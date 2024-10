Svolta Dazn, Milan-Napoli sarà trasmessa in chiaro per tutti

La Serie A torna a offrire la possibilità di vedere partite in chiaro. Dazn, dopo alcuni “esperimenti” in Serie B all’inizio di questa stagione, annuncia, attraverso una nota ufficiale, che Milan-Napoli sarà trasmessa gratuitamente il 29 ottobre alle 20.45 sulla piattaforma digitale che detiene i diritti tv della massima serie. Per le generazioni nate prima degli anni ’80 il ricordo va all’era prima delle Pay tv, quando le immagini erano in bianco e nero e si attendeva con ansia il secondo tempo in differita della partita di A trasmesso alle 19 da Rai 2. La prima partita trasmessa in diretta tv invece risaliva a un’altra era, il 5 febbraio 1950: Juventus-Milan, conclusasi col risultato di 7-1 in favore dei rossoneri, fu vista però solo per gli abbonati della zona di Torino perché i ripetitori di segnale erano installati soltanto nella provincia piemontese, con telecronaca di Carlo Bacarelli (come ricorda Pino Frisoli, esperto e storico di sport e televisione). Sabato 15 ottobre 1955, invece, è stato trasmesso in diretta il primo storico anticipo della Serie A, con la sfida Atalanta-Triestina valida come anticipo della quinta giornata di campionato. La trasmissione in chiaro degli anticipi passa anche da un 31 dicembre particolare, visto che l’ultimo giorno del 1955 vengono disputati infatti due anticipi, entrambi trasmessi in televisione ed entrambi disputati allo stadio Olimpico: alle 12.45 Roma-Atalanta, alle 14.30 Napoli-Fiorentina. L’esperimento degli anticipi si conclude nel 1956 con Milan-Pro Patria 3-2: da lì le trasmissioni in chiaro riguarderanno recuperi o anticipi solo legati alle coppe. È il caso ad esempio della gara tra Juventus e Sampdoria giocata il 31 dicembre 1985 alle 14.30 con diretta su Raidue, un recupero dopo il rinvio per l’impegno dei bianconeri nella Coppa Intercontinentale. Per il resto, bisognava affidarsi agli highlights di 90º Minuto. Il calcio in tv sbarco’ poi anche nelle trasmissioni: ‘La Domenica sportiva’ dall’ottobre 1953, ’90mo minuto’ dal settembre 1970. E poi la risposta di Rai2, la iconica ‘Domenica Sprint’, che dall’ottobre 1976 offre i servizi completi sulle partite di Serie A e i gol della Serie B. Si arriva così agli anni ’90, con la novità del 1993: l’accordo tra la Lega Nazionale Professionisti e Tele+ ha portato sulla pay-tv 28 posticipi della Serie A. Restava comunque la possibilità per la Rai di trasmettere le gare di cui tra anticipi e posticipi in casi eccezionali, ovviamente esclusi quelli già scelti da Tele+. L’ultima partita visibile gratuitamente risale ad un Juventus-Sampdoria del 13 aprile 1996, quando c’era ancora la lira e del Var non si sapeva ancora nulla, disputato allo stadio Delle Alpi di Torino. In quell’occasione la Lega concesse l’anticipo al sabato visto l’impegno dei bianconeri mercoledì 17 aprile nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Nantes, con la squadra di Lippi che poi alzerà quella che ad oggi è il suo ultimo trofeo in Europa nella finale di Roma contro l’Ajax. Per la cronaca il match terminò 0 a 3, con gol di Chiesa, Balleri e Seedorf. Grazie a quel risultato il Milan si cucì, di fatto, lo Scudetto sul petto a poche giornate dalla fine. Quella sfida è un evento storico: si tratta infatti dell’ultima partita di campionato (spareggi esclusi) trasmessa in diretta in chiaro fino alla sfida di martedì tra Milan e Napoli, che sarà quindi la prima in chiaro dopo quasi 30 anni. La partita venne trasmessa su Raiuno a partire dalle 15.55, in quanto una delle possibilità concesse all’epoca era quella di mandare in onda sulla tv pubblica le partite nel caso di anticipi o posticipi legati agli impegni europei delle squadre italiane, oppure in casi eccezionali. Sono diversi gli esempi così anche dalla stagione 1993/94 (in cui l’accordo tra Lega e Tele+ entra in vigore) in poi di partite trasmesse in chiaro: alcune gare sono state mandate in onda con esclusione dalla diretta per gli abitanti della regione in cui il match veniva disputato, ma non tutte.

