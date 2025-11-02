Tegola Fiorentina, Pioli perde un altro tassello. L’esito degli esami

La Fiorentina in questo momento non sta passando un periodo ottimale, tra scarsi risultati, Pradè dice addio alla ‘Viola’ e Stefano Pioli rischia l’esonero in caso di passo falso contro il Lecce da disputarsi domani alle ore 15:00. Quattro pareggi e 5 sconfitte: questo è lo score del club toscano dopo le prime nove partite di questo campionato, con al momento la peggior difesa insieme all’Udinese di Runjaic (15 gol subiti da entrambe le squadre). L’attacco fatica a segnare (7 gol realizzati) e poca concentrazione e determinazione durante i match. Un 19° posto completamente inaspettato, soprattutto per il mercato fatto dalla società che ha creduto fortemente nel nuovo progetto con la speranza di fare anche un salto in più rispetto alle passate stagioni, ovvero il ritorno in Europa League. Attualmente la situazione è completamente l’opposta, i calciatori faticano ad uscire da questo periodo negativo e la svolta potrebbe arrivare nella giornata di domani (in positivo con la vittoria, in negativo con l’addio anticipato dell’ex Milan). Oltre al danno, però, ora anche la beffa, perché se è vero che in campo la squadra è in difficoltà a ricevere i giusti concetti da parte del tecnico parmigiano, è altrettanto vero che emergono anche emergenze per quanto riguarda gli infortuni.

CASA FIORENTINA: UN TITOLARE OUT PER INFORTUNIO

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’ nelle scorse ore, infatti, un calciatore titolare della Fiorentina si ferma ai box. Stiamo parlando di Robin Gosens, terzino tedesco classe ’94. Il calciatore è stato sottoposto ad alcuni accertamenti nella giornata di ieri e hanno evidenziato una lesione di primo grado nel retto femorale della coscia destra. Inutile recuperarlo per le prossime sfide, dopo la sosta si valuteranno con attenzione le sue condizioni. Non si trova pace a Firenze e siamo solo ai primi di novembre. C’è bisogno di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo per il bene dei tifosi e tornare in posizioni differenti rispetto a quelle attuali, perché quello che manca oggi è la mentalità e la voglia di far male agli avversari, cosa che lo scorso anno, sotto la gestione Palladino, non è mai mancata.

LA POSIZIONE DI PIOLI E LA FRASE SU ALLEGRI…

Si vociferano già alcuni nomi per il post-Pioli, il quale aveva stuzzicato Allegri in una conferenza stampa tempo fa: “Pioli non ci vede in corsa per la Champions? L’ho già scritto sulla lavagna…”. Parole che ad oggi pesano ancora di più vista la tragica condizione.

Vito Pio Romagno