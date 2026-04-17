Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Europa League

Suzuki, doppietta contro il Celta! Gorby fa volare il Braga. Porto out

Sono terminati gli incontri validi per il ritorno dei quarti di finale di ‘Europa League’, con semifinali previste il prossimo 30 aprile

Apr 17, 20261 Lettura
VIGO, SPAIN - APRIL 16: Yuito Suzuki of Sport-Club Freiburg celebrates scoring his team's third goal with teammate Igor Matanovic during the UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg Two match between Real Club Celta and SC Freiburg at Estadio Balaidos on April 16, 2026 in Vigo, Spain. (Photo by Octavio Passos - UEFA/UEFA via Getty Images)

Dopo i raggruppamenti ufficiali per le semifinali di ‘Champions League’, ora sono disponibili anche quelli di ‘Europa League’ a seguito dei risultati ottenuti nella giornata di ieri: Celta Vigo-Friburgo, Betis Siviglia-Braga e Nottingham Forest-Porto.

CELTA VIGO-FRIBURGO 1-3 (Tot. 1-6)

Lo 0-3 netto dell’andata aveva in qualche modo indirizzato la sfida con i tedeschi che non si sono fatti trovare impreparati neanche questa volta, rifilando altre 3 reti al Celta Vigo. Alla mezz’ora di gioco Makengo fa da sponda per Matanovic, che al volo batte l’estremo difensore avversario. Dopo qualche minuto Suzuki prova a chiudere subito il discorso con il destro mettendo a referto il suo gol. Nella ripresa al 50’ firma anche la doppietta personale, questa volta su assist di Grifo. Al 90’ Swedberg accorcia le distanze, ma non basta per pareggiare i conti. Passa dunque il Friburgo.

BETIS SIVIGLIA-BRAGA 2-4 (Tot. 3-5)

Dopo l’1-1 dell’andata il Braga cerca di strappare il pass in Spagna contro il Betis Siviglia e agguantare la semifinale di questa competizione. Eppure i primi a passare in vantaggio sono proprio i biancoverdi con la rete dell’ex Man. United Anthony di testa. Al 25’ El Azzouzi trova il 2-0 da pochi passi e con il destro batte il portiere avversario. Dopo poco più di 10 minuti Pau Victor accorcia le distanze grazie ad un bel tiro al volo, e con questo gol i portoghesi si rimettono in partita. Ricardo Horta ad inizio secondo tempo batte un calcio piazzato e Victor Carvalho spinge il pallone di testa per il momentaneo 2-2. Il Betis non ritrova più le forze e la concentrazione per tornare in gara e dunque i biancorossi passano in vantaggio e si qualificano definitivamente per le semifinali.

NOTTINGHAM FOREST-PORTO 1-0 (Tot. 2-1)

Il Nottingham Forest non ha nulla da perdere contro il Porto di Farioli, e dopo l’1-1 inaspettato dell’andata si cerca una clamorosa qualificazione in casa dopo lo scivolone della formazione portoghese nella scorsa settimana. Gli ospiti infatti si rovinano la serata all’8° minuto di gioco con l’espulsione diretta all’indirizzo del difensore Bednarek e pochi minuti dopo arriva il vantaggio del Nottingham con Gibbs-White che ribadisce il pallone in rete e porta in semifinale di ‘Europa League’ il Nottingham Forest dopo 42 anni dall’ultima volta

0 Shares

Articoli correlati

Poker Aston Villa! Il Bologna esce a testa bassa dai quarti di finale

Apr 17, 2026

Aston Villa-Bologna, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Apr 16, 2026

Il programma completo del ritorno dei quarti di Europa League

Apr 16, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.