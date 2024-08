Szczęsny saluta il calcio, addio commuovente. “Il cuore mi dice di lasciare”

Ormai l’ex portiere della Juventus e della nazionale polacca è giunti all’ultimo passo della carriera calcistica. Una lunga carriera agonistica durata ben vent’anni.

Nato a Warszawa, Wojciech iniziò, nel 2004, a giocare a calcio nell’Agrycola Varsavia per poi trasferirsi un anno e mezzo dopo nelle giovanili della Legia Varsavia. Le sue parate hanno iniziato ad attirare l’attenzioni di numerosi club europei e così a soli sedici anni Szczesny decide di lasciare la sua terra per approdare nell’Arsenal. La sua gavetta nelle giovanili del club inglese dura ben poco perché nel 2008 entra a fare parte della prima squadra. La sua prima convocazione ufficiale, però, risale 11 aprile 2009 in occasione della gara vinta 4 a 1 con il Wigan. Il 15 novembre dello stesso anno viene ceduto in prestito secco al Brentford che all’epoca faceva parte della serie b inglese. Qui la sua avventura termina con 28 gare giocate, 29 reti subite e 10 clean sheet. Dopo questa breve parentesi durata meno di 7 mesi, il suo ritorno all’Arsenal. Nelle gerarchie, Szczesny aveva davanti Almunia, Fabiansky (ora al West Ham) e Mannone (ora al Lille). Ma il giovane portiere polacco non si è fatto scoraggiare e con dura fatica e tanto impegno si è conquistato il posto da titolare. La sua prima presenza in Premier con i Gunners è datata 13 dicembre 2010. Il suo debutto fu amaro perché fu segnato dalla sconfitta di 1 a 0 con il Manchester United.

Tuttavia dalla stagione 2011/2012 diventa titolare irremovibile e gioca tutte 38 partite di campionato. Nel 2015 il suo trasferimento in Italia, alla Roma. Con i giallorossi colleziona 81 presenze in due stagioni. Finito il prestito biennale nella capitale, ecco la chiamata della Juventus. A Torino, Buffon gli fece da maestro. “Allenarmi con Gigi è stata un’esperienza incalcolabile. Non è descrivibile quanto un portiere impara allenandosi, parlando, osservando e condividendo le idee con lui” disse Szczesny in un’intervista nel settembre del 2019. Dopo la prima stagione da secondo, nel campionato 2018/2019 ecco l’eredità del numero 1 campione del mondo. Tra i ricordi della coppia di portieri bianconeri vi sono i quarti della Champions 2017/2018, quando durante la partita di ritorno con il Real Madrid Buffon si fece espellere per famose proteste riguardo il fallo di Benatia ai danni di Lucas Vazquez. Dirigendosi verso le panchine Szczesny consolò Buffon con un abbraccio che rimarrà nella storia bianconera. Dopo l’anno al Psg Buffon ritornò nel suo amato club e la coppia si riconciliò anche se a parti invertite. In bianconero, Szczesny giocò 252 partite e in 103 di esse riuscì a mantenere la porta inviolata. A giugno, la dirigenza bianconera iniziò il suo progetto di ringiovanimento e il 34enne polacco finì con le valigie alla porta.

L’Arrivo di Di Gregorio fu l’ultimo segnale del vicino addio dell’ex Roma. Il contratto con la Juve di Wojciech scadeva il prossimo anno e così Giuntoli gli offri la rescissione, accettata. Da svincolato, Szczesny attirò l’attenzione del Monza che era in cerca di un successore per l’appunto di Di Gregorio. Galliani però, non portò mai a termine la trattativa. Non attratto dalle offerte arabe Wojciech decise di fare la massima scelta possibile, quella del ritiro. Oltre a parate straordinarie e momenti commemorabile, la sua carriera fu ricca di trofei: 3 scudetti, 3 coppe Italia, 2 supercoppe italiane, 2 coppe d’Inghilterra, 1 supercoppa d’Inghilterra, 1 portiere della stagione 19/20, migliore giocatore polacco dell’anno 2022 e infine vincitore del premio migliore portiere sport Mediaset 2024. In nazionale giocò 84 match tra cui 4 europei e 2 mondiali. Buona fortuna Wojciech.