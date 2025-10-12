Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Ligue 1

Svolta Monaco: Hütter addio, Pocognoli in pole. Motta sullo sfondo

Nonostante il buon avvio in campionato, l’allenatore austriaco deve subito fare le valigie e salutare il club monegasco. Al suo posto Pocognoli, Motta sullo sfondo

Ott 12, 20251 Lettura
Young Boys' coach Adi Hutter waits before the start of the UEFA Europa League football match between Cyprus' APOEL of Nicosia and Switzerland's BSC Young Boys of Bern on November 3, 2016, at the Neo GSP Stadium in Nicosia. / AFP / Sakis Savvides (Photo credit should read SAKIS SAVVIDES/AFP/Getty Images)

Adolf Hütter non sarà più l’allenatore del Monaco. Questa è la notizia trapelata nelle ultime 24 ore riguardante la squadra francese. Nonostante comunque una buona partenza, la società evidentemente non ha gradito vari passi falsi in questo inizio di stagione. In Europa il 2-2 con il Manchester City non rassicura il posto dell’allenatore austriaco, costretto dunque a fare le valigie e lasciare il club. In questi giorni si è vociferato un possibile arrivo di Thiago Motta in panchina, ma non c’è stato nulla di concreto.

Svolta Monaco: Pocognoli in pole

Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, invece, il nuovo tecnico potrebbe essere Sebastien Pocognoli dopo il rifiuto del tedesco Edin Terzić (ex allenatore del Borussia Dortmund). L’allenatore dell’Union San Gilloise starebbe dunque pensando all’offerta durante questa pausa per le nazionali, utile per ristabilire l’ordine e continuare il percorso, sperando dunque di centrare i primi 4 posti.

In ‘Ligue 1’ sono stati realizzati ben 16 gol, diventando il miglior attacco del campionato francese, ma i 12 gol subiti al pari del Tolosa e del Nizza fanno riflettere molto sul rendimento altalenante della squadra.

In carriera Pocognoli ha allenato le giovanili Under 21 dell’Union San Gilloise, il Genk nella stagione 2022-2023 e dal 2024 viene ingaggiato sempre dalla squadra “USG” e potrebbe dire addio dopo solo un anno.

Occasione importante per lui, che da allenatore alza il livello, prendendosi molte responsabilità nel caso in cui dovesse accettare l’accordo con la società monegasca. Non resta dunque che aspettare questi giorni per la decisione ufficiale, sperando dunque di dare una scossa alla squadra con questo cambio a stagione in corso, mettendo pressione e puntando ai vertici della classifica.

0 Shares

Articoli correlati

Marsiglia show, cade in casa il Lione, pari tra Lille e PSG

Ott 6, 2025

Tonfo Monaco, Lione e PSG in vetta: tutti i risultati della Ligue 1

Set 29, 2025

Ligue 1: Il Marsiglia vince con lo Strasburgo e vola in testa

Set 27, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.