Tensione Conte-DeLa: il rientro di lunedì è ancora un punto interrogativo

Non si placano le voci (insistenti) di una frizione tra il patron del Napoli e il proprio allenatore. Sembra infatti che Conte, nella famosa call avvenuta lo scorso martedì proprio con il presidente del Napoli, abbia espresso la volontà di non continuare insieme, cercando un comune accordo per liberarsi. Tanti i motivi che hanno portato l’allenatore salentino a prendere questa drastica decisione. In primis, il gruppo: secondo Conte i calciatori non lo seguono più e anzi, ci sarebbero anche dei grossi problemi con una parte dello spogliatoio sulla gestione degli allenamenti degli allenamenti, che non sarebbe gradita ai calciatori stessi.

Non solo: secondo Conte il mercato non è stato sufficiente, perché voleva calciatori più esperti e pronti. Tuttavia, De Laurentiis è irremovibile sulla questione: il presidente del Napoli crede ancora che l’allenatore sia la figura giusta per guidare la sua squadra, e non ha intenzione di liberarlo: qualora Conte decidesse di voler andare via infatti, l’unico modo sarebbero le dimissioni, perché non intenzionato a concedere alcuna buonuscita.

In questo momento l’allenatore del Napoli è ancora a Torino, dove si è concesso una settimana di riposo, e dovrebbe tornare a Napoli nella giornata di lunedì per poi dirigere l’allenamento del martedì, ma il rientro sembra essere ancora un punto interrogativo, viste le tante questioni che, da parte sua, non si sono ancora risolte