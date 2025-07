Svelato il giorno del sorteggio, ecco quando sarà. Data e orario

La Serie B è terminata con la brutta immagine capitata a Salerno, in cui i tifosi granata hanno lanciato oggetti in campo per mettere fine allo scempio messo in atto a seguito della clamorosa permanenza della Sampdoria in cadetteria. In questo momento il Tar del Lazio ufficializza la B a 20 squadre, escludendo dunque il club campano, che militerà dunque nella prossima annata in Serie C.

Squadre in lotta per la promozione in A: dallo Spezia alle retrocesse dalla A

Sono diverse le squadre che cercano il riscatto dopo quella terminata lo scorso giugno: in primis lo Spezia pronto a rinforzarsi con i primi colpi di mercato come Vlahović dall’Atalanta e Artistico in prestito dalla Lazio dopo l’esperienza con la Juve Stabia.

In seguito c’è il Palermo, che manca in serie A dalla stagione 2016/2017 con un 19° posto che non ha lasciato scampo alla squadra siciliana per la retrocessione. Da poco annunciato Pippo Inzaghi come nuovo allenatore, colui che è riuscito a far risalire il Pisa dopo 34 anni nel massimo campionato italiano (l’ultima apparizione risale infatti nel 1990-1991).

Altre squadre come Frosinone, Sampdoria, Bari e Cesena sono quelle che hanno più chance di arrivare fino in fondo. Di certo bisogna completamente cancellare quanto fatto in passato, ma per il blasone delle squadre c’è sicuramente bisogno di fare molto di più.

Chi invece si trovano in una zona “comfort” sono Juve Stabia e Catanzaro, partiti dalla C hanno stupito anche in seconda divisione, arrivati entrambi in semifinale play-off, perdendo rispettivamente contro Cremonese e Spezia dopo le 38 partite disputate nella ‘regular season’.

La prossima Serie B sarà tutta da gustare, considerando anche le retrocesse che scendono dalla Serie A come Empoli, Venezia e Monza (in ordine di classifica). La data di partenza è fissata esattamente il 22 agosto, quando le squadre scenderanno per la prima volta in campo.

Data, orario e luogo del sorteggio del calendario di serie B

Il sorteggio che stabilirà il calendario definitivo della cadetteria si terrà il prossimo 30 luglio. La data è stata stabilita nella giornata di ieri dopo il Consiglio Direttivo della Lega Serie B. L’orario è fissato alle 19 presso ‘Palazzo Te’ a Mantova.