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Qual. Mondiali 2026

Svezia, Turchia e Rep. Ceca fanno festa, sono al Mondiale

Gyokeres regala il 3-2 sulla Polonia, Akturkoglu decide l'1-0 contro il Kosovo. I cechi fanno festa ai rigori: Danimarca eliminata

Mar 31, 20261 Lettura
PRISTINA, KOSOVO - MARCH 31: Kerem Aktuerkoglu of Turkiye celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Kosovo and Türkiye at Fadil Vokkri Stadium on March 31, 2026 in Pristina, Kosovo. (Photo by Armando Babani - UEFA/UEFA via Getty Images)

SVEZIA- POLONIA 3-2

Assente in Qatar nel 2022, presente ai prossimi Mondiali di giugno. La Svezia assapora una gioia che attendeva da quattro anni piegando la Polonia nei minuti finali e approdando così alla competizione in programma in Messico, Canada e Stati Uniti dal prossimo giugno. Al 19′ gli scandinavi vanno in vantaggio con Elanga che riceve la sfera da Ayari e, di sinistro, segna l’1-0. Al 33′ la Polonia pareggia con un’azione tutta “italiana” per merito dell’atalantino Zalewski che, su assist dell’interista Zielinski, realizza con un tiro di destro rimettendo in discussione il discorso qualificazione. Al 44′ Lagerbielke sceglie bene il tempo su una punizione di Viktor Gyokeres e, di testa, riporta in vantaggio i padroni di casa. Al 10′ della ripresa gli ospiti ripareggiano con un sinistro di Swiderski su assist di Zalewski, protagonista assoluto della gara con una rete e un assist. Al 43′ Viktor Gyokeres, con un destro da distanza ravvicinata, porta la Svezia ai mondiali. La Polonia, invece, manca la possibilità di partecipare alla terza edizione consecutiva.

REPUBBLICA CECA- DANIMARCA 5-3 dopo i rigori

Dopo quattro edizioni di assenza, riapproda ai mondiali. Festa grande per la Repubblica Ceca che liquida la Danimarca per 5-3 in una partita tiratissima decisa ai calci di rigore e si garantisce la seconda partecipazione ai Mondiali della sua storia da quando è diventata realtà autonoma dopo la separazione dalla Slovacchia. Al 3′ Sulc sbuca da un calcio d’angolo e, di destro, porta in vantaggio i padroni di casa. Al 27′ Andersen, di testa, su punizione di Damsgaard, pareggia. I tempi regolamentari regalano un esito di parità e si va ai supplementari. Al minuto 10 della prima frazione Krejci regala alla Repubblica Ceca il nuovo vantaggio con un sinistro nell’area piccola. Al 6′ del secondo supplementare Hogh, su angolo di Dreyer, ripareggia i conti. Danimarca a casa, dopo due partecipazioni consecutive ai Mondiali.

KOSOVO-TURCHIA 0-1

Ai Mondiali mancava dall’edizione del 2002, quella che, disputatasi in Corea del Sud e Giappone, la vide arrivare terza. Dopo un’assenza di ben cinque edizioni, la Turchia riapproda alla massima rassegna del calcio. A garantirle l’accesso è stata una rete all”8′ della ripresa di destro di Akturkoglu su invito di Kokcu.

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Cristiano Comelli

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