. Un duello che promette spettacolo e che assegnerà il primo trofeo stagionale in una sfida dal fascino eterno.

Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

