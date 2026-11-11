Thuram lascia la Francia: salta Italia-Francia, Chivu attende aggiornamenti

La sosta per le Nazionali porta una notizia importante in casa Inter. Marcus Thuram ha lasciato il ritiro della Francia e non sarà disponibile per le prossime due partite di Nations League. La comunicazione è arrivata nella giornata di martedì 10 novembre e riguarda direttamente anche l’Inter, che attende di conoscere gli sviluppi sulle condizioni dell’attaccante. Il forfait arriva pochi giorni dopo il successo per 2-0 contro il Como, partita nella quale Thuram era tornato protagonista con un gol, contribuendo a portare i nerazzurri a un punto dalla Lazio capolista.

Thuram salta Italia-Francia

La Francia dovrà fare a meno dell’attaccante nella sfida di giovedì 12 novembre contro l’Italia a San Siro. Il giocatore non sarà disponibile neppure per il successivo impegno contro la Turchia. Si tratta di un’assenza significativa per Zinedine Zidane, che aveva inserito Thuram tra i convocati anche per valutarlo nuovamente all’interno del gruppo francese. La sua indisponibilità modifica quindi le alternative offensive a disposizione del commissario tecnico.

L’Inter aspetta di conoscere le condizioni

La principale attenzione del club nerazzurro riguarda ora la gestione del giocatore. Le informazioni verificate confermano l’uscita dal ritiro francese, ma non permettono di stabilire una durata certa dell’eventuale indisponibilità. Non ci sono quindi elementi sufficienti per affermare che Thuram salterà anche la ripresa della Serie A. Sarà importante seguire gli aggiornamenti medici e le comunicazioni del club prima di formulare previsioni sul suo ritorno.

Chivu ha bisogno del suo attaccante

L’Inter ha ritrovato fiducia dopo la vittoria contro il Como, ottenuta grazie alle reti di Pio Esposito e dello stesso Thuram. La squadra di Cristian Chivu occupa il secondo posto in classifica con 28 punti, uno in meno della Lazio. In una situazione così equilibrata, avere a disposizione tutte le soluzioni offensive diventa fondamentale. Thuram garantisce profondità, movimento e capacità di attaccare gli spazi, caratteristiche importanti per il gioco nerazzurro.

La ripresa contro l’Atalanta

Il calendario prevede il ritorno in campo dell’Inter il 22 novembre, nella trasferta contro l’Atalanta. La sosta offre quindi alcuni giorni per valutare la situazione e programmare il lavoro. La priorità sarà recuperare Thuram nelle migliori condizioni, senza anticipare conclusioni sui tempi. Per Chivu, intanto, la buona notizia resta la crescita del reparto offensivo. Ma il forfait francese è uno sviluppo da seguire con attenzione.