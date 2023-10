Thuram decide Inter-Benfica, 2-0 la Real Sociedad

Dopo il pareggio in extremis riagguantato da Lautaro in casa della Real Sociedad, l’Inter trova la sua prima vittoria stagionale in Champions contro il Benfica. I nerazzurri vice campioni d’Europa dopo la batosta dell’anno scorso nel doppio scontro con il Benfica ai quarti di finale, si dimostrano superiori anche questa volta. Dopo una disattenzione iniziale al 12′ sul fallo laterale che aveva portato Aursnes a tu per tu con Sommer che non si è lasciato sorprendere, sul prato di San Siro c’è solo una squadra, l’Inter. Dopo un buon primo tempo dove è mancato un po’ di cinismo sotto porta, la squadra di Inzaghi entra nella ripresa con la giusta cattiveria, macina km e costruisce l’impossibile. Lo stadio consapevole dell’importanza della vittoria e della difficoltà in quel momento dei giocatori che pur creando non riuscivano a finalizzare, decide di trasformarsi in una vera e propria bolgia cercando di trasmettere forza alla squadra che poi dopo poco tempo riesce finalmente a sbloccarsi con la rete di Thuram su assist di Dumfries.

Il Biscione però nonostante il vantaggio vuole chiuderla per evitare guai e rischi. Dopo i legni colpiti da Lautaro, Dimarco con un bel tocco di esterno riesce a bucare la palla in rete ma l’azione viene però fermata dal guardalinee che alza la bandierina. Nonostante la rete annullata, gli uomini di Inzaghi continuano imperterriti. Il capitano in maglia numero 10 continua ad affacciarsi nell’area avversaria ma tra il salvataggio di Otamendi e le due ottime parate di Trubin sembra non essere serata per l’argentino. I giocatori nerazzurri sembrano scatenati, si avventano su ogni pallone. E quando al 78′ Di Maria fino a lì assente sembra sfuggire alla retroguardia interista, ci pensa Calhanoglu a prendergli il tempo con un grandissimo intervendo in scivolata dove gli soffia il pallone. L’Inter sale così a 4 punti insieme alla Real Sociedad che in questo momento è prima per differenza reti. A secco e un po’ anche a sorpresa il Benfica fermo a quota 0.

Tra Salisburgo e Real Sociedad non c’è stata partita, infatti oltre la differenza nel risultato, anche sul campo entrambe viaggiano su due binari completamente diversi. Vittoria facile e senza troppe difficoltà per gli spagnoli che si sono dimostrati superiori. La squadra basca apre e chiude i conti nel primo tempo con il mancino di Oyarzabal al 7′ e la ripartenza perfetta di B. Mendez al 27′. Nella seconda frazione di gara i padroni di casa ci provano ma gli avversari si difendono compatti non rischiando quasi nulla. Dopo aver sbancato l’Estadio da Luz gli austriaci ritornano con i piedi per terra