Molte sfide sono quindi legate a impegni internazionali dei club, ma ci sono anche casi eccezionali: l’esempio in tal senso è Genoa-Milan del 15 febbraio 1995, inizialmente rinviata dopo l’omicidio del tifoso rossoblu Vincenzo Spagnolo, con i diritti tv della sfida (intorno ai 250 milioni di lire) destinati alla famiglia dello stesso Spagnolo.

Partita Data Orario Canale Spettatori

Milan-Juventus 17/04/93 18.00 Rai 1 6.716.000

Sampdoria-Parma 17/04/93 20.30 Rai 2 4.718.000

Fiorentina-Parma 08/05/93 20.30 Rai 2 6.014.000

Parma-Juventus 15/05/93 20.30 Rai 2 ND

Milan-Cagliari 21/05/94 20.30 Rai 1 9.153.000

Torino-Milan 21/12/94 14.25 Rai 2 3.233.000

Milan-Reggiana 11/01/95 20.30 Rai 1 ND

Genoa-Milan 15/02/95 20.30 Rai 1 9.660.000

Napoli-Milan 18/05/95 20.30 Rai 2 ND

Juventus-Sampdoria 13/04/96 16.00 Rai 1 ND

L’elenco si conclude, come detto, con Juventus-Sampdoria del 13 aprile 1996: dal 1996/97, con lo storico accordo Lega-Tele+ che ha portato tutto il campionato a venire trasmesso in modalità pay, non ci sono più state gare di campionato in chiaro, fatta eccezione per alcuni spareggi. Almeno fino a martedì, visto che DAZN ha annunciato che la sfida tra Milan e Napoli sarà trasmessa gratuitamente. L’emittente, con l’anticipo del decimo turno offre la prima di cinque partite gratuite a stagione all’interno del pacchetto “Try and buy”, allestito dalla piattaforma per aprire a nuovi potenziali abbonati che potranno così provare il servizio senza impegno. La possibilità della trasmissione in chiaro di massimo 5 su 380 incontri era stata ottenuta da Dazn come opzione del rinnovo dei diritti per la Serie A completa fino al 2029 sottoscritto l’anno scorso. Da un recente studio è emerso come l’offerta di Dazn sia tra le più convenienti a livello europeo, prendendo in considerazione quanto si paga per poter vedere tutte le partite del campionato di casa.

La partita sarà visibile ai primi due milioni di spettatori registrati che si collegheranno. Gli abbonati Dazn avranno ovviamente una via preferenziale: per loro, nessun problema, vedranno Milan-Napoli come tutte le altre partite del loro abbonamento. I non abbonati, invece, si potranno collegare fino al raggiungimento della soglia di 2 milioni di spettatori. Si consiglia quindi di collegarsi molto presto, quando Dazn aprirà la finestra della diretta. Magari registrandosi in anticipo per non perdere tempo. Tale consiglio serve per evitare sovraccarico della struttura per troppi utenti connessi contemporaneamente. Un dettaglio da tenere ben in considerazione, dato che è più che probabile che il limite venga raggiunto in breve tempo. Il consiglio è quello di registrarsi per tempo e monitorare la homepage di Dazn per accedere al contenuto gratuito non appena sarà reso disponibile in modo ufficiale.

“Trasmettere in chiaro per la prima volta dopo quasi 30 anni un big match segna una svolta storica, e lo è ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su Dazn senza necessità di abbonarsi. Si tratta di un’opportunità straordinaria che abbiamo fortemente voluto e che ci permetterà di portare le emozioni del grande calcio italiano a un numero di tifosi ancora più grande“, afferma Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.

FERRARA ANELLO DI CONGIUNZIONE TRA IL VECCHIO ED IL NUOVO

La formazione Dazn che scenderà in campo vedrà Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni alla telecronaca e Diletta Leotta in collegamento dal campo a partire dalle 19:45 per le analisi del prepartita e le interviste a fine gara. Inoltre, Dazn Serie A Show si accenderà eccezionalmente nel postpartita con Giorgia Rossi alla conduzione insieme all’allenatore della Nazionale italiana di Basket, Gianmarco Pozzecco, come super ospite in studio, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara. Proprio Ferrara che quel 13 aprile del 1996 scese in campo per giocare quella che fu l’ultima partita disputata in chiaro, chiudendo un ciclo per la storia della Serie A in tv e che ora, da talent e voce tecnica di Dazn, ne riaprirà simbolicamente un altro